A partir da segunda quinzena de junho, iniciará o Ciclo de Conversas com mulheres

importantes na história e no desenvolvimento do Rugby Feminino Gaúcho. Elas irão

contar sobre suas trajetórias e irão compartilhar um pouco de conhecimento das mais

diversas áreas, como treinamento, arbitragem, eventos etc. As inscrições já podem ser

feitas através de formulário online (CLIQUE AQUI).

Após a inscrição, o participante será acrescentado ao grupo de WhatsApp onde serão

divulgados os dias e os horários das Conversas, bem como o link para acessá-las no dia.

As conversas acontecerão pelo Google Meet, por isso, uma conta Google ativa é

necessária. No formulário, é possível selecionar dias da semana e turnos de preferência

além dos temas de interesse.

A primeira convidada é a capitã da Seleção Brasileira, Raquel Kochhann, que iniciou no

Rugby Gaúcho. A organização é das Gurias do Rugby, grupo formado durante o

distanciamento social para ajudar o Rugby Feminino do RS voltar a crescer. As Gurias do

Rugby são a união dos clubes fixos do CGR 7s Feminino 2020: Antiqua (Pelotas), Charrua

(Porto Alegre) e San Diego (Porto Alegre); com a FGR, com a representação dos atletas

e o meio de divulgação especializado Rugby Feminino RS.

As Gurias do Rugby são:

Ana Paula Ripoll (Coordenadora Feminino RS)

Caroline Conter (San Diego Rugby)

Eduarda Azevedo (Manager Seleção Juvenil RS)

Isamara Beatriz Buhl (Representante Atletas CA – FGR)

Thaila Ferreira (Antiqua Rugby)

Estêfani Favaron (San Diego Rugby)

Ana Cecilia Kruschewsky (Charrua Rugby)

Eriniele Carmo (Arbitragem FGR)

Roberta Azevedo (Rugby Feminino RS)

Link formulário:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmdzwd6FxkJ1Y5LX3YZdvzEiV3AaL6i_81XSr2SPTUk0CPTA/viewform?usp=sf_link

Link Facebook: https://www.facebook.com/guriasdorugby

Link Instagram: https://www.instagram.com/guriasdorugby/