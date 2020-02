Nesse fim de semana, dias 15 e 16, Taubaté, no Vale do Paraíba Paulista, será o palco para a edição 2019-20 do Super Sevens Masculino (de clubes) e do Super Sevens Juvenil (antiga Copa Cultura Inglesa, de seleções estaduais). Os jogos serão no Volkswagen Clube, sem transmissão.

Serão ao todo 5 torneios, sendo que todos valerão Bolsa Atleta para os 3 primeiros colocados.

Masculino Adulto: 8 times, 2 grupos de 4; Grupo A: Jacareí (SP), São José (SP), SPAC (SP) e Farrapos (RS); Grupo B: Desterro (SC), Pasteur (SP), Poli (SP) e Engenharia Mackenzie (SP);

Masculino M19: 7 times, todos contra todos; Participantes: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;

Masculino M17: 6 times, todos contra todos; Participantes: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul;

Feminino M19: 5 times, todos contra todos, seguido de 3º lugar e final; Participantes: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul;

Feminino M17: 6 times, todos contra todos; Participantes: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul;



Expectativas entre os adultos



O Super Sevens Masculino Adulto será um mini campeonato brasileiro de XV. Com a exceção do Curitiba, que optou por não participar, dando lugar ao ascendente clube paulista da Engenharia Mackenzie, todos os outros 7 participantes são clubes tradicionais da elite nacional, em preparação para o Super 12 (que começará em março).

No ano passado, a taça ficou com o Jacareí, atual bicampeão nacional de sevens, e um dos favoritos novamente. Já o atual campeão brasileiro de XV, o São José, é o maior campeão brasileiro de sevens, tendo sido campeão pela última vez em 2016. Os dois clubes vizinhos, irmãos e rivais terão a vantagem de jogarem perto de casa, mas foram os clubes que mais cederam atletas para a Seleção Brasileira de Sevens, que irá a campo justamente no mesmo fim de semana do Super Sevens. Portanto, a luta pelo Bolsa Atleta se dará sem os Tupis em campo.

Jacareí e São José caíram no mesmo grupo e terão pela frente a forte concorrência do Farrapos, ileso no que diz respeito aos Tupis, e que está sedento pelo primeiro título nacional de elite. Fechando a chave, o SPAC começa sua batalha por crescimento em 2020, sob novo comando: o técnico galês David Griffiths.

O outro grupo tem como cabeça de chave outro time que chegou longe no sevens recentemente é o Desterro, campeão brasileiro na categoria em 2014 e 2015 e atual vice campeão. A concorrência com o Desterro será intensa com a poderosa Poli em campo e buscando voltar aos títulos, após um ano sem conquistas, e o sempre forte Pasteur, que também está com fome de quebrar o jejum de título nacionais. Os dois times paulistanos têm plenas condições de brigarem pelo título. Correndo por fora, a Engenharia Mackenzie quer mostrar seu trabalho, em plena evolução.

E entre os juvenis?

Mais uma vez, as seleções paulistas estão entre as grandes favoritas aos títulos nacionais em todas as categorias, dada a força do rugby juvenil no estado. No entanto, ao longo da história da competição, apesar de São Paulo ter faturado a grande maioria dos título, Paraná e Rio Grande do Sul têm títulos no currículo, assim como o Rio de Janeiro no XV juvenil. Os olhares estarão sobre as novas gerações e com muita atenção para se saber quais estados serão capazes de quebrarem a hegemonia paulista.

