ARTIGO OPINATIVO – A Copa do Mundo de Rugby foi criada apenas em 1987 e o Ranking Mundial somente em 2003. Antes disso, o mundo do rugby produziu várias seleções brilhantes, que marcaram época – mas que não puderam ter oficialmente o título de melhores do mundo.

Vamos andar de 4 em 4 anos para trás na linha do tempo e dar o veredito (polêmico e contestável, lógico): quem seria campeão da Copa do Mundo naquele ano caso o Mundial existisse? A lista começa em 1947, após a Segunda Guerra Mundial (ou seja, depois de 1945) e vai até 1983 (4 anos antes do Mundial de 1987).

Análise baseada nos resultados da época.

1983 – Nova Zelândia



Indiscutível quase. Naquele mesmo ano de 1983 os All Blacks venceram todos os seus 4 jogos contra os British and Irish Lions, além de derrotarem os Wallabies. A África do Sul começava a declinar pelo boicote global ao apartheid. O título europeu (o Five Nations) havia sido dividido entre Irlanda e França. Os ingleses, no entanto, vão constestar já que venceram os All Blacks no mesmo 1983 (mas a Inglaterra não ganhou nenhum Five Nations entre 1981 e 1990…).





1979 – França



A França havia perdido o título europeu naquele ano para Gales, mas conquistara um dos maiores feitos da sua história: uma espetacular vitória sobre os All Blacks, em pleno Eden Park, por 24 x 19. É verdade que a Austrália vivia ascensão, tendo também vencido os All Blacks, e a África do Sul ainda vivia momento mágico. Os australianos têm direito de contestar a escolha, mas o feito francês foi o que marcou aquele ano;

1975 – África do Sul



É verdade que no ano anterior os British and Irish Lions tinham vencido um dos maiores encontros da história contra os Springboks e que Gales ainda estava no seu melhor na Europa. Porém, em 75 os Boks tinham derrotado uma poderosa seleção francesa e viriam a atropelar os All Blacks em 76. Tratava-se de uma geração sul-africana fenomenal que “lambia as feridas” de 74 para chegar ao auge em 76;





1971 – Gales



Era o auge de uma das maiores equipes que o mundo já vira. Em 1971, os British and Irish Lions triunfaram pela primeira vez na história numa série contra os All Blacks e a base de sua equipe era Gales, que havia vencido o Five Nations com direito a Grand Slam naquele mesmo ano. O crescimento daquela geração ainda levaria à vitória sobre os Boks em 74. Existe um “porém” nessa história: Gales não venceu os All Blacks nesse período nenhuma vez, tendo perdido (por 19 x 16 apenas) em 1972. No entanto, para muitos, aquele Lions de 71 é a prova de que um Mundial naquele ano seria do Dragão. Concedido!







1967 – Nova Zelândia



Incontestável. Para muitos, a geração dos All Blacks dos anos 60 é a melhor de toda a história (ao menos até os títulos de 2011 e 2015). Foram 17 vitórias seguidas em test matches (jogos entre seleções) entre 1965 e 1969. Em 1967, os All Blacks viviam o esplendor, tendo vencido ingleses, franceses (campeões do Five Nations) e galeses na Europa naquele ano. Em 1965, os All Blacks ainda tinham vencido série contra os Springboks;

1963 – Nova Zelândia



A Inglaterra fora a campeã do Five Nations naquele ano (seu último título em 20 anos), mas havia sido derrotada pelos All Blacks em viagem ao Sul. Os neozelandeses eram os reis do momento, com a África do Sul passando apuros nas mãos da Austrália e da França. Os australianos viveram grande ano em 1963, mas não foram capazes de derrotarem os All Blacks;

1959 – França



Será mesmo? Vamos aos fatos: 1959 foi o ano da primeira conquista da França no Five Nations e o mesmo ano que os Bleus venceram os Springboks na África do Sul. O último encontro entre franceses e neozelandeses, em 1954, também havia acabado em vitória francesa. Para completar, em 1960, os All Blacks caíram diante da África do Sul. É verdade que a Nova Zelândia derrotara os Lions em 1959, mas aquela não fora uma série perfeita e quem reinava na Europa eram os Bleus. Se tinha alguém em seu auge naquele ano era a França, que ainda ergueria a taça do Five Nations de novo nos 3 anos seguintes;

1955 – Gales



O veredito em 1955 é dos mais complicados. Naquele ano, Springboks e Lions mediram forças e empataram. França, Inglaterra e Gales se equivaliam no Five Nations, mas os franceses haviam tido um grande feito em 1954: sua primeira vitória na história sobre os All Blacks, em Paris – algo que os galeses tinham conseguido em 1953. O título europeu de 54 fora dividido entre Gales e França. Os neozelandeses venceriam os sul-africanos em série no ano seguinte, 1956, sugerindo que não era o melhor momento para os Boks mais. Como decidir? Tendo vencido os All Blacks, galeses e franceses têm preferência e naquele ano de 1955 Gales venceu a França em Paris;





1951 – África do Sul



Os Springboks estavam atropelando naquele momento. É verdade que os All Blacks venceram série contra os Lions em 1950, mas em 1949 os Springboks impuseram sua maior série de vitórias sobre os All Blacks.

