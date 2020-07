ARTIGO COM VÍDEO – O Super Rugby australiano teve a largada de sua segunda rodada nesta sexta-feira com Rebels e Reds duelando no Brookvale Oval, em Sydney, campo neutro por conta do veto a jogos em Melbourne, casa dos Rebels, pela pandemia. O jogo se tornou o primeiro do Super Rugby AU a terminar empatado e ir para o tempo extra – e o resultado final foi novo empate, com ambos os times falhando em conseguirem o ponto de ouro na prorrogação. Placar final de 18 x 18 decepcionantes para os dois lados.

O primeiro tempo foi de pouca inspiração dos dois lados com a bola em mãos, com ambos sendo capazes de negarem os espaços ao oponente. Apenas os Rebels mexeram no placar com 2 penais chutados por Toomua, 6 x 0 (o último após try anulado de Hardwick por pisar fora de campo), e equilíbrio na posse de bola e território.

No segundo tempo o jogo ganhou em emoção, com Daugunu, logo aos 44′, marcando o primeiro try do jogo para os Reds, finalizando na ponta, mesmo com os Reds jogando comi 14 homens após amarelo a Stewart. Logo na sequência, James O’Connor virou o marcador com penal para os Reds.

- Continua depois da publicidade -

Porém, a resposta dos Rebels saiu aos 54′, com Reece Hodge finalizando boa troca de passes da linha azul. E, aos 68′, Billy Meakes interceptou passe e cravou o segundo try do time de Melbourne, que parecia sacramentar a vitória.

No entanto, os Reds tiveram a última palavra. Aos 75′, O’Connor chutou penal que deixou o placar em apenas 7 pontos de diferença e, aos 79′, Alex Mafi marcou o try precioso do empate, após Feauai-Sautia criar o espaço no contato e offload.

Os Reds tiveram a chance de ouro de vitória com no tempo extra com penal sem sucesso do meio campo. 18 x 18.

Na próxima sexta os Reds receberão o Force e os Rebels descansarão.

18 18

Rebels 18 x 18 Reds, em Sydney

Árbitro: Damon Murphy

Rebels

Tries: Hodge e Meakes

Conversões: Toomua (1)

Penais: Toomua (2)

15 Dane Haylett-Petty (c), 14 Andrew Kellaway, 13 Campbell Magnay, 12 Billy Meakes, 11 Marika Koroibete, 10 Matt Toomua, 9 Ryan Louwrens, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Josh Kemeny, 5 Michael Stolberg, 4 Matt Philip, 3 Pone Fa’amausili, 2 Jordan Uelese, 1 Matt Gibbon;

Suplentes: 16 Efitusi Ma’afu, 17 Cameron Orr, 18 Jermaine Ainsley, 19 Trevor Hosea, 20 Esei Haangana, 21 Frank Lomani, 22 Rob Leota, 23 Reece Hodge;

Reds

Tries: Daugunu e Mafi

Conversões: O’Connor (1)

Penais: O’Connor (2)

15 Bryce Hegarty, 14 Jock Campbell, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Liam Wright (c), 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Harry Hoopert;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 JP Smith, 18 Josh Nasser, 19 Tuaina Taii Tualima, 20 Angus Scott-Young, 21 Scott Malolua, 22 Chris Feauai-Sautia, 23 Josh Flook;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 2 6 Brumbies Canberra 1 5 Rebels Melbourne 2 2 Waratahs Sydney 1 1 Force Perth 0 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;