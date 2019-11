O Comitê Olímpico do Brasil revelou os(as) vencedores(as) do Prêmio Brasil Olímpico, a festa de premiação para os(as) melhores atletas de 2019 em cada modalidade.

Rafaela Zanellato, do Curitiba e da Seleção Brasileira Feminino, ganhou o prêmio destinado ao Rugby (focado no desempenho no sevens ao longo do ano). Foi o primeiro prêmio da atleta de 20 anos, que ajudou o Brasil a ser campeão do Hong Kong Sevens, a 2ª divisão mundial feminina.

Das 9 edições do prêmio, 8 edições tiveram uma atletas das Yaras premiada, com 6 jogadoras diferentes recebendo o reconhecimento.

Vencedoras(es) do rugby no Prêmio Brasil Olímpico

2019 – Rafaela Zanellato

2018 – Bianca Silva

2017 – Raquel Kochhann

2016 – Beatriz “Baby” Futuro

2015 – Paulinha Ishibashi

2014 – Júlia Sardá

2013 – Júlia Sardá

2012 – Paulinha Ishibashi

2011 – Diegão Lopez