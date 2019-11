Hora de definir os times na única divisão ainda em aberto! Através da repescagem do Paulista B, São Bento e Ribeirão irão definir os seus próximos passos para a temporada 2020 no jogo entre as equipes neste domingo, 10/11, na Arena Paulista.

São Bento vem com a vantagem de jogar em casa e de ter endurecido os seus últimos jogos pelo Paulista B na temporada, mas já é o segundo ano que a equipe da capital flerta com o rebaixamento. Nesta temporada, o São Bento conquistou apenas uma vitória, 50×14 contra o lanterna Jaguars em maio.

O adversário pela vaga pelo Paulista B é o Ribeirão que vem em momento de ascensão nas últimas duas temporadas, saindo do Paulista D, passando uma temporada no Paulista C, onde foi finalista contra o Rio Preto e agora joga todas suas fichas para conquistar o segundo ascenso em duas temporadas. O último jogo da equipe foi na final do dia 12 de outubro em que dominou boa parte do jogo, com rápidas investidas do seu trio de fundo e abertura, em momentos de brilho individual, além do poderoso pack de forwards fazendo o trabalho de contenção.

Campeonato Paulista Universitário – FINAL

Dia 09/11/2019 às 15h00 – São Bento x Ribeirão

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares: Guilherme de Queiroz, Otavio Costa; Barbara Boadas

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP