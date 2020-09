Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Queensland Reds está na grande final do Super Rugby AU, a competição australiana de 2020! Neste sábado, o time de Brisbane venceu em casa o Melbourne Rebels por 25 x 13 e se garantiu na grande decisão que será no próximo sábado, em Canberra, contra o Brumbies.



Os Reds tinham o favoritismo e falaram mais alto em um jogo que foi absoluta igualdade em posse de bola, números muito parelhos em todos os setores e também de muitas lesões – com Jordan Petaia e Chris Feauai-Sautia sendo dúvidas para os Reds na semana que vem.

O jogo começou com os Rebels flertando com o try em chute cruzado para a ponta que Kellaway quase conseguiu completar com sucesso. Porém, logo na sequência, nos Rebels falharam na linha de passes e Petaia interceptou para disparar rumo ao primeiro try do duelo para os anfitriões.

Aos 15′, Toomua reduziu com penal para os Rebels, que falaram mais alto no scrum, ao passo que, aos 25′, James O’Connor devolveu com penal certeiro para os Reds.

Foi apenas no minuto final do primeiro tempo que os Rebels empataram o duelo, com Koroibete apanhando bola em ruck desprotegido para disparar rumo ao try. 10 x 10.

O segundo tempo começou com Paisami aplicando dummy para criar espaço e deixar com Daugunu, que entregou para Salakaia-Loto fazer o segundo try vermelho.

Os Reds seguiram quase marcaram novamente com o scrum-half McDermott fazendo grande jogada, mas sem sucesso. Na sequência, Hodge descontou com penal para os Rebels, deixando o placar em apertados 17 x 13. O’Connor, no entanto, respondeu na mesma moeda pouco depois, 20 x 13.

As chances se multiplicaram para os dois lados e foi apenas aos 75′ que o jogo se decidiu com o pilar Tupou recebendo inteligente passe de Hegarty e rompendo a defesa dos Rebels para servir Daugunu, que cravou o try do 25 x 13 final.

Com a vitória, os Reds partem para a decisão de título com os Brumbies, tendo no currículo vitórias neste ano sobre o rival.

25 13

Reds 25 x 13 Rebels, em Brisbane

Árbitro: Nic Berry

Reds

Tries: Petaia, Salakaia-Loto e Daugunu

Conversões: O’Connor (2)

Penais: O’Connor (2)

15 Jock Campbell, 14 Chris Feauai-Sautia, 13 Jordan Petaia, 12 Hamish Stewart, 11 Filpo Daugunu, 10 James O’Connor, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Liam Wright (c), 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Harry Hoopert;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 JP Smith, 18 Jack Straker, 19 Tuaina Taii Tualima, 20 Angus Scott-Young, 21 Moses Sorovi, 22 Bryce Hegarty, 23 Hunter Paisami;

Rebels

Try: Koroibete

Conversão: Toomua (1)

Penais: Toomua (1) e Hodge (1)

15 Dane Haylett-Petty (c), 14 Andrew Kellaway, 13 Reece Hodge, 12 Bill Meakes, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua, 9 Frank Lomani, 8 Isi Naisarani, 7 Richard Hardwick, 6 Brad Wilkin, 5 Trevor Hosea, 4 Matt Philip, 3 Jermaine Ainsley, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;



Suplentes: 16 Efitusi Ma’afu, 17 Cabous Eloff, 18 Matt Gibbon, 19 Michael Stolberg, 20 Rob Leota, 21 Theo Strang, 22 Andrew Deegan, 23 Campbell Magney;