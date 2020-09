Tempo de leitura: 5 minutos

Sábado de decisão na Austrália. O Super Rugby AU terá sua semifinal, com Brisbane recebendo o duelo entre Queensland Reds e Melbourne Rebels. O vencedor garantirá seu lugar na grande final diante do já classificado Brumbies.

Quem vai vencer a semifinal do Super Rugby AU🇦🇺? Jogo ao vivo sábado 6h no #WatchESPN @ESPNBrasil — Portal do Rugby (@portaldorugby) September 10, 2020



Os Reds foram superiores ao longo da temporada e venceram o último duelo contra os Rebels por 19 x 03. No entanto, o duelo anterior resultou em empate e ninguém duvida da qualidade do Rebels, dotado de uma linha estrelada, de Matt Toomua, Reece Hodge, Koroibete e Haylett-Petty, e de um pack de forwards em evolução, com nomes como o oitavo Naisarani sendo decisivos. Entretanto, os Rebels sofreram para avançarem ao mata-mata, salvando-se por pouco de uma decepcionante eliminação nas mãos do Force na rodada passada – o que foi um atestado da oscilação dos Rebels ao longo da temporada.

O favoritismo recai sobre os Reds, que tiveram uma temporada pós-quarentena mais constante e conquistaram duas vitórias sobre o líder Brumbies, o que garante ao time de Brisbane confiança. Os Reds estão invictos em casa na competição e vivem momento de crescimento em seu rendimento, com a dupla de 9 e 10, McDermott e o veterano James O’Connor cada vez melhor. O time da casa parece mais equilibrado, com nomes ascendentes tanto no pack como na linha. Olhos para nomes como o ponta Daugunu e o jovem oitavo Wilson.

Dia 12/09 às 06h15 – Reds x Rebels, em Brisbane – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Nic Berry