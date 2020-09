Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A temporada regular do Super Rugby AU na Austrália se encerrou neste sábado com o Queensland Reds, 2º colocado, derrotando o líder Brumbies por 26 x 07 em jogo que não mudou a classificação, mas deu ânimo aos Reds antes de encararem a semifinal diante dos Rebels no próximo sábado. Já os Brumbies agora descansam, classificados à final, mas com trabalho intenso pela frente para não repetirem erros, pois foram derrotados sem pouparem atletas.



Os Reds foram superiores ao longo do primeiro tempo, marcando os dois primeiros tries do jogo, com Wright, logo aos 6′, em bela troca de passes e offload mágico de Campbell fazendo o primeiro. James O’Connor chutou mais dois penais do lado dos Reds e, aos 31′, a superioridade dos donos da casa valeu o segundo try, com Feauai-Sautia, finalizando outra bela linha de passes.

Foi apenas aos 40′ que os Brumbies mexeram no placar com try de Pete Samu, que achou espaço com bela corrida na negativa. 18 x 07 na pausa.

Os Brumbies mudaram a dinâmica do jogo na segunda etapa, tendo maior controle de bola e território, mas sem conseguirem criar espaços na defesa vermelha. Foi apenas aos 66′ que o placar foi movimentado e foi pelos Reds, com penal de O’Connor.

- Continua depois da publicidade -

O fim da partida foi dos donos da casa, com McDermott marcando o último try dos Reds, após erro de recepção de chute de Kuenzle. 26 x 07 e fim de papo.

26 07

Reds 26 x 07 Brumbies, em Brisbane

Árbitro: Nic Berry

Reds

Tries: Wright, Feauai-Sautia e McDermott

Conversões: O’Connor (1)

Penais: O’Connor (3)

15 Jock Campbell, 14 Chris Feauai-Sautia, 13 Jordan Petaia, 12 Hamish Stewart, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Liam Wright (c), 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Harry Hoopert;

Suplentes: 16 Josh Nasser, 17 JP Smith, 18 Ruan Smith, 19 Tuaina Taii Tualima, 20 Angus Scott-Young, 21 Moses Sorovi, 22 Bryce Hegarty, 23 Hunter Paisami;

Brumbies

Try: Samu

Conversão: Kuenzle (1)

15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Tevita Kuridrani, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Bayley Kuenzle, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Will Miller, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Connal McInerney, 17 James Slipper, 18 Tom Ross, 19 Nick Frost, 20 Lachlan McCaffrey, 21 Ryan Lonergan, 22 Len Ikitau, 23 Solomone Kata;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 8 27 Reds Brisbane 8 25 Rebels Melbourne 8 19 Waratahs Sydney 8 19 Force Perth 8 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;