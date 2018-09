Com transmissão ao vivo da Brasil Rugby TV (Facebook da CBRu), a grande final da Taça Tupi agitará Caxias do Sul, que respirará o dia mais importante da história de seu clube, o Serra Gaúcha, dono da melhor campanha da competição até aqui. O time gaúcho receberá na decisão os paulistas do Tornados de Indaiatuba, que já foram campeões da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, em 2012, quando a competição era chamada de Copa do Brasil. Será final inédita e confronto inéditos, já que jamais as duas agremiações se enfrentaram.

Vice campeão da Taça Tupi em 2014, o Serra Gaúcha está com incríveis 100% de aproveitamento na edição 2018, com vitórias bonificadas em todos os seus jogos. Lucas Carrizo, treinador do time caxiense, comentou: “Minhas expectativas sobre a final é prezar por que seja uma festa do esporte, claro que queremos ganhar mas devemos fazer as coisas bem em todos os sentidos, esperamos um grande marco de pessoas assistindo e queremos que fiquem satisfeitos e com uma boa impressão sobre nosso esporte.

O que precisamos para vencer o Tornados é estar muito bem mentalmente confiar no trabalho feito durante o ano, ser intensos os 80 minutos e apoiar o time desde o lugar que for”.

A vitória não renderia apenas o título ao Serra Gaúcha. A conquista da competição garantiria a promoção inédita do clube de Caxias do Sul ao Super 16, sem precisar passar por repescagem. Essa situação seria trágica para outro clube gaúcha, o San Diego, que seria automaticamente rebaixado à Taça Tupi. Porém, caso o Serra Gaúcha seja derrotado pelo Tornados, haverá repescagem de promoção/rebaixamento entre os caxienses e o San Diego.

Por sua vez, Rafael “Basquetinho” Cichon, capitão do Tornados, deixou claro os desafios de seu time. “Nossa expectativa é que será um jogo duro e muito dinâmico. Com certeza digno de uma final, acho que vamos ver duas equipes focadas e determinadas em busca do título. Acredito que os detalhes farão diferença em campo, quem cometer menos erros de manuseio de bola abrirá vantagem no jogo. Jogamos uma final há duas semanas, sabemos o quanto isso pesa na pressão psicológica dos atletas, o que acaba deixando ainda maior o risco de erros simples e que não devem ser cometidos. Estamos jogando há 13 semanas seguidas e claramente sentindo o cansaço dessa maratona, mas falta só um passo…”.

O Tornados já conquistou o título do Paulista B quando venceu um time que havia tido campanha superior, a Engenharia Mackenzie. “Vamos apostar no mesmo de sempre: o padrão de jogo que estamos aplicando desde o início do ano, trabalhando muito o conjunto e o apoio. A campanha do Serra está impecável e arrisco dizer que provavelmente será o jogo mais difícil do ano”, completou o capitão laranja.

O clube de Indaiatuba já teve sua promoção ao Super 16 assegurada, uma vez que uma vaga para um clube paulista já havia sido aberta com a necessária relocação do Niterói do Grupo B para o Grupo A em 2019.

Até aqui, o Tornados é o dono do melhor ataque da competição e da melhor defesa, apesar da campanha do Serra Gaúcha ser melhor. Em quem você aposta?





14h30 – Serra Gaúcha x Tornados

Árbitro: Braz Magaldi

Local: Campo Municipal Antônio Barroso Filho – Caxias do Sul, RS