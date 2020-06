Os Jaguares, a equipe argentina do Super Rugby, deixou seus atletas livres para procurarem novas equipes no exterior, umas vez que a situação do Super Rugby é incerta. No entanto, a primeira grande baixa foi o treinador da franquia: Gonzalo Quesada. Treinador do vice campeonato do Super Rugby de 2019, Quesada aceitou proposta do Stade Français, seu ex clube, e treinará o time de Paris no Top 14 francês na temporada 2020-21.

Lucas Mensa na Pro D2, Bautista Ezcurra na MLR

Destaque da Copa do Mundo pelos Pumas, o centro e ponta Lucas Mensa confirmou que jogará a Pro D2, a segunda divisão francesa, em 2020-21. Seu novo clube é o Valence-Romans, novato da competição.

A procura por jogadores argentinos já começou na Europa. A notícias sobre o interesse do Stade Français por Guido Petti, do Gloucester (Premiership inglesa), do Leicester Tigers (da Premiership) por Matías Alemanno, por Julián Montoya e do Racing (Top 14 francês) por Emiliano Boffelli.

Mas não é só o rugby europeu. Bautista Ezcurra, centros dos Pumas, já é reforço de Atlanta para a Major League Rugby norte-americana de 2021.