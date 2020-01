ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana foi quente em pleno inverno europeu com a 5ª rodada (a penúltima da fase de grupos) da Heineken Champions Cup, a máxima competição de clubes da Europa. A jornada começou com apenas 1 time já garantido nas quartas de final matematicamente, o Leinster, da Irlanda, mas terminou com mais 4 times assegurados no mata-mata: Exeter Chiefs, da Inglaterra, e Racing, Clermont e Toulouse, os três da França.

Com isso, estão em disputada na rodada final apenas as últimas 3 vagas. Vale lembrar que se garantirão nas quartas de final apenas os 1ºs colocados de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados do geral (de um total de 5 grupos). Além disso, os 4 melhores 1ºs colocados terão o mando de jogo nas quartas de final, o que significa que as emoções seguirão mesmo para os times já classificados.

Gloucester, Northampton Saints e Saracens, da Inglaterra, Ulster e Munster, da Irlanda, Glasgow Warriors, da Escócia, e La Rochelle, da França, ainda estão na briga por 3 vagas.

- Continua depois da publicidade -

Grupo 1: Saints seguem sonhando com a vaga



O Leinster, mesmo já classificado, seguiu voando baixo no Grupo 1 e eliminou de vez o Lyon ao vencer por 42 x 14, em jogo de 6 tries para os irlandeses, com direito a 2 de Dave Kearney.

Porém, o jogo mais emocionante foi na Inglaterra com o Northampton Saints vencendo os italianos do Benetton Treviso por 33 x 20, em duelo decidido apenas no fim, com tries cruciais de Taylor e Dingwall. O resultado manteve o Saints fora da zona de classificação apenas pelo saldo de pontos, pois o time está igualado como 2º melhor 2º colocado com Saracens e Gloucester.

Grupo 2: Exeter Chiefs classificado!



No Grupo 2, Exeter Chiefs, da Inglaterra, e Glasgow Warriors, da Escócia, fizeram um dos grandes jogos da competição, que terminou em empate de 31 x 31 em solo escocês – resultado péssimo para Glasgow, que hoje é o pior 2ºs colocado, e ótimo para o Exeter, já nas quartas.

Glasgow começou brilhante com 2 tries em 6 minutos, de Seymour e Huw Jones, mas Nic White, Kvesic e Jacques Vermeulen cravaram ainda no primeiro tempo os tries da virada inglesa. George Horne fez lindo try que empatava tudo no segundo tempo, mas Kvesic respondeu com try que deixava os Chiefs na frente. Matawalu ainda respondeu com tru de empate para os Warriors, que ainda acertaram penal na trave nos instantes finais, lamentando o empate.

No outro duelo, o La Rochelle, da França, manteve mínimas chances de classificação ao derrotar os ingleses do Sale Sharks por 30 x 23 em jogo também de emoção.





Grupo 3: Clermont festeja vitória em batalha de titãs



No Grupo 3, o Ulster, da Irlanda do Norte, viajou à França para defender sua liderança diante do Clermont, mas acabou derrotado e vendo os franceses festejaram a liderança e a classificação antecipada. O 29 x 13 para os donos da casa foi construído com trabalho árduo, pois o Ulster largou na frente com try de Cooney. Foi somente no segundo tempo que o Clermont tomou a frente e marcou seu primeiro try, com Raka. Parra fez o segundo logo depois e os irlandeses não conseguiram mais segurar os franceses. No apagar das luzes, Moala e Laidlaw conseguiram os tries que deram o bônus ao time da casa. O Clermont ainda pode perder a liderança para o Ulster na rodada final, mas matematicamente já avançaria entre os melhores 2ºs.

No outro jogo, os Harlequins venceram o Bath em duelo inglês de eliminados: 25 x 19.





Grupo 4: Racing brilha em vitória épica sobre o Munster



O Grupo 4 vem sendo chamado de “grupo da morte” não por acaso. A rodada começou com o atual campeão Saracens, da Inglaterra, vencendo os galeses do Ospreys por apertados 22 x 15, em jogo dramático para os londrinos, que jogaram o duelo todo com 14 homens, por conta de um cartão vermelho a 5 minutos de jogo.

O resultado colocou pressão sobre os irlandeses do Munster, que caíram para o terceiro lugar e foram à França encarar o líder Racing, que só precisava vencer para garantir classificação matematicamente. O jogo valeu o ingresso em Paris e começou com um try majestoso do Racing após passe incrível de Iribaren para Teddy Thomas na ponta. O Munster respondeu com try de Conway em interceptação e Iribaren e Hanrahan foram trocando penais em um jogo que rumou ao final totalmente em aberto. Nos 10 minutos finais, os parisienses brilharam, com Thomas, Vakatawa e Imhoff marcando os tries da vitória épica bonificada. 39 x 22.







Grupo 5: Toulouse cumpriu sua missão



Por fim, no Grupo 5, o Toulouse, da França, cumpriu sua missão e derrotou os irlandeses do Connacht, na Irlanda, por 21 x 07, com tries de Kaino, Marchant e Ahki.

O resultado beneficiou o vice líder Gloucester, pois eliminou de vez o Connacht. O Gloucester fez sua parte e eliminou os franceses do Montpellier em vitória tranquila por 29 x 06, com Gleave arrancando o try do bônus com 15 minutos para o encerramento. No momento, o Gloucester tem a 8ª melhor campanha.





Heineken Champions Cup – Copa Europeia 2019-20



La Rochelle (França) 30 x 23 Sale Sharks (Inglaterra)

Bath (Inglaterra) 19 x 25 Harlequins (Inglaterra)



Ospreys (Gales) 15 x 22 Saracens (Inglaterra)

Clermont (França) 29 x 13 Ulster (Irlanda)

Glasgow Warriors (Escócia) 31 x 31 Exeter Chiefs (Inglaterra)

Connacht (Irlanda) 07 x 21 Toulouse (França)

Gloucester (Inglaterra) 29 x 06 Montpellier (França)

Leinster (Irlanda) 42 x 14 Lyon (França)

Northampton Saints (Inglaterra) 33 x 20 Benetton Treviso (Itália)

Racing (França) 39 x 22 Munster (Irlanda)

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Leinster Irlanda Dublin 5 24 Northampton Saints Inglaterra Northampton 5 14 Lyon França Lyon 5 7 Benetton Treviso Itália Treviso 5 6 Grupo 2 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 5 22 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 5 12 La Rochelle França La Rochelle 5 10 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 5 7 Grupo 3 Clermont França Clermont-Ferrand 5 20 Ulster Irlanda Belfast 5 17 Harlequins Inglaterra Londres 5 9 Bath Inglaterra Bath 5 4 Grupo 4 Racing França Paris 5 22 Saracens Inglaterra Londres 5 14 Munster Irlanda Limerick 5 11 Ospreys Gales Swansea 5 2 Grupo 5 Toulouse França Toulouse 5 22 Gloucester Inglaterra Gloucester 5 14 Connacht Irlanda Galway 5 8 Montpellier França Montpellier 5 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.