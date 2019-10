A África viveu neste fim de semana seu Pré Olímpico de Rugby Sevsns Feminino, em Monastir, na Tunísia. Antes da competição começar, a África do Sul anunciou que não participará dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 entre as mulheres, mas manteve sua seleção na competição pois o torneio ainda valia vaga vaga o torneio de Hong Kong de 2020, que será a segunda divisão do Circuito Mundial.

Não deu outra: favorita, a África do Sul se sagrou campeã do torneio e irá a Hong Kong. A vice foi o Quênia, que garantiu, com isso, classificação pela segunda vez seguida aos Jogos Olímpicos, além de ter vaga também em Hong Kong. Madagascar, 3ª colocada, e Tunísia, 4ª colocada, são as seleções que garantiram vaga no torneio Pré Olímpico Mundial, que acontecerá em junho do ano que vem, valendo a última vaga em Tóquio 2020.

Rugby Africa Women’s Sevens – em Monastir, Tunísia – Pré Olímpico Feminino Africano

Grupo A: 1 Quênia, 2 Senegal, 3 Gana, 4 Botsuana;

Grupo B: 1 África do Sul, 2 Uganda, 3 Zimbábue, 4 Zâmbia;

Grupo C: 1 Madagascar, 2 Tunísia, 3 Marrocos, 4 Maurício

Quartas de final: África do Sul 42 x 00 Marrocos, Madagascar 24 x 05 Senegal, Tunísia 33 x 00 Uganda, Quênia 36 x 05 Zimbábue;

Semifinais: África do Sul 29 x 00 Madagascar, Quênia 19 x 00 Tunísia;

3º lugar: Madagascar 05 x 00 Tunísia;

Final: África do Sul 15 x 14 Quênia;

Classificação final: 1 África do Sul, 2 Quênia, 3 Madagascar, 4 Tunísia, 5 Uganda, 6 Senegal, 7 Marrocos, 8 Zimbábue, 9 Gana, 10 Zâmbia, 11 Botsuana, 12 Maurício;

Masculino

País sede: Japão ;

; 4 melhores da Série Mundial de Sevens 2018-19: Fiji, Estados Unidos, Nova Zelândia e África do Sul ;

e ; Campeão do Pré Olímpico da América do Sul: Argentina ;

; Campeão do Pré Olímpico da América do Norte: Canadá ;

; Campeão do Pré Olímpico da Europa: Grã-Bretanha ;

; Campeão do Pré Olímpico da Oceania: a ser jogado nos dias 07 a 09 de novembro;

Campeão do Pré Olímpico da África: a ser jogado nos dias 09 e 10 de novembro;

Campeão do Pré Olímpico da Ásia: a ser jogado nos dias 23 e 24 de novembro;

Campeão da Repescagem – Pré Olímpico Mundial: a ser jogado em junho de 2020 . Vagas na Repescagem: 2 da Europa: França e Irlanda ; 2 da América do Sul: Brasil e Chile ; 2 da América do Norte: Jamaica e México ; 2 da África; 2 da Ásia; 2 da Oceania;

Feminino