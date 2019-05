O World Rugby divulgou nessa segunda-feira a lista dos países candidatos a sede da próxima Copa do Mundo de Sevens, que rolará em 2022.

Um número recorde de 11 países expressaram interesse – e eles são bem variados. São 4 países do primeiro escalão mundial: Argentina (sede em do Mundial de 2001), Escócia (sede do Mundial de 1993), França (que receberá a Copa do Mundo de Rugby XV de 2023 e os Jogos Olímpicos de 2024, além de sede atual de uma etapa da Série Mundial de Sevens) e a África do Sul (também sede atual de uma etapa da Série Mundial de Sevens).

Além dos países tradicionais, a Alemanha é candidata forte, com a prefeitura de Munique comprometida em financiar um torneio internacional durante a Oktoberfest até 2022. Índia e Malásia também são candidatas, tendo sido sedes das edições 2010 (Délhi) e 1998 (Kuala Lumpur) dos Commonwealth Games, que tiveram rugby sevens.

Completam a lista de candidatos o Qatar (com a esperada capacidade de investimento), a Tunísia, Jamaica e Ilhas Cayman.

O anúncio da sede será feito no próximo 20 de outubro.