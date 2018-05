O Brasil festejou demais neste sábado uma inédita vitória sobre a Argentina, mas o rugby de clubes não parou! Em São Paulo, o Paulista tem choque de invictos, com o São José vencendo a Poli em um jogaço de 27 x 25, que colocou os joseenses na primeira posição e derrubou os politécnicos para o terceiro posto. Isso porque o Jacareí atropelou o SPAC por 62 x 00 – na maior vitória da história dos Jacarés sobre o decano paulistano – e assumir a vice liderança.

Pelo Paulista B, a Engenharia Mackenzie seguiu subindo após derrotar fora de casa os Tucanos, 36 x 33, enquanto o Piratas de Americana venceram em duelo interiorano o São Carlos por 27 x 17. União e Alto Tietê/Mogi venceram no Paulista C, ao passo que Ilhabela e Jacareí Desenvolvimento falaram mais alto no Paulista de Desenvolvimento.

Em Minas Gerais, o sábado foi de decisão também, com Nova Lima carimbando sua classificação às semifinais – para encarar o Uberlândia – com uma vitória incontestável sobre o Inconfidência por 26 x 11. Enquanto isso, o BH Rugby – que fará semifinal contra o Varginha – seguiu invicto eliminando o Trinca Ferro como sonoros 97 x 12.

No Paraná, o Curitiba faturou a segunda etapa da Taça John Swann, o Paranaense de Sevens, vencendo tanto entre os homens como entre as mulheres em Maringá.

No Mato Grosso, o Primavera venceu a primeira etapa do estadual de sevens masculino, ao passo que o Melina festejou no estadual feminino e também no Pequi Sevens.

Campeonato Paulista A – Semana 10

Dia 12/05/2018 às 13h30 – Jacareí 62 X 00 SPAC

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Erika Weiss

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 12/05/2018 às 15h – São José 27 X 25 Poli

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Regis Dantas

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP São José São José dos Campos 27 6 6 0 0 3 0 233 80 153 Jacareí Jacareí 26 6 5 0 1 5 1 248 62 186 Poli São Paulo 25 6 5 0 1 4 1 276 80 196 Pasteur São Paulo 15 6 3 0 3 2 1 180 116 64 Band Saracens São Paulo 14 6 2 1 3 3 1 150 150 0 SPAC São Paulo 14 6 2 1 3 3 1 114 180 -66 Rio Branco São Paulo 0 6 0 0 6 0 0 27 296 -269 Templários São Bernardo do Campo 0 6 0 0 6 0 0 56 320 -264

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Campeonato Paulista B – Semana 5

Dia 12/05/2018 às 15h – Piratas 27 X 17 São Carlos

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Guilherme Zaparoli

4º árbitro: Erick Rist

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 12/05/2018 às 15h – Tucanos 33 X 36 Engenharia Mackenzie

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Rafael Nichioka

4º árbitro: Bárbara Martins

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Tornados Indaiatuba 15 3 3 0 0 3 0 189 5 184 Engenharia Mackenzie São Paulo 13 3 3 0 0 1 0 122 45 77 Tucanos São João da Boa Vista 12 3 2 0 1 3 1 112 89 23 Piratas Americana 12 3 2 0 1 3 1 98 72 26 ABC Santo André 9 3 2 0 1 1 0 88 87 1 São Carlos São Carlos 5 3 1 0 2 1 0 78 91 -13 Wallys Louveira / Jundiaí 4 3 1 0 2 0 0 43 106 -63 Cougars Vinhedo 4 3 1 0 2 0 0 51 132 -81 São Bento São Paulo 2 3 0 0 3 0 2 36 111 -75 Urutu São Paulo 2 3 0 0 3 0 2 31 110 -79

Campeonato Paulista C – Semana 7

Dia 12/05/2018 às 15h – ATR/Mogi 26 X 00 Tatuapé

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Maicon Gouveia

4º árbitro: Camila Marianno

Local: CE Biritiba Ussu – Mogi das Cruzes, SP

Dia 13/05/2018 às 9h – União 27 X 15 URA Barueri

Árbitro: Alexandre Castiglioni

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Jefferson Santana

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP FEA São Paulo 15 3 3 0 0 3 0 107 58 49 Jaguars Jaguariúna 12 3 2 0 1 3 1 136 41 95 Lechuza Votorantim/Itu/Sorocaba 10 3 2 0 1 2 0 128 57 71 Iguanas São José dos Campos 10 3 2 0 1 2 0 69 85 -16 Jequitibá Campinas/Paulínia 9 3 2 0 1 1 0 80 81 -1 União São Paulo 7 3 1 0 2 2 1 59 75 -16 Alto Tietê/Mogi Nacanis Mogi das Cruzes 6 3 1 0 2 1 1 64 65 -1 União Rugby Alphaville Barueri 5 3 1 0 2 0 1 57 70 -13 Armada Praia Grande/Santos 5 3 1 0 2 1 0 65 75 -10 Tatuapé São Paulo 0 3 0 0 3 0 0 7 165 -158

Dia 12/05/2018 às 15h15 – Jacareí Desenvolvimento 36 X 22 SPAC Desenvolvimento

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Erika Weiss e Raphael Gentile

4º árbitro: Lucas Machado

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SPDia

Dia 12/05/2018 às 16h – Ilhabela 32 X 05 Medicina

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Ilhabela Ilhabela 10 2 2 0 0 2 0 64 23 41 Jacareí Desenvolvimento Jacareí 10 2 2 0 0 2 0 70 42 28 Leões de Paraisópolis São Paulo 10 2 2 0 0 2 0 69 46 23 Guarulhos Guarulhos 2 2 0 0 2 1 1 45 63 -18 SPAC Desenvolvimento São Paulo 1 2 0 0 2 1 0 41 74 -33 Medicina São Paulo 1 2 0 0 2 1 0 25 66 -41

Campeonato Mineiro – 5ª rodada



Dia 12/05/2018 às 15h00 – BH Rugby 97 x 12 Trinca Ferro

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG

Dia 12/05/2018 às 15h00 – Inconfidência 11 x 26 Nova Lima

Local: Estádio Municipal Alton de Oliveira – Ribeirão das Neves, MG

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Metropolitano BH Rugby

Belo Horizonte 25 5 5 0 0 5 0 320 41 279 Nova Lima

Nova Lima 14 5 3 0 2 2 0 95 196 -101 Trinca Ferro

Lagoa Santa 7 5 1 0 4 1 2 78 221 -143 Inconfidência

Belo Horizonte 4 5 1 0 4 0 0 43 78 -35 Grupo Sul Varginha Varginha 10 2 2 0 0 2 0 109 22 87 Liga das Montanhas Poços de Caldas 0 2 0 0 2 0 0 22 109 -87 Grupo Triângulo Uberlândia

Uberlândia 15 3 3 0 0 3 0 199 33 166 Frutal Frutal 1 3 0 0 3 1 0 33 199 -166

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º e 2º colocados do Grupo Metropolitano + 1º colocado do Grupo Sul + 1º colocado do Grupo Triângulo = Classificação às Semifinais;

Taça John Swann – Circuito Paranaense de Sevens – 2ª etapa

Dia 12/05/2018 – Feminino: Curitiba, Maringá, Londrina e Toledo / Masculino – Grupo A: Curitiba, Umuarama, Cianorte e Maringá; Grupo B: Cascavel, Curitiba B, Pé Vermelho e Foz do Iguaçu;

