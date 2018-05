Fim de semana agitado de jogos cruciais pelo rugby de clubes brasileiro. O Curitiba ergueu a taça do Campeonato Paranaense pela 12ª vez ao vencer por 31 x 17 o aguerrido Pé Vermelho na capital do estado, soltando mais um grito de campeão.

Em Santa Catarina, o Desterro sentiu a evolução do Joaca e venceu por sofridos 24 x 20, mostrando que o rugby catarinense já coloca pressão sobre os rubroverdes se não tiverem em campo seu elenco principal.

No Gaúcho, todos os semifinalistas já são conhecidos, com o Serra Gaúcha vencendo o San Diego por 19 x 15, em resultado que classificou os dois times, já que o Universitário de Santa Maria encerrou sua participação com vitória sem bônus sobre o Brummers, 17 x 08. No duelo dos invictos, o Farrapos provou estar sensivelmente acima da concorrência atropelando o Charrua por 72 x 19.

O Gaúcho Série B também teve ação, com a última rodada empolgante da primeira fase, definindo os semifinalistas. O União Tauras Carancho foi a grande sensação vencendo o Pampas – 69 x 03 – e carimbando vaga como o segundo colocado geral, enquanto o Centauros de Estrela fez 19 x 18 no Antiqua de Pelotas, em resultado que classificou ambos (1º lugar para o Centauros e 4º para o Antiqua). Já em duelo direto o Guaíba fez 34 x 13 no Guasca, avançou em 3º lugar e eliminou o time de Porto Alegre.

Em São Paulo, os placares do Paulista A também foram elásticos. O Pasteur entrou para o G4 colocando 87 x 05 sobre o Rio Branco, enquanto o Band Saracens subiu ao 5º lugar ao vencer o Templários por 50 x 14, entrando de vez na briga por classificação.

No interior paulista muitos jogos rolarão pelas Série B, C, D e Desenvolvimento. Destaques para o Tornados, que segue implacável na Série B, para a FEA, que venceu e lidera a Série C, e para o Ribeirão Preto, que largou vencendo na Série D. Já no Desenvolvimento quem lidera é o Leões de Paraisópolis, após vencer o Guarulhos. Já na Capital Paulista ainda rolou rugby sevens universitário da FUPE, 1ª etapa, na USP, com o Tsunami sendo o campeão entre as mulheres e a ESPM vencendo entre os homens.

Já no Rio de Janeiro o clássico entre Rio Rugby e Niterói foi muito bom e acabou com triunfo do Nikity por 18 x 17, garantindo o primeiro lugar do Grupo B. Já o Guanabara assegurou o primeiro lugar do Grupo A, vencendo e eliminando o Itaguaí, 52 x 14, enquanto a outra Maxambomba assegurou a vaga ao vencer bem o Carioca, 36 x 07. Nas semifinais, o Niterói encarará o Maxambomba e Guanabara e Rio Rugby farão clássico carioca.

Na Bahia, a 2ª etapa do circuito de sevens, em Poções, teve o Ymborés sendo campeão no masculino e as Torukas de Porto Seguro erguendo a taça no feminino.

Por fim, ainda rolou sevens juvenil da Liga do Triângulo, em Minas Gerais, com o Uberlândia se sagrando campeão da etapa inaugural.

Campeonato Paulista A – semana 9

Dia 05/05/2018 às 14h45 – Rio Branco 05 X 87 Pasteur

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Marco Silva e Luiz Henrique

4º árbitro: Angélica Gevaerd

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 05/05/2018 às 18h – Band Saracens 50 X 14 Templários

Árbitro: Marcel Santos

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: Luiz Henrique

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 24 5 5 0 0 4 0 251 53 198 São José São José dos Campos 23 5 5 0 0 3 0 206 55 151 Jacareí Jacareí 21 5 4 0 1 4 1 186 62 124 Pasteur São Paulo 15 6 3 0 3 2 1 180 116 64 Band Saracens São Paulo 14 6 2 1 3 3 1 150 150 0 SPAC São Paulo 14 5 2 1 2 3 1 114 118 -4 Rio Branco São Paulo 0 6 0 0 6 0 0 27 296 -269 Templários São Bernardo do Campo 0 6 0 0 6 0 0 56 320 -264

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Campeonato Paulista B – semana 4

Dia 05/05/2018 às 12h30 – Urutu 19 X 24 ABC

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Guilherme Wadt

4º árbitro: Marcos Saccomanno

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 05/05/2018 às 15h30 – Tornados 64 X 00 Cougars