Tabela de jogos – Masculino Adulto

Dia Hora Equipe vs Equipe Grupo/Fase 15/02/2020 10:00 Jacareí X Farrapos Grupo A 15/02/2020 10:20 São José X SPAC Grupo A 15/02/2020 11:00 Desterro X Engenharia Mackenzie Grupo B 15/02/2020 11:20 Pasteur X Poli Grupo B 15/02/2020 13:20 Jacareí X SPAC Grupo A 15/02/2020 13:40 São José X Farrapos Grupo A 15/02/2020 14:00 Desterro X Poli Grupo B 15/02/2020 14:20 Pasteur X Engenharia Mackenzie Grupo B 15/02/2020 15:40 Jacareí X São José Grupo A 15/02/2020 16:00 SPAC X Farrapos Grupo A 15/02/2020 16:20 Desterro X Pasteur Grupo B 15/02/2020 16:40 Poli X Engenharia Mackenzie Grupo B 16/02/2020 10:00 3º A X 4º B Semifinal pelo 5º lugar 16/02/2020 10:20 3º B X 4º A Semifinal pelo 5º lugar 16/02/2020 10:40 1º A X 2º B Semifinal pelo 1º lugar 16/02/2020 11:00 1º B X 2º A Semifinal pelo 1º lugar 16/02/2020 12:20 X Decisão de 7º ouro 16/02/2020 12:40 X Decisão de 5º lugar 16/02/2020 13:20 X Decisão de 3º lugar 16/02/2020 13:40 X FINAL

Tabela de jogos – Juvenis

Dia Hora Campo Equipe vs Equipe Categoria 15/02/2020 09:00 Campo 1 SP X PR Masculino M19 15/02/2020 09:00 Campo 2 SP X PR Masculino M17 15/02/2020 09:20 Campo 1 SP Vale X SC Masculino M19 15/02/2020 09:20 Campo 2 SP Capital X RJ Masculino M17 15/02/2020 09:40 Campo 1 SP Capital X RJ Masculino M19 15/02/2020 09:40 Campo 2 RS X SP Vale Masculino M17 15/02/2020 10:00 Campo 2 SP X RJ Feminino M19 15/02/2020 10:20 Campo 2 SP Capital X SP Vale Feminino M19 15/02/2020 10:40 Campo 1 RS X PR Masculino M19 15/02/2020 10:40 Campo 2 RS X SP Capital Feminino M17 15/02/2020 11:00 Campo 2 SP X PR Feminino M17 15/02/2020 11:20 Campo 2 SP Vale X RJ Feminino M17 15/02/2020 11:40 Campo 1 SP X SP Capital Masculino M19 15/02/2020 11:40 Campo 2 RS X RJ Feminino M19 15/02/2020 12:00 Campo 1 RJ X SC Masculino M19 15/02/2020 12:00 Campo 2 SP Capital X SP Feminino M19 15/02/2020 12:00 Campo 1 RS X SP Vale Masculino M19 15/02/2020 12:20 Campo 2 RS X PR Masculino M17 15/02/2020 12:40 Campo 2 SP Vale X RJ Masculino M17 15/02/2020 13:00 Campo 2 SP Capital X SP Masculino M17 15/02/2020 13:20 Campo 2 RS X PR Feminino M17 15/02/2020 13:40 Campo 2 SP Capital X RJ Feminino M17 15/02/2020 14:00 Campo 2 SP Vale X SP Feminino M17 15/02/2020 14:20 Campo 2 RS X SP Vale Feminino M19 15/02/2020 14:40 Campo 1 SP X SC Masculino M19 15/02/2020 14:40 Campo 2 RS X RJ Masculino M17 15/02/2020 15:00 Campo 1 SP Vale X PR Masculino M19 15/02/2020 15:00 Campo 2 SP Vale X SP Masculino M17 15/02/2020 15:20 Campo 1 RS X SP Capital Masculino M19 15/02/2020 15:20 Campo 2 SP Capital X PR Masculino M17 15/02/2020 15:40 Campo 2 RS X RJ Feminino M17 15/02/2020 16:00 Campo 2 SP Capital X SP Feminino M17 15/02/2020 16:20 Campo 2 SP Vale X PR Feminino M17 15/02/2020 16:40 Campo 2 RS X SP Feminino M19 15/02/2020 17:00 Campo 1 RJ X SP Masculino M19 15/02/2020 17:00 Campo 2 SP Capital X RJ Feminino M19 16/02/2020 09:00 Campo 1 RS X SC Masculino M19 16/02/2020 09:00 Campo 2 RS X SP Vale Feminino M17 16/02/2020 09:20 Campo 1 SP Vale X RJ Masculino M19 16/02/2020 09:20 Campo 2 SP Capital X PR Feminino M17 16/02/2020 09:40 Campo 1 SP Capital X PR Masculino M19 16/02/2020 09:40 Campo 2 SP X RJ Feminino M17 16/02/2020 10:00 Campo 2 SP Vale X SP Feminino M19 16/02/2020 10:20 Campo 2 RS X SP Capital Masculino M17 16/02/2020 10:40 Campo 2 SP Vale X PR Masculino M17 16/02/2020 11:00 Campo 2 SP X RJ Masculino M17 16/02/2020 11:20 Campo 1 SP Vale X SP Masculino M19 16/02/2020 11:20 Campo 2 RS X SP Capital Feminino M19 16/02/2020 11:40 Campo 1 PR X SC Masculino M19 16/02/2020 11:40 Campo 2 SP Vale X RJ Feminino M19 16/02/2020 12:00 Campo 1 RS X RJ Masculino M19 16/02/2020 12:00 Campo 2 RS X SP Feminino M17 16/02/2020 12:20 Campo 2 RJ X PR Feminino M17 16/02/2020 12:40 Campo 2 SP Capital X SP Vale Feminino M17 16/02/2020 13:00 Campo 1 SC X SP Capital Masculino M19 16/02/2020 13:00 Campo 2 RS X SP Masculino M17 16/02/2020 13:20 Campo 1 RJ X PR Masculino M17 16/02/2020 13:40 Campo 2 SP Vale X SP Capital Masculino M17 16/02/2020 14:00 Campo 1 RJ X PR Masculino M19 16/02/2020 14:00 Campo 2 3º colocado X 4º colocado Feminino M19 16/02/2020 14:20 Campo 1 RS X SP Masculino M19 16/02/2020 14:20 Campo 2 1º colocado X 2º colocado Feminino M19 16/02/2020 14:40 Campo 1 SP Vale X SP Capital Masculino M19

Lista de campeões do Campeonato Brasileiro Masculino de Sevens

Ano Campeão Cidade (Estado) Competição 2008/09 São José São José dos Campos (SP) Campeonato Brasileiro 2009/10 São José São José dos Campos (SP) Campeonato Brasileiro 2010/11 São José São José dos Campos (SP) Campeonato Brasileiro 2011 São José São José dos Campos (SP) Campeonato Brasileiro 2012/13 São José São José dos Campos (SP) Brasil Sevens 2013 São José São José dos Campos (SP) Brasil Sevens 2014 Desterro Florianópolis (SC) Brasil Sevens 2015 Desterro Florianópolis (SC) Super Sevens 2016 São José São José dos Campos (SP) Super Sevens 2017 Jacareí Jacareí (SP) Super Sevens 2018/19 Jacareí Jacareí (SP) Super Sevens

Lista de campeões do Campeonato Brasileiro Juvenil de Sevens

Ano Masculino M19 Masculino M17 Masculino M16 Feminino M18 * Feminino M16 2013 Rio Grande do Sul São Paulo (Branco) - Paraná São Paulo (Branco) - 2014 São Paulo (Branco) São Paulo (Vermelho) - São Paulo (Branco) - 2015 São Paulo (Branco) Paraná - São Paulo (Branco) - 2016 São Paulo (Preto) São Paulo (Preto) - São Paulo (Branco) São Paulo (Branco) 2017 São Paulo (Preto) - - São Paulo (Preto) 2018 São Paulo - São Paulo São Paulo Paraná 2019-20 - - - - -

*Em 2013, o Paraná foi campeão do torneio de inverno e São Paulo (seleção com camisas brancas) foi campeão do torneio de verão