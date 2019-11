O Campeonato Brasileiro não acabará no dia 23 de novembro com a final. No dia 30, Charrua e Joaca entrarão em campo pela repescagem que dará vaga no Super 12 de 2020. A data foi confirmada, com o mando de jogo sendo do Charrua, de Porto Alegre, por defender sua vaga na elite nacional.

Dia Hora Local Casa Adversário Fase/Grupo Árbitro 31/08/2019 13:00 CEPEUSP - São Paulo, SP Poli 59 X 05 SPAC Grupo A Vinícius Aleixo 31/08/2019 15:00 CT Ange Guimera - Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP São José 35 X 15 Pasteur Grupo A Renato Scalércio 31/08/2019 15:30 Campo do Balneário - Jacareí, SP Jacareí 71 X 20 Tornados Grupo A Braz Magaldi 07/09/2019 15:00 SPAC - São Paulo SPAC 15 X 48 Jacareí Grupo A Giancarlo Bristot 07/09/2019 15:00 Arena Paulista - CERET - São Paulo, SP Band Saracens 07 X 99 Pasteur Grupo A Cauã Ricardo 07/09/2019 15:00 CT Ange Guimera - Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP São José 25 X 26 Poli Grupo A Victor Hugo Barboza 07/09/2019 15:00 Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS Farrapos 17 X 05 Charrua Grupo B Diogo Farezin 07/09/2019 15:00 Paraná Esporte - Curitiba, PR Curitiba 74 X 05 Pé Vermelho Grupo B Amanda Macedônio 07/09/2019 15:00 UFSC Tapera - Florianópolis, SC Desterro 18 X 13 Serra Gaúcha Grupo B Fernando Ceolatto 14/09/2019 15:00 CEPEUSP - São Paulo, SP Poli 19 X 20 Jacareí Grupo A Renato Scalércio 14/09/2019 15:00 Campo Municipal - Indaiatuba, SP Tornados 31 X 46 Band Saracens Grupo A Vinícius Aleixo 14/09/2019 15:00 Parque Aterro Igapó - Londrina, PR Pé Vermelho 37 X 25 Charrua Grupo B Richard Mine 14/09/2019 15:00 SESI - Caxias do Sul, RS Serra Gaúcha 06 X 46 Curitiba Grupo B Guilherme Dalpizzolo 14/09/2019 15:00 UFSC Tapera - Florianópolis, SC Desterro 13 X 24 Farrapos Grupo B Cauã Ricardo 14/09/2019 15:30 Arena Paulista - CERET - São Paulo, SP Pasteur 63 X 07 SPAC Grupo A Guilherme Zaparoli 21/09/2019 14;00 Arena Paulista - CERET - São Paulo, SP Band Saracens 10 X 83 São José Grupo A Natasha Olsen 21/09/2019 15:00 SPAC - São Paulo, SP SPAC 22 X 33 Tornados Grupo A Cauã Ricardo 21/09/2019 15:00 Paraná Esporte - Curitiba, PR Curitiba 36 X 07 Desterro Grupo B Victor Hugo Barboza 21/09/2019 15:30 Arena Paulista - CERET - São Paulo, SP Pasteur 13 X 17 Poli Grupo A Renato Scalércio 28/09/2019 12:00 SPAC - São Paulo, SP SPAC 00 X 96 São José Grupo A Vinícius Aleixo 28/09/2019 15:00 Campo do Planalto – Vinhedo, SP Tornados 19 X 106 Pasteur Grupo A Giancarlo Bristot 28/09/2019 15:00 Estádio Municipal - Caxias do Sul, RS Serra Gaúcha 27 X 15 Charrua Grupo B Lucas Santos 28/09/2019 15:30 Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS Farrapos 66 X 14 Pé Vermelho Grupo B Diogo Farezin 28/09/2019 15:30 Campo do Balneário - Jacareí, SP Jacareí 73 X 05 Band Saracens Grupo A Guilherme Zaparoli 05/10/2019 14:00 CEPEUSP - São Paulo, SP Poli 72 X 13 Band Saracens Grupo A Vinícius Aleixo 05/10/2019 15:00 CT Ange Guimera - Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP São José 97 X 07 Tornados Grupo A Samuel Grando 05/10/2019 15:00 Parque Aterro Igapó - Londrina, PR Pé Vermelho 08 X 30 Serra Gaúcha Grupo B Amanda Macedônio 05/10/2019 15:00 Hípica - Porto Alegre, RS Charrua 29 X 44 Desterro Grupo B Diogo Farezin 05/10/2019 15:00 Paraná Esporte - Curitiba, PR Curitiba 12 X 29 Farrapos Grupo B Cauã Ricardo 05/10/2019 15:30 Arena Paulista - CERET - São Paulo, SP Pasteur 31 X 23 Jacareí Grupo A Murilo Bragotto 12/10/2019 10:00 SPAC - São Paulo, SP Band Saracens 27 X 19 SPAC Grupo A Murilo Bragotto 12/10/2019 15:00 Campo Municipal - Indaiatuba, SP Tornados 10 X 120 Poli Grupo A Guilherme Zaparoli 12/10/2019 15:00 Hípica - Porto Alegre, RS Charrua 05 X 30 Curitiba Grupo B Lucas Santos 12/10/2019 15:00 UFSC Tapera - Florianópolis, SC Desterro 69 X 00 Pé Vermelho Grupo B Fernando Ceolatto 12/10/2019 15:00 Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS Farrapos 78 X 05 Serra Gaúcha Grupo B Guilherme Dalpizzolo 12/10/2019 15:30 Campo do Balneário - Jacareí, SP Jacareí 12 X 19 São José Grupo A Renato Scalércio 19/10/2019 15:00 Complexo Esportivo da Zona Norte – Caxias do Sul, RS Serra Gaúcha 41 X 38 Band Saracens REPESCAGEM Diogo Farezin 26/10/2019 15:00 Paraná Esporte - Curitiba, PR Curitiba 07 X 38 Pasteur QUARTAS DE FINAL Renato Scalércio 26/10/2019 15:00 Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS Farrapos 20 X 16 Jacareí QUARTAS DE FINAL Mariano de Goycoechea 26/10/2019 15:00 CT Ange Guimera - Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP São José 78 X 10 Serra Gaúcha QUARTAS DE FINAL Braz Magaldi 26/10/2019 15:30 CEPEUSP - São Paulo, SP Poli 45 X 24 Desterro QUARTAS DE FINAL Cauã Ricardo 02/11/2019 15:00 CT Ange Guimera - Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP São José 30 X 23 Pasteur SEMIFINAL Murilo Bragotto 09/11/2019 Poli X Farrapos SEMIFINAL 23/11/2019 São José X FINAL 30/11/2019 15:00 Hípica - Porto Alegre, RS Charrua X Joaca REPESCAGEM - Rebaixamento/Promoção