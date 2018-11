O World Rugby – a federação internacional – revelou hoje a lista dos jogadores e jogadoras que concorrem ao prêmio anual de melhores do ano no rugby XV. Os vencedores serão anunciados no dia 25 de novembro, em Mônaco, na festa de premiação da entidade.

Entre os homens, Beauden Barrett, o abertura da Nova Zelândia e dos Hurricanes, vencedor do prêmio em 2016 e 2017, tentará o feito inédito de ser o melhor do mundo por 3 anos seguidos. Cometem com Barrett, o também All Black e ponta dos Blues Rieko Ioane, o hooker da África do Sul e os Lions Malcolm Marx, o scrum-half também sul-africano e do Sale Sharks o abertura da Irlanda e do Leinster Jonathan Sexton.

Já entre as mulheres as candidatas há 4 francesas: a abertura Pauline Bourdon, a fullback Jessy Trémoulière e as terceiras linhas Safi N’Diaye e Gaëlle Hermet, Compete com elas Fiao’o Faaumusili, hooker de 38 anos da Nova Zelândia.