1947* – África do Sul



Tanto antes como depois da Segunda Guerra Mundial ninguém – nem Lions, nem All Blacks – tinha qualquer argumento para se dizer superior aos Springboks, que ostentavam superioridade sobre os dois oponentes às vésperas da guerra e seguiram com tal superioridade na retomada dos jogos após o conflito global;

Apesar de ser muito próximo da guerra, que acabara em 1945 apenas, 1947 fora o ano da retomada das disputas do Five Nations na Europa e da retomada de viagens intercontinentais. No entanto, a única viagem em 1947 foi da Austrália à Europa. Por isso, o ano fica com o * da dúvida se seria justo analisar o cenário internacional naquele ano;

E antes?

Antes da Segunda Guerra Mundial (antes de 1939), havia muitos jogos intercontinentais e All Blacks e Springboks já eram as grandes potências. Por sua vez, a Inglaterra dominava a Europa nas décadas de 1910 e 1920, enquanto Gales e Escócia foram poderosas na virada do século XIX para o XX. Porém, a regularidade das viagens intercontinentais era menor – além de ser mais difícil encontrar vídeos. Ou seja, é mais difícil de se analisar com justiça e, por isso, deixamos de fora o período.

Por que a Copa do Mundo só começou em 1987?

Para os desavisados, vai uma informação importante: o rugby no mundo todo proibia os atletas de serem profissionais até 1995. Com isso, as federações sempre tiveram receio de que uma Copa do Mundo levasse a uma pressão comercial grande demais em favor do profissionalismo. Foi somente em 1987 que o Mundial foi aceito – e o resultado, não por acaso, foi o profissionalismo em menos de uma década depois.

Então, qual seria o ranking?

Somando os “Mundiais” inventados aqui neste artigo (marcados em itálico) com todos os Mundiais de 1987 a 2019, teríamos o seguinte ranking:

Nova Zelândia = 6 títulos (2015, 2011, 1987, 1983, 1967 e 1963)

África do Sul = 6 títulos (2019, 2007, 1995, 1975, 1951 e 1947*)

Austrália = 2 títulos (1999 e 1991)

França= 2 títulos (1979 e 1959)

Gales = 2 títulos (1971 e 1955)

Inglaterra = 1 título (2003)

Certamente, os franceses vão adorar a conta e os ingleses vão odiá-la. As Copas do Mundo escolhem uma equipe a cada ano e alguns países têm o azar de viverem o auge no meio dos ciclos de 4 anos – e outros a sorte de estarem em seu melhor no ano dos Mundiais.

E aí, curtiu o exercício?

Lista dos campeões da Copa do Mundo de Rugby desde sua fundação em 1987

Ano Sede Final Campeão Vice campeão 3º colocado 4º colocado 1987 Nova Zelândia e Austrália Nova Zelândia 29 x 9 França Nova Zelândia França Gales Austrália 1991 Cinco Nações Austrália 12 x 6 Inglaterra Austrália Inglaterra Nova Zelândia Escócia 1995 África do Sul África do Sul 15 x 12 Nova Zelândia África do Sul Nova Zelândia França Inglaterra 1999 Cinco Nações Austrália 35 x 12 França Austrália França África do Sul Nova Zelândia 2003 Austrália Inglaterra 20 x 17 Austrália Inglaterra Austrália Nova Zelândia França 2007 França África do Sul 15 x 6 Inglaterra África do Sul Inglaterra Argentina França 2011 Nova Zelândia Nova Zelândia 8 x 7 França Nova Zelândia França Austrália Gales 2015 Inglaterra Nova Zelândia 34 x 17 Austrália Nova Zelândia Austrália África do Sul Argentina 2019 Japão África do Sul 32 x 12 Inglaterra África do Sul Inglaterra Nova Zelândia Gales 2023 França - - - - - Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares 5º a 8º lugares (Quartas de final) Nova Zelândia 3 1 3 1 1 África do Sul 3 0 2 0 2 Austrália 2 2 1 1 3 Inglaterra 1 3 0 1 3 França 0 3 1 2 3 Gales 0 0 1 2 3 Argentina 0 0 1 1 2 Escócia 0 0 0 1 6 Irlanda 0 0 0 0 7 Fiji 0 0 0 0 2 Samoa 0 0 0 0 2 Japão 0 0 0 0 1 Canadá 0 0 0 0 1

[1] Em 1991 e 1999 a Copa do Mundo foi compartilhada pelas "Cinco Nações" europeias: França, Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda. A final de 1991 foi na Inglaterra e a final de 1999 em Gales;



[2] Entre 1987 e 1995 a Copa do Mundo teve 16 participantes. Desde 1999 são 20 participantes;



[3] A África do Sul não disputou o Mundiais de 1987 e 1991 por conta do boicote internacional ao regime de segregação racial do apartheid