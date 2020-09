Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Mesmo com duas rodadas ainda restando para o fim de sua temporada regular, a NRL (o Campeonato Australiano de Rugby League, o rugby de 13 jogadores) já tem todos os seus 8 classificados ao mata-mata final. Neste fim de semana, South Sydney Rabbitohs e Cronulla Sharks carimbaram suas vagas e resta agora somente saber quais serão os duelos dos playoffs. Penrith Panthers, Melbourne Storm, Sydney Roosters, Parramatta Eels, Canberra Raiders e Newcastle Knights já estavam classificados matematicamente.

Os Rabbitohs garantiram a vaga em duelo direto contra os Wests Tigers em jogaço de 26 x 24, com 4 tries para cada lado e os chutes fazendo a diferença. Campbell Graham foi destaque pelos Rabbitohs com 2 tries.



Já os Sharks venceram outro duelo direto, contra o New Zealand Warriors, eliminando os neozelandeses em vitória por 22 x 14, com Ronaldo Mulitalo marcando try decisivo.



A liderança está nas mãos do Penrith Panthers, que triunfou no clássico do Oeste de Sydney contra o rival Parramatta Eels por impressionantes 20 x 02, com tries de Mansour, Martin e Luai. Indiscutível.



A derrota dos Eels beneficiou Storm e Roosters, que venceram, respectivamente, North Queensland Cowboys e Newcastle Knights, por 36 x 20 e 42 x 12. A vitória dos Roosters foi particularmente impressionante, com Luke Keary e Daniel Tupou voando baixo.





Por sua vez, o Canberra Raiders sepultou o St. George Illawarra Dragons vencendo por 37 x 08, ao passo que a vitória do Manly Sea Eagles sobre o Canterbury Bulldogs por 32 x 20 de nada adiantou para os Sea Eagles, que ficaram mesmo de fora dos playoffs.





Por fim, em dérbi de Queensland entre eliminados, o Gold Coast Titans afundou mais um pouco seu rival Brisbane Broncos, que faz a pior campanha de sua história. 18 x 06.





Vitórias dramáticas para Saints e Rhinos na Super League inglesa

- Continua depois da publicidade -

Na Inglaterra, os melhores times até o momento seguiram vencendo. O St. Helens triunfou no sufoco por 21 x 10 contra o Hull Kingston Rovers, graças a um drop goal do francês Theo Fages na prorrogação, ao passo que o Leeds Rhinos triunfou também graças a um drop goal de Luke Gale no minuto final em dérbi do Yorkshire contra o Huddersfield Giants, 13 x 12.





Já o Wigan Warriors bateu o Catalans Dragons na França por 28 x 12, enquanto o Warrington Wolves fez 12 x 10 para cima do Castleford Tigers. Por fim, o Hull FC voltou a sonhar com o G5 ao fazer 26 x 23 sobre o Wakefield Wildcats.









NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Wests Tigers 24 x 26 Rabbitohs

Bulldogs 20 x 32 Sea Eagles

Panthers 20 x 02 Eels

Dragons 08 x 37 Raiders

Titans 18 x 06 Broncos

Roosters 42 x 12 Knights

Storm 36 x 20 Cowboys

Sharks 22 x 14 Warriors

Clube Cidade Jogos Pontos Penrith Panthers Sydney 18 33 Melbourne Storm Melbourne 18 30 Sydney Roosters Sydney 18 26 Parramatta Eels Sydney 18 26 Canberra Raiders Canberra 18 24 South Sydney Rabbitohs Sydney 18 22 Newcastle Knights Newcastle 18 21 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 18 20 Wests Tigers Sydney 18 14 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 18 14 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 18 14 Gold Coast Titans Gold Coast 18 14 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 18 12 North Queensland Cowboys Townsville 18 8 Brisbane Broncos Brisbane 18 6 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 18 4

- Vitória = 2 pontos;

- Empate = 1 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- 1º ao 8º lugares = classificação às Quartas de Final (1º ao 4º vão ao Qualificatório, valendo vaga na Semifinal, e 5º ao 8º jogam pelo Eliminatório, que vale vaga nas Repescagens contra os perdedores do Qualificatório)

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Catalans 12 x 28 Wigan

Leeds 13 x 12 Huddersfield

St. Helens 21 x 20 Hull KR

Castleford 10 x 12 Warrington

Hull FC 26 x 23 Wakefield

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 11 16 Warrington Wolves Warrington 11 16 Wigan Warriors Wigan 11 16 Leeds Rhinos Leeds 9 12 Catalans Dragons Perpignan (França) 8 10 Castleford Tigers Castleford 11 10 Hull FC Kingston-upon-Hull 11 10 Huddersfield Giants Huddersfield 10 8 Salford Red Devils Salford 9 4 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 9 4 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 10 4 Toronto Wolfpack* Toronto (Canadá) 6 0

Vitória = 2 pontos;

Empate = 1 ponto;

Derrota = 0 pontos;



- 1º a 5º colocados se garantem nos playoffs;

- 12º colocado = rebaixado



*Toronto Wolfpack anunciou desistência da competição

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?