O World Rugby (federação internacional) anunciou hoje os finalistas a outras duas categorias do prêmio dos melhores do mundo em 2019. As categorias da vez são treinador e time do ano. Os vencedores serão revelados na festa de premiação, o World Rugby Awards, nesse domingo, dia 3.

Na categoria treinador os finalistas são:

Rassie Erasmus (África do Sul);

Warren Gatland (Gales)

Steve Hansen (Nova Zelândia)

Eddie Jones (Inglaterra);

Jamie Joseph (Japão);

E para time do ano os finalistas são: