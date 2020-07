ARTIGO COM VÍDEO – O Rugby Union finalmente retornou à Austrália e nesta sexta em Brisbane, com apenas pouco mais de 5 mil torcedores no estádio (devido a restrições sanitárias), Reds e Waratahs fizeram o duelo de maior rivalidade no país, abrindo o Super Rugby AU, a competição entre os supertimes australianos. Os Reds fizeram valer o favoritismo e vencer os Waratahs por 32 x 26, em jogo aberto até o fim que quebrou jejum de vitórias do time de Queensland sobre o rival de Sydney.

Os Reds começaram superiores, com try de Wright aos 6′, achando o buraco na base do ruck, respondido rapidamente pelos Waratahs com Johnson-Holmes cruzando o in-goal aos 10′ no pick and go. Mas a resposta não afetou o volume de jogo superior dos donos da casa, que marcaram novamente com Daugunu aos 18′, recebendo passe longo de James O’Connor. E aos 29′ o scrum-half McDermott foi esperto e bateu um penal de free kick quando os ‘Tahs esperavam lateral, marcando um precioso try.

Os Waratahs foram ao intervalo em desvantagem de 19 x 13, após dois penais de Harrison, e conseguiram a virada com try de Maddocks logo no início da segunda etapa com belo passe interno de Harris. Porém, os Reds conseguiram controlar a posse de bola na parte final do jogo, arrancaram o try do empate com Harry Wilson, na potência, aos 64’ e asseguraram a virada com dois penais finais de James O’Connor. 32 x 26.

Os Reds enfrentarão no próximo fim de semana os Rebels, ao passo que os Waratahs encararão o Force.

32 26

Reds 32 x 26 Waratahs, em Brisbane

Reds

Tries: Wright, Delgunu, McDermott e Wilson

Conversões: Hegarty (3)

Penais: O’Connor (2)

15 Bryce Hegarty, 14 Jock Campbell, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Liam Wright (c), 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Harry Hoopert;

Suplentes: 16 16 Alex Mafi, 17 JP Smith, 18 Josh Nasser, 19 Tuaina Taii Tualima, 20 Angus Scott-Young, 21 Scott Malolua, 22 Chris Feauai-Sautia, 23 Josh Flook;

Waratahs

Tries: Johnson-Holmes e Maddocks

Conversões: Harrison (2)

Penais: Harrison (4)

15 Jack Maddocks, 14 James Ramm, 13 Alex Newsome, 12 Joey Walton, 11 Mark Nawaqanitawase, 10 Will Harrison, 9 Mitch Short, 8 Will Harris, 7 Michael Hooper, 6 Lachlan Swinton, 5 Rob Simmons (c), 4 Ned Hanigan, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Robbie Abel, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 Tom Horton, 17 Tetera Faulkner, 18 Tiaan Tauakipulu, 19 Tom Staniforth, 20 Jack Dempsey, 21 Michael Mcdonald, 22 Ben Donaldson, 23 Tepai Moeroa;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 1 4 Waratahs Sydney 1 1 Brumbies Canberra 0 0 Force Perth 0 0 Rebels Melbourne 0 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;