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 06/05/2018 às 10h30 – Wallys 15 X 11 São Bento

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do IAC – Jundiaí, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Tornados Indaiatuba 15 3 3 0 0 3 0 189 5 184 Tucanos São João da Boa Vista 10 2 2 0 0 2 0 79 53 26 Engenharia Mackenzie São Paulo 9 2 2 0 0 1 0 86 12 74 ABC Santo André 9 3 2 0 1 1 0 88 87 1 Piratas Americana 7 2 1 0 1 2 1 71 55 16 São Carlos São Carlos 5 2 1 0 1 1 0 61 64 -3 Wallys Louveira / Jundiaí 4 3 1 0 2 0 0 43 106 -63 Cougars Vinhedo 4 3 1 0 2 0 0 51 132 -81 São Bento São Paulo 2 3 0 0 3 0 2 36 111 -75 Urutu São Paulo 2 3 0 0 3 0 2 31 110 -79

Campeonato Paulista C – semana 6

Dia 05/05/2018 às 15h30 – Jequitibá 18 X 36 FEA

Árbitro: Raphael Santana

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Elisângela Maranin

4º árbitro: Mirko Weber

Local: C.T. Jequitibá Rugby Clube – Paulínia, SP

Dia 06/05/2018 às 10h – Jaguars 44 X 14 Iguanas

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Jefferson Santana

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Dia 06/05/2018 às 15h30 – Armada 15 X 36 Lechuza

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Fernando Joaquim e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Campo do Oriental – Praia Grande, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP FEA São Paulo 15 3 3 0 0 3 0 107 58 49 Jaguars Jaguariúna 12 3 2 0 1 3 1 136 43 93 Lechuza Votorantim/Itu/Sorocaba 10 3 2 0 1 2 0 128 57 71 Iguanas São José dos Campos 10 3 2 0 1 2 0 71 85 -14 Jequitibá Campinas/Paulínia 9 3 2 0 1 1 0 80 81 -1 União Rugby Alphaville Barueri 5 2 1 0 1 0 1 42 43 -1 Armada Praia Grande/Santos 5 3 1 0 2 1 0 65 75 -10 União São Paulo 2 2 0 0 2 1 1 32 60 -28 Alto Tietê/Mogi Nacanis Mogi das Cruzes 1 2 0 0 2 0 1 38 65 -27 Tatuapé São Paulo 0 2 0 0 2 0 0 7 139 -132

Campeonato Paulista D – semana 2

Dia 05/05/2018 às 15h – Ribeirão Preto 52 X 07 Pinda

Árbitro: Gabriel Perri

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Elton Tanis

Local: Campo do Avelino Palma – Ribeirão Preto, SP

Dia 06/05/2018 às 14h – Taubaté 14 X 26 Piracicaba

Árbitro: Marcel Santos

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Camila Maanno

Local: CTI – Taubaté, SPri

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Ribeirão Preto Ribeirão Preto 5 1 1 0 0 1 0 52 7 45 0 Piracicaba Piracicaba 5 2 1 0 1 1 0 43 42 1 0 Rio Preto São José do Rio Preto 4 1 1 0 0 0 0 28 17 11 0 Pinda Pindamonhangaba 4 2 1 0 1 0 0 25 65 -40 0 Taubaté Taubaté 1 2 0 0 2 0 1 27 44 -17 0

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – semana 2

Dia 05/05/2018 às 16h20 – Leões de Paraisópolis 31 X 27 Guarulhos

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Angelica Gevaerd

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Leões de Paraisópolis São Paulo 10 2 2 0 0 2 0 69 46 23 Jacareí Desenvolvimento Jacareí 5 1 1 0 0 1 0 34 20 14 Ilhabela Ilhabela 5 1 1 0 0 1 0 32 18 14 Guarulhos Guarulhos 2 2 0 0 2 1 1 45 63 -18 Medicina São Paulo 1 1 0 0 1 1 0 20 34 -14 SPAC Desenvolvimento São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 19 38 -19

Campeonato Fluminense

Dia 05/05/2018 às 15h00 – Rio Rugby 17 x 18 Niterói

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 05/05/2018 às 15h00 – Itaipuaçu/Cachoeiras 19 x 33 UFF

Local: Vila Olímpica de Macacu – Cachoeira de Macacu, RJ

Dia 06/05/2018 às 15h00 – Itaguaí 14 x 52 Guanabara

Local: Campo da UFRRJ – Seropédica, RJ

Dia 06/05/2018 às 15h00 – Carioca 07 x 36 Maxambomba

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Grupo A Clube Cidade Pontos J V E D 4+ 7- PP PC SP Guanabara Rio de Janeiro 14 3 3 0 0 2 0 209 29 180 Maxambomba Nova Iguaçu 9 3 2 0 1 1 0 100 88 12 Itaguaí Itaguaí 6 3 1 0 2 2 0 87 106 -19 Carioca Rio de Janeiro 0 3 0 0 3 0 0 12 185 -173 Grupo B Clube Cidade Pontos J V E D 4+ 7- PP PC SP Niterói Niterói 14 3 3 0 0 2 0 128 29 99 Rio Rugby Rio de Janeiro 11 3 2 0 1 2 1 95 40 55 UFF Niterói 5 3 1 0 2 1 0 59 121 -62 Itaipuaçu/Cachoeiras Itaipuaçu/Cachoeira de Macacu 0 3 0 0 3 0 0 27 119 -92

Campeonato Paranaense

Dia 05/05/2018 às 15h00 – Curitiba 31 x 17 Pé Vermelho

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Curitiba

Curitiba 10 2 2 0 0 2 0 113 0 113 Pé Vermelho

Londrina 10 3 2 0 1 2 0 95 69 26 Lobo Bravo

Guarapuava 0 3 0 0 3 0 0 6 145 -139

Campeonato Catarinense

Dia 05/05/2018 às 15h00 – Desterro 24 x 20 Joaca

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Desterro

Florianópolis 10 2 2 0 0 2 0 74 20 54 Chapecó

Chapecó 5 1 1 0 0 1 0 42 31 11 Joaca

Florianópolis 2 2 0 0 2 1 1 51 66 -15 BC Rugby

Balneário Camboriú 0 1 0 0 1 0 0 0 50 -50

Campeonato Gaúcho – Série A – 6ª rodada

Dia 05/05/2018 às 15h00 – Farrapos 72 x 19 Charrua

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 05/05/2018 às 15h30 – Universitário 17 x 08 Brummers

Local: Guarani Atlântico – Santa Maria, RS

Dia 05/05/2018 às 16h30 – San Diego 15 x 19 Serra Gaúcha

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Farrapos

Bento Gonçalves 25 5 5 0 0 5 0 361 37 324 Charrua

Porto Alegre 20 5 4 0 1 4 0 253 95 158 Serra Gaúcha Caxias do Sul 19 5 4 0 1 3 0 168 60 108 San Diego

Porto Alegre 11 5 2 0 3 2 1 104 151 -47 Universitário

Santa Maria 9 6 2 0 4 1 0 71 233 -162 Brummers

Novo Hamburgo 4 5 1 0 4 0 0 45 188 -143 Planalto

Passo Fundo 0 5 0 0 5 0 0 26 264 -238

Campeonato Gaúcho – Série B – 6ª rodada



Dia 05/05/2018 às 15h30 – Centauros 19 x 18 Antiqua

Local: Parque Princesa do Vale – Estrela, RS

Dia 05/05/2018 às 19h00 – Guaíba 34 x 13 Guasca

Local: Complexo Esportivo Coelhão – Guaíba, RS

Dia 06/05/2018 às 15h00 – Pampas 03 x 69 União Tauras Carancho

Local: Campo do Pampas Rugby – São Leopoldo, RS

Clube Cidade(s) P 2 V E D 4+ 7- PP PC SP Centauros Estrela 24 5 5 0 0 4 0 182 72 110 União Tauras Carancho Marau e Sertão 14 5 3 0 2 2 0 149 109 40 Guaíba

Guaíba 14 5 3 0 2 2 0 98 63 35 Antíqua

Pelotas 12 5 2 0 3 2 2 93 75 18 Guasca

Porto Alegre 11 5 2 0 3 2 1 116 111 5 Pampas São Leopoldo 0 5 0 0 5 0 0 17 225 -208

Campeonato Gaúcho M19 – 6ª rodada



Dia 05/05/2018 às 13h00 – Farrapos 19 x 10 Charrua

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 05/05/2018 às 14h00 – Farrapos 07 x 24 Charrua

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 05/05/2018 às 13h30 – Universitário 07 x 15 Brummers

Local: Guarani Atlântico – Santa Maria, RS

Liga do Triângulo Mineiro – 1ª etapa juvenil – Rugby Sevens masculino

Dia 06/05/2018

14h00 – Uberlândia A 26 x 05 Uberlândia B

14h20 – Coró 00 x 19 Javalis

14h30 – Uberlândia A 39 x 05 Javalis

14h50 – Uberlândia B 07 x 07 Coró

15h00 – Coró 10 x 20 Uberlândia A

15h20 – Javalis 12 x 05 Uberlândia B

Campeão: Uberlândia A

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Circuito Baiano de Sevens – 2ª etapa – Taça Suíça Baiana

Dia 06/05/2018a partir das 08h30

Local: Estádio Heraldão – Poções, BA

Masculino – Campeão: Ymborés

Feminino – Campeão: Porto Seguro

Paulista Universitário de Sevens – FUPE



Dias 05 e 06/05/2018

Masculino – Grupo A: UFSCar, Unicamp e FEI / Grupo B: PUCCAMP, ESPM e USP / Grupo C: FGV, Economia Mackenzie e FACENS

Feminino – Grupo A: Tsunami, PUC e Direito Mack / Grupo B: UFABC, FEAOdonto e Farmácia / Grupo C: Unicamp, FFLCH e FEI / Grupo D: Engenharia Mackenzie, Poli e ESPM

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Sábado, 05 de maio de 2018 – FEMININO

10h00 – Engenharia Mack x Poli

10h20 – UNICAMP x FEI

10h40 – UFABC x FEAOdonto

11h00 – Tsunami x PUC

11h20 – Engenharia Mack x ESPM

11h40 – Unicamp x FFLCH

12h20 – Ufabc x Farma

12h40 – Tsunami x Direito Mack

13h00 – Poli x ESPM

13h20 – FEI x FFLCH

13h40 – Farma x FEAOdonto

14h00 – Direito Mack x PUC

14h40 – 3ºA x 3ºB

15h00 – 3ºB x 3ºC

16h00 – Disputa de 11º

16h20 – Final bronze

Domingo, 06 de maio de 2018

Masculino:

08h30 – FGV 33 x 00 Econo Mack

08h50 – USP 14 x 14 ESPM

09h10 – Ufscar 14 x 14 Unicamp

09h30 – FGV 39 x 05 Facens

09h50 – USP 33 x 05 Puccamp

10h10 – Ufscar 05 x 00 FEI

10h30 – Facens 05 x 15 Econo Mack

10h50 – Puccamp 00 x 59 ESPM

11h10 – Unicamp 05 x 00 FEI

Feminino:

11h30 – Semifinal prata – PUC 12 x 10 Engenharia Mackenzie

11h50 – Semifinal prata – UFABC 38 x 12 FEI

12h10 – Semifinal ouro – Tsunami 17 x 12 Poli

12h30 – Semifinal ouro – Farmácia 22 x 07 FFLCH

Masculino:

12h50 – Semifinal prata – Ufscar 12 x 10 FEI

13h10 – Semifinal prata – Econo Mack 25 x 00 Facens

13h30 – Semifinal ouro – FGV 15 x 31 USP

13h50 – Semifinal ouro – ESPN 41 x 05 Unicamp

Feminino:

14h10 – Disputa de 7º – Engenharia Mackenzie 12 x 05 FEI

14h30 – Disputa de 5º – PUC 27 x 10 UFABC

14h50 – Disputa de 3º – Poli 00 x 33 FFLCH

15h10 – Final ouro – Tsunami 17 x 05 Farmácia

Masculino:

15h30 – Final prata – Ufscar 31 x 07 Econo Mack

15h50 – Final ouro – ESPM 29 x 00 USP

Amistosos

Dia 05/05/2018 às 12h00 – Farrapos Intermédia x Charrua Intermédia

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 05/05/2018 às 13h00 – Curitiba 24 x 07 Pé Vermelho – M19

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 05/05/2018 – Asa Branca x Sertões

Local: R. E, 299-499 – Dias Macedo, Fortaleza – Fortaleza, CE

Dia 05/05/2018 – Centuriões x Tubarões – Sevens masculino

Local: Campo do Ceará Mirim – Fortaleza, CE

Dia 06/05/2018 às 13h30 – Pampas x União Tauras Carancho – M19

Local: Campo do Pampas Rugby – São Leopoldo, RS