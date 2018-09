ARTIGO COM VÍDEOS – Decisões no Rugby League, o rugby de 13 jogadores! A NRL australiana, a liga mais rica do mundo, viveu neste fim de semana suas Repescagens para as Semifinais, com dois jogaços em Sydney decididos no apagar das luzes a favor de South Sydney Rabbitohs e Cronulla Sharks.

No grande clássico da jornada, o South Sydney Rabbitohs encarou um de seus arquirrivais, o St. George Illawarra Dragons, diante de 48 mil torcedores no ANZ Sydney, que asisstiram a um duelo de arrepiar, tenso, com muitos penais, e apenas 1 try para cada lado. Ben Hunt, aos 35′, fez explodir a torcida vermelha cruzando o in-goal para os Dragons, ao passo que aos 55′ foi a vez de Adam Reynolds cravar o try dos Rabbitohs, com ele mesmo chutando penal aos 59′ que empatava o duelo. Eis que começou a batalha de chutes entre Reynolds e Lomax. Reynolds colocou os Souths na frente com drop goal certeiro aos 69′, 11 x 10 (no League, o drop goal vale apenas 1 ponto), mas Lomax devolveu a frente aos Dragons aos 75′, parecendo que daria a vitória a St. George. Porém, aos 77′, Reynolds empatou com drop goal de novo e, aos 79′, ele mesmo arrematou seu terceiro drop goal da noite para selar um épico triunfo. 13 x 12 para os Souths!



Entre Cronulla Sharks e Penrith Panthers a emoção também não foi pequena. Um jogaço de 3 tries para cada lado, com 2 tempos completamente distintos. O primeiro tempo foi todo dos Sharks, que cruzaram o in-goal 3 vezes, com Chad Townsend, Valentine Holmes e Luke Lewis. Mas, no segundo tempo, os Panthers responderam também com 3 tries, de Nathan Cleary, Isaah Yeo e Waqa Blake. Porém, aos 73′, Chad Townsend frustrou a reação de Penrith arrematando o drop goal da vitória de Cronulla. 21 x 20 emocionantes!



Com os resultados, o South Sydney Rabbitohs fará outro superclássico de Sydney contra o Sydney Roosters em uma das semifinais, ao passo que o Cronulla Sharks visitará o Melbourne Storm.

Super League define novo modelo de disputas para 2019

Na Inglaterra, a Super League viveu mais uma jornada de sua fase final e com poucas emoções, já que os semifinalistas todos já foram conhecidos. A disputa agora está mesmo ente Wigan Warriors, 2º colocado, e Castleford Tigers, 3º colocado, para saber quem ficará no segundo posto e terá o mando de jogo nas semis. Ambos venceram nesta semana e deixaram a definição para a penúltima rodada.

A grande notícia na Super League, na verdade, é sobre 2019, com a liga anunciando novo formato de disputas para o próximo ano. A competição seguirá tendo 12 clubes, mas não haverá mais octagonal final. As 12 equipes se enfrentarão em fase única, com 29 rodadas, com os 2 primeiros colocados avançando diretamente às semifinais e os times classificados de 3º a 6º jogando repescagens para as semis. Ficou ainda decidido que o último colocado será diretamente rebaixado.



NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Repescagens para as Semifinais

Cronulla Sharks 21 x 20 Penrith Panthers, em Sydney

South Sydney Rabbitohs 13 x 12 St. George Illawarra Dragons, em Sydney

Semifinais

Dia 21/09 – Melbourne Storm x Cronulla Sharks, em Melbourne

Dia 22/09 – Sydney Roosters x South Sydney Rabbitohs, em Sydney

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

St. Helens 38 x 12 Hull FC

Wakefield 34 x 22 Catalans

Wigan 26 x 06 Warrington

Castleford 44 x 12 Huddersfield

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 28 48 Wigan Warriors Wigan 28 42 Castleford Tigers Castleford 28 39 Warrington Wolves Warrington 28 35 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 28 27 Huddersfield Giants Huddersfield 28 27 Hull FC Kingston-upon-Hull 28 22 Catalans Dragons Perpignan (França) 28 21

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?