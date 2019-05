Entre hoje, sexta, 24, e sábado, 25, Recife receberá o rugby sevens dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), o campeonato nacional universitário de sevens de 2019 organizado pela CBDU – a Confederação Brasileira do Desporto Universitário.

O torneio feminino será reduzido com apenas a Universidade Federal do Ceará participando. Já o masculino terá a inédita participação de um time do Amapá em competições de rugby e a presença das forças UNIP (equipe paulista, campeã dos JUBs de 2018), UFG (goianos campeões do JUBs de 2017) e UNB (brasilienses, com história no torneio), ao passo que os tocantinenses da UFT retornam após boa participação recente. Os pernambucanos da Uninassau também estrearão, com os cearenses da UFC igualmente representando o rugby nordestino.

O torneio será no Centro de Esporte, Lazer e Cultura Alberto Santos Dumont. Os jogos começarão às 19h de quinta, com transmissão no Facebook da entidade.

A tabela de jogos não foi revelada, mas os grupos são os seguintes:

Feminino

UFC (CE) x Combinado Nordestino

Masculino

Grupo A: UNIP (SP), UFT (TO) e UNIFAP (AP)

Grupo B: Uninassau (PE), UNB (DF), UFG (GO) e UFC (CE)