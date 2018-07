O rugby paulista agitou o sábado oval com jogaços pelas Série B, C e Desenvolvimento. Na Série B, as atenções se voltaram para o jogão entre Tornados e Tucanos, a Taça Laranja, que valia pontos preciosos na parte de cima a tabela. O Tornados, no entanto, se impôs fenomenalmente, com um 97 x 21 que manteve o 100% de aproveitamento do clube, que soma agora 7 vitórias bonificadas em 7 jogos – já classificado às semifinais.

Nos demais embates, o São Carlos se manteve dentro do G4 com um crucial triunfo de 43 x 00 sobre o Cougars, ao passo que o Urutu venceu dérbi paulistano contra o lanterna São Bento, 24 x 10, e entrou de vez na briga pelas semifinais.

Já na Série C rolou partida única com o União, da Capital, indo a Paulínia para superar o Jequitibá, 14 x 10, também entrando na briga por um lugar nas semifinais.

Pelo Desenvolvimento, Leões de Paraisópolis e Ilhabela realizaram um jogaço em São Paulo com os Leões saindo vitoriosos por 43 x 36, igualando-se ao líder Jacareí, ao passo que o SPAC passou pela Medicina, 40 x 26, e se manteve no quarto lugar.

De olho nos nacionais, BH e Inconfidentes ainda agitaram Minas com amistoso e a vitória do BH foi apertada, 20 x 10, animando o time de Ouro Preto para a Taça Tupi.

Campeonato Paulista B – Semana 11

Dia 14/07/2018 às 11h – São Bento 10 X 24 Urutu

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Renato Scalércio e Regis Oliveira

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 14/07/2018 às 15h – Tornados 97 X 21 Tucanos

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Renata Martines e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Aline Tomaz

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 14/07/2018 às 15h – São Carlos 43 X 00 Cougars

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Ricardo Barboza e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Eduardo Vilela

Local: Campo da Água Vermelha – São Carlos, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Tornados Indaiatuba 35 7 7 0 0 7 0 405 42 363 Engenharia Mackenzie São Paulo 23 5 5 0 0 3 0 237 57 180 Tucanos São João da Boa Vista 22 6 4 0 2 5 1 247 243 4 São Carlos São Carlos 15 6 3 0 3 3 0 181 140 41 Piratas Americana 14 5 2 0 3 4 2 125 138 -13 Urutu São Paulo 12 6 2 0 4 2 2 95 191 -96 ABC Santo André 10 5 2 0 3 2 0 133 217 -84 Cougars Vinhedo 9 6 2 0 4 1 0 111 269 -158 Wallys Louveira / Jundiaí 6 6 1 0 5 1 1 100 208 -108 São Bento São Paulo 6 6 1 0 5 0 2 77 206 -129

Campeonato Paulista C – Semana 12

Dia 14/07/2018 às 15h30 – Jequitibá 10 X 14 União

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Paigy Costa e Elisângela Maranin

4º árbitro: João Freire

Local: Itapoan – Paulínia, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP FEA São Paulo 25 5 5 0 0 5 0 168 83 85 Lechuza Votorantim/Itu/Sorocaba 15 4 3 0 1 3 0 138 102 36 Iguanas São José dos Campos 15 5 3 0 2 3 0 98 116 -18 Jaguars Jaguariúna 14 4 2 0 2 4 2 143 95 48 Jequitibá Campinas/Paulínia 14 5 3 0 2 1 1 100 95 5 União São Paulo 12 6 2 0 4 3 1 110 161 -51 Armada Praia Grande/Santos 6 4 1 0 3 2 0 86 104 -18 União Rugby Alphaville Barueri 5 4 1 0 3 0 1 62 99 -37 Alto Tietê/Mogi Nacanis Mogi das Cruzes 1 3 0 0 3 0 1 53 103 -50

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 7

Dia 14/07/2018 às 13h – Leões de Paraisópolis 43 X 36 Ilhabela

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Luiz Henrique

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 14/07/2018 às 14h – SPAC Desenvolvimento 40 X 26 Medicina

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Angélica Gevaerd

4º árbitro: Erika Weiss

Local: SPAC – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Jacareí Desenvolvimento Jacareí 20 4 4 0 0 4 0 253 50 203 Leões de Paraisópolis São Paulo 20 5 4 0 1 4 0 152 131 21 Ilhabela Ilhabela 12 4 2 0 2 3 1 121 102 19 SPAC Desenvolvimento São Paulo 11 4 2 0 2 3 0 117 121 -4 Guarulhos Guarulhos 6 4 1 0 3 1 1 64 219 -155 Medicina São Paulo 2 5 0 0 5 2 0 73 157 -84

Campeonato Paulista Universitário – Semana 8

Dia 15/07/2018 às 11h – Engenharia Mackenzie 61 X 26 Direito Mackenzie

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Mauro Paccagnela

4º árbitro: Guilherme Queiroz

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Clube P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie 30 6 6 0 0 6 0 399 55 344 Direito Mackenzie 10 4 2 0 2 2 0 105 107 -2 Mauá 10 3 2 0 1 2 0 125 98 27 UFABC 9 4 2 0 2 0 1 68 82 -14 UNIP 8 4 1 0 3 3 1 96 171 -75 PUC 0 5 0 0 5 0 0 34 299 -265

Jogos Abertos de Pelotas – Rugby Sevens

Dia 14/07/2018 a partir das 10h00

Local: Tourist Park Hotel – Pelotas, RS

Amistoso

Dia 14/07/2018 às 12h00 – BH Rugby 20 x 10 Inconfidentes

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG