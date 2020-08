Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A vice liderança do Super Rugby AU volta a ser do Queensland Reds. Neste sábado, o time de Brisbane recebeu e derrotou por 19 x 03 o Melbourne Rebels, que começara a 7ª rodada na segunda posição e agora despencou para o quarto lugar. A Austrália vai vivendo uma competição parelha e imprevisível.



O jogo começou com o Rebels marcando os primeiros pontos com penal chutado por Toomua, mas aos 14′ saiu o primeiro try da partida, com Petaia, correndo para explorar espaço após scrum poderoso dos Reds e offload de McDermott.

O primeiro tempo dos Reds foi superior e o segundo try veio aos 28′, com o hooker Paenga-Amosa em contra-ataque de velocidade, que teve o fullback Campbell disparando desde a defesa após receber chute, servindo Daugunu e entregou de offload para o hooker.

Tudo poderia ter mudado no segundo tempo, pois foram 40 minutos com domínio absoluto dos Rebels, que chegaram a ter 90% de domínio territorial. Entretanto, os visitantes foram incapazes de passarem pela defesa brilhante dos Reds. Somente aos 65′, o scrum dos Rebels produziu aquele que poderia ter sido o try da reação, mas incrivelmente Naisarani derrubou a bola na hora do apoio no in-goal.

Aos 70′, Paenga-Amosa recebeu cartão amarelo e os Rebels ganharam chance de ouro para uma reação tardia. No entanto, quem falou mais alto nos minutos derradeiros foram os Reds, como o centro Hamish Stewart correndo para o try do ponto bônus precioso, após James O’Connor criar espaço em jogada saindo de scrum. 19 x 03, números finais.

Na próxima rodada, os Reds encararão o lanterna Force, ao passo que os Rebels terão folga.

19 03

Reds 19 x 03 Rebels, em Brisbane

Árbitro: Damon Murphy

Reds

Tries: Petaia, Paenga-Amosa e Stewart

Conversões: O’Connor (2)

15 Jock Campbell, 14 Jordan Petaia, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Filipo Dauguna, 10 James O’Connor, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Liam Wright (c), 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Jack Straker;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Jethro Felemi, 18 Zane Nonggorr, 19 Tuaina Taii Tualima, 20 Angus Scott-Young, 21 Scott Malolua, 22 Bryce Hegarty, 23 Josh Flook;

Rebels

Penal: Toomua (1)

15 Reece Hodge, 14 Andrew Kellaway, 13 Campbell Magnay, 12 Matt To’omua (c), 11 Marika Koroibete, 10 Andrew Deegan, 9 Frank Lomani, 8 Isi Naisarani, 7 Brad Wilkin, 6 Josh Kemeny, 5 Trevor Hosea, 4 Matt Philip, 3 Pone Fa’amausili, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;

Suplentes: 16 Efitusi Maafu, 17 Cabous Eloff, 18 Charles Abel, 19 Esei Ha’angana, 20 Michael Wells, 21 Richard Hardwick, 22 James Tuttle, 23 Billy Meakes;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 5 18 Reds Brisbane 6 16 Waratahs Sydney 6 15 Rebels Melbourne 6 14 Force Perth 5 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



