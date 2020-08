Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O mando de jogo era do Western Force, mas a partida foi em Gold Coast, território dos Reds, que emergiram vitoriosos por avassaladores 57 x 05, assumindo a liderança do Super Rugby AU – ao menos até sábado. James “Bieber” O’Connor brilhou na partida.



A decisão do Force de jogar em Gold Coast se deu para facilitar seu deslocamento pela Austrália por conta de restrições da pandemia e até agora não lhe rendeu vitórias. O time de Perth segue sem vencer e, apesar de manter o primeiro tempo todo equilibrado em posse de bola e território, tendo até leve vantagem, viu o Reds ser muito mais efetivo e abrir 15 x 00. Depois de try anulado de Tupou por knock-on milimétrico, foram dois tries do velocista Daugunu, ambos após magia de James O’Connor (primeiro com passe reverso e depois com offload), complementados por um penal chutado no fim por justamente O’Connor.

O Force começou bem a segunda etapa esboçando reação com maul finalizado por Ready aos 43′. Porém, o time de Queensland logo passou a controlar as ações e voar baixo. O ‘Connor de novo serviu Daugunu, agora com chute cruzado, e, após a troca de passe de um lado ao outro do campo, O’Connor aplicou outro mágico offload para o try de McReight.

- Continua depois da publicidade -

Depois foi a vez do scrum-half McDermott brilhar com dois tries de muita inteligência, seguidos por try merecido de O’Connor, finalizando perfeito contra-ataque dos Reds, de novo com offload e forwards na linha. Por fim, Hegarty, criando espaço para longa corrida, e Tualima no pick and go marcaram os tries finais dos Reds na partida.

Os Reds terão descanso na próxima rodada, ao passo que o Force visitará o poderoso Brumbies.

05 57

Force 05 x 57 Reds, em Gold Coast

Árbitro: Jordan Way

Force

Try: Ready

15 Jack Strachan, 14 Byron Ralston, 13 Kyle Godwin, 12 Richard Kahui, 11 Brad Lacey, 10 Jono Lance, 9 Ian Prior (c), 8 Brynard Stander, 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Ollie Atkins, 4 Jeremy Thrush, 3 Kieran Longbottom, 2 Andrew Ready 1 Pek Cowan;

Suplentes: 16 Heath Tessmann, 17 Chris Heiberg, 18 Tom Sheminant, 19 Johan Bardoul, 20 Ollie Callan, 21 Nick Frisby, 22 Jack McGregor, 23 Henry Taefu;

Reds

Tries: Daugunu (2), McDermott (2), McReight, O’Connor, Hegarty e Tualima

Conversões: O’Connor (7)

Penais: O’Connor (1)

15 Jock Campbell, 14 Jordan Petaia, 13 Josh Flook, 12 Hamish Stewart, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Liam Wright (c), 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Jack Straker;

Suplentes: 16 Josh Nasser, 17 Harry Hoopert, 18 Zane Nonggorr, 19 Tuaina Taii Tualima, 20 Angus Scott-Young, 21 Moses Sorovi, 22 Bryce Hegarty, 23 Jack Hardy;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 7 21 Brumbies Canberra 5 18 Waratahs Sydney 6 15 Rebels Melbourne 6 14 Force Perth 6 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;