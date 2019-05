ARTIGO COM VÍDEOS – Na Austrália, o Rugby League – o rugby de 13 jogadores – está polarizado entre os dois gigantes de Sydney, Sydney Roosters e South Sydney Rabbitohs.

Ambos venceram bem nesse fim de semana, com os Rabbitohs derrotando o Brisbane Broncos, que vive pesadelo, por 38 x 06, ao passo que os Roosters fizeram 42 x 12 sobre o Wests Tigers.

Enquanto isso, o Melbourne Storm caiu por emocionantes 20 x 18 diante do Cronulla Sharks e perdeu a liderança, caindo para o 4º lugar, uma vez que o Canberra Raiders venceu o Penrith Panthers (30 x 12) e subiu ao terceiro lugar. Mas a liga está só no começo e promete muita emoção.

Nos demais jogos, destaque para a vitória do Parramatta Eels sobre o St. George Illawarra Dragons por 32 x 18, mas que teve um try incrível dos Dragons.

St. Helens imparável

Já na Super League inglesa a questão maior é quem vai parar o St. Helens Saints? Liderança absoluta após outra grande vitória.





NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Rabbitohs 38 x 06 Broncos

Cowboys 28 x 14 Titans

Sharks 20 x 18 Storm

Raiders 30 x 12 Panthers

Sea Eagles 18 x 10 Bulldogs

Roosters 42 x 12 Wests Tigers

Warriors 18 x 36 Knights

Eels 32 x 18 Dragons

Clube Cidade Jogos Pontos Sydney Roosters Sydney 8 14 South Sydney Rabbitohs Sydney 8 14 Canberra Raiders Canberra 8 12 Melbourne Storm Melbourne 8 12 Parramatta Eels Sydney 8 10 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 8 10 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 8 8 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 8 8 Wests Tigers Sydney 8 8 Newcastle Knights Newcastle 8 6 North Queensland Cowboys Townsville 8 6 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 8 4 Brisbane Broncos Brisbane 8 4 Gold Coast Titans Gold Coast 8 4 Penrith Panthers Sydney 8 4 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 8 4

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Hull KR 26 x 42 St. Helens

Huddersfield 25 x 26 Wakefield

Castleford 14 x 26 Warrington

Salford 28 x 16 Leeds

Hull FC 06 x 37 Catalans

Wigan 18 x 08 London

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 14 26 Warrington Wolves Warrington 14 22 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 14 16 Catalans Dragons Perpignan (França) 14 16 Hull FC Kingston-upon-Hull 14 16 Salford Red Devils Salford 14 14 Castleford Tigers Castleford 14 14 Wigan Warriors* Wigan 14 12 Huddersfield Giants Huddersfield 14 10 Leeds Rhinos Leeds 14 8 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 14 8 London Broncos Londres 14 6