Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Um jogo épico! Na sede neutra de Newcastle, o Melbourne Rebels conquistou sua classificação à semifinal do Super Rugby AU do modo mais dramático possível. O jogo contra o Western Force parecia de baixo risco, mas o time de Perth lutou para conquistou sua vitória de honra na competição australiana e liderou o placar até o apagar das luzes, mas no fim os Rebels prevaleceram vencendo por 34 x 30.

Com isso, os Rebels visitarão os Reds na semifinal no próximo sábado, valendo vaga na grande final contra o Brumbies.



O Force não venceu ninguém na temporada e começou o desafio derradeiro focado em deixar o Super Rugby AU 2020 com uma vitória. Prior abriu o placar para o Force com penal, mas o primeiro try foi dos Rebels com Pincus, recebendo pelo passe de Toomua após scrum.

- Continua depois da publicidade -

A resposta do Force foi imediata com try de Taefu, com direito a letal side step no aos 20′. Porém, Toomua mexeu no marcador com penal aos 26′ e, aos 28′, após o Force ter chute bloqueado, o pilar Orr armou o segundo try dos Rebels foi passe incrível para Hodge correr e finalizar.

O segundo tempo começou como o primeiro tempo se encerrou. Aos 40′, o Force fechou a primeira etapa com try de Andrew Ready em maul. E a segunda etapa largou com try na mesma fórmula, com Ready deixando o Force encostado no marcador em 20 x 18.

A virada do Force veio aos 56′ com penal chutado por Prior e, aos 58′, Stander abriu frente para a zebra cravando o quarto try no pick and go, fazendo o sinal de alerta piscar forte do lado dos Rebels, que ainda lamentavam cartão amarelo a Pincus.

Mentalmente, contudo, os Rebels souberam lidar com o revés e, aos 59′, Haylett-Petty marcou o try da reação, em jogada nascida desde o fundo do campo, com Koroibete servindo o fullback.

O 30 x 27 animou os Rebels, que ainda viram Ralston receber amarelo do lado do Force. Porém, a defesa do lanterna funcionou e foi apenas após o segundo amarelo, a Lee-Warner, aos 75′, que os Rebels criaram seu momento para a virada. Após longa pressão, Eloff marcou aos 79′ o try da vitória e da classificação dramática do Force, na base do pick and go.

Um 34 x 30 de tirar o fôlego que tirou do Force a vitória.

34 30

Rebels 34 x 30 Force, em Newcastle

Árbitro: Angus Gardner

Rebels

Tries: Pincus, Hodge, Haylett-Petty e Eloff

Conversões: Toomua (4)

Penais: Toomua (2)

15 Dane Haylett-Petty (c), 14 Tom Pincus, 13 Reece Hodge, 12 Bill Meakes, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua, 9 James Tuttle, 8 Isi Naisarani, 7 Richard Hardwick, 6 Michael Wells, 5 Trevor Hosea, 4 Matt Philip, 3 Jermaine Ainsley, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;

Suplentes: 16 Efitusi Ma’afu, 17 Cabous Eloff, 18 Matt Gibbon, 19 Michael Stolberg, 20 Brad Wilkin, 21 Frank Lomani, 22 Andrew Deegan, 23 Lachie Anderson;

Force

Tries: Ready (2), Taefu e Stander

Conversões: Prior (2)

Penais: Prior (2)

15 Jack McGregor, 14 Byron Ralston, 13 Kyle Godwin, 12 Henry Taefu, 11 Marcel Brache, 10 Jono Lance, 9 Ian Prior (c), 8 Henry Stowers, 7 Brynard Stander, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Ollie Atkins, 4 Jeremy Thrush, 3 Kieran Longbottom, 2 Andrew Ready, 1 Pek Cowan;

Suplentes: 16 Heath Tessmann, 17 Chris Heiberg, 18 Dominic Hardman, 19 Johan Bardoul, 20 Kane Koteka, 21 Nick Frisby, 22 Nick Jooste, 23 Jake Strachan;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 8 27 Reds Brisbane 8 25 Rebels Melbourne 8 19 Waratahs Sydney 8 19 Force Perth 8 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;