Local: Parque Alfredo Nyffeler – Maringá, PR

08h40 – Juvenil

09h00 – Maringá 31 x 14 Umuarama – Masculino

09h20 – Cianorte 05 x 36 Curitiba – Masculino

09h40 – Londrina 15 x 27 Toledo – Feminino

10h00 – Cascavel 19 x 19 Curitiba B – Masculino

10h20 – Pé Vermelho 31 x 07 Foz – Masculino

10h40 – Maringá 00 x 48 Curitiba – Feminino

11h00 – Juvenil

12h20 – Cianorte 14 x 07 Umuarama – Masculino

11h40 – Maringá 00 x 29 Curitiba – Masculino

12h00 – Cascavel 29 x 05 Foz – Masculino

12h20 – Pé Vermelho 05 x 12 Curitiba B – Masculino

12h40 – Maringá 12 x 05 Londrina – Feminino

13h00 – Curitiba 41 x 00 Umuarama – Masculino

13h20 – Maringá 45 x 00 Cianorte – Masculino

13h40 – Infantil

14h00 – Curitiba 24 x 00 Toledo – Feminino

14h20 – Cascavel 19 x 12 Pé Vermelho – Masculino

14h40 – Curitiba B 38 x 00 Foz – Masculino

15h00 – Juvenil

15h20 – Maringá 00 x 27 Toledo – Feminino

15h40 – 4º A x 4º B – Umuarama 22 x 19 Foz – Masculino

16h00 – 3º A x 3º B – Cianorte 05 x 31 Pé Vermelho – Masculino

16h20 – Londrina 00 x 34 Curitiba – Feminino

16h40 – 2º A x 2º B – Maringá 07 x 19 Cascavel – Masculino

17h00 – FINAL – 1º A x 1º B – Curitiba 22 x 00 Curitiba B – Masculino

Classificação masculina: 1 Curitiba, 2 Curitiba B, 3 Cascavel, 4 Maringá, 5 Pé Vermelho, 6 Cianorte, 7 Umuarama, 8 Foz;

Classificação feminina: 1 Curitiba, 2 Toledo, 3 Maringá, 4 Londrina;

Pequi Sevens – 2ª etapa / Mato Grosso Sevens – 1ª etapa

Dias12 e 13/05/2018 – Feminino: UnB (DF), Goianos (GO), Melina, Cuiabá e Parecis (MT) / Masculino: Cuiabá, Primavera, Parecis e Melina

Local: Complexo Poliesportivo Dom Aquino – Cuiabá, MT

Sábado

14h20 – Cuiabá 00 x 56 Goianos – Feminino

14h40 – Melina 60 x 10 Parecis – Feminino

15h00 – Cuiabá 48 x 00 Melina – Masculino

15h20 – Primavera 40 x 12 Parecis – Masculino

15h40 – Cuiabá 00 x 30 UnB – Feminino

16h00 – Melina 41 x 00 Goianos – Feminino

16h20 – Cuiabá 31 x 05 Parecis – Masculino

16h40 – Primavera 33 x 05 Melina – Masculino

17h00 – Cuiabá 00 x 47 Meliba – Feminino

17h20 – UnB 34 x 00 Parecis – Feminino

17h40 – Cuiabá 12 x 27 Primavera – Masculino

18h00 – Parecis 05 x 19 Melina – Masculino

18h20 – Goianos 28 x 00 UnB – Feminino

Domingo

08h20 – Cuiabá 05 x 19 Parecis – Feminino

09h20 – Melina 52 x 00 UnB – Feminino

09h40 – Goianos 59 x 00 Parecis – Feminino

10h40 – 3º lugar – UnB 27 x 00 Parecis – Feminino

11h00 – FINAL – Melina 31 x 07 Goianos – Feminino

Classificação masculino: 1 Primavera, 2 Cuiabá, 3 Melina, 4 Parecis;

Classificação feminino: 1 Melina, 2 Goianos, 3 UnB, 4 Parecis, 5 Cuiabá;

Circuito Gaúcho de Desenvolvimento Juvenil de Sevens – 2ª etapa

Dia 12/05/2018 – a partir das 15h00

Participantes: Minuano, Guaíba e Pampas/Maragatos

Local: Parque Eduardo Gomes – Canoas, RS

Amistosos

Dia 12/05/2018 – Uberlândia 18 x 25 Goianos

Local: Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Foto: Adriano Matos