O fim de semana brasileiro da bola oval não foi só de Tupis e Maoris! São Paulo foi palco outros eventos.

Em Jundiaí, o sábado largou com o jogo decisivo da Repescagem por um lugar no Paulista B de 2019, entre o time da casa, o Wallys, penúltimo colocado da Série B deste ano, e o Jaguars, de Jaguariúna, vice campeão da Série C. E os Jaguars conquistaram uma incrível vitória por 22 x 20, graças a um penal no lance final, assegurando promoção inédita.

No mesmo dia, no CERET, na Capital Paulista, rolou o Paulista M19 de Sevens, com a Etapa Classificatória e show do Vale, que fez os dois finalistas, com o São José vencendo o Jacareí na decisão.

No domingo, o rugby paulista respirou a bola oval universitária. Na USP, a Copa USP teve suas semifinais, com a Poli e os Demônios de Maxwell vencendo San Fran e Farma, respectivamente, por 37 x 07 e 50 x 07, garantindo vaga na final. Já no CERET, o Paulista Universitário viveu sua penúltima rodada, com direito a vitória da campeã Engenharia Mackenzie sobre seu rival de universidade, o Direito Mackenzie, por 38 x 31, ao passo que Mauá e UFABC venceram UNIP e PUC, por 48 x 24 e 60 x 00, embolando a luta pelo vice.

Já em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o sábado foi de rugby internacional, com a 6ª e última etapa do circuito de ten-a-side transfronteiriço que envolve clubes gaúchos, uruguaios e argentinos da Tríplice Fronteira, o Torneio Integración. Os dois times brasileiros participantes fecharam a jornada em alta, com o Fronteira Oeste, de Alegrete, ficando com o 3º lugar, ao vencer a Taça Prata, e o Uruguaiana com o 5º lugar, levantando a Taça Bronze.

Paulista B – Repescagem

Dia 10/11/2018 às 10h – Wallys 20 X 22 Jaguars

Árbitro:

Local: CT Wally’s Rugby – Jundiaí, SP

Paulista Sevens M19 – Etapa classificatória

Dia 10/11/2018 a partir das 9h

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Grupo A – São José, Guanabara (RJ) e Iguanas

Grupo B – Jacareí, Rio Branco e São José B

Grupo C – Pasteur, Band/São Roque/Piracicaba e Tornados

Grupo D – Jacareí B, Uberlândia (MG) e Ilhabela

Sábado, 10 de novembro

09h00 – Pasteur 47 X 00 Band/São Roque/Piracicaba

09h20 – Rio Branco 00 X 12 São José B

09h40 – São José 43 X 07 Iguanas

10h00 – Jacareí B 12 X 00 Ilhabela

10h20 – Pasteur 38 X 14 Tornados

10h40 – Jacareí 31 X 00 São José B

11h00 – Guanabara 24 X 14 Iguanas

11h20 – Uberlândia 17 X 10 Ilhabela

11h40 – Tornados 36 X 05 Band/São Roque/Piracicaba

12h00 – Jacareí 34 X 00 Rio Branco

12h20 – São José 24 X 05 Guanabara

12h40 – Jacareí B 24 X 05 Uberlândia

13h00 – 3B X 3C – Rio Branco 31 x 12 Band/São Roque/Piracicaba

13h20 – 3A X 3D – Iguanas 05 x 14 Ilhabela

13h40 – 2B X 2C – São José B 12 x 26 Tornados

14h00 – 2A X 2D – Guanabara 05 x 12 Uberlândia

14h20 – 1B X 1C – Jacareí 17 x 15 Pasteur

14h40 – 1A X 1D – São José 33 x 00 Jacareí B

15h00 – Disputa de 11º lugar – Band/São Roque/Piracicaba 00 x 31 Iguanas

15h20 – Disputa de 7º lugar – FINAL BRONZE – São José B 37 x 12 Guanabara

15h40 – Disputa de 9º lugar – Rio Branco 10 x 26 Ilhabela

16h00 – Disputa de 5º lugar – FINAL PRATA – Tornados 28 x 12 Uberlândia

16h20 – Disputa de 3º lugar – Pasteur 26 x 12 Jacareí B

16h40 – FINAL OURO – São José 12 x 00 Jacareí

Campeonato Paulista Universitário – Semana 15

Dia 11/11/2018 às 10h – Mauá 48 X 24 UNIP

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Erika Weiss e Carlos Aleixo

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 11/11/2018 às 12h – UFABC 60 X 00 PUC

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Erika Weiss e Genival Souza

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 11/11/2018 às 14h – Engenharia Mackenzie 38 x 31 Direito Mack

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e Genival Souza

4º árbitro: Marianna Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Clube P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie 45 9 9 0 0 9 0 546 103 443 Direito Mackenzie 28 9 5 0 4 6 2 327 221 106 UFABC 24 9 5 0 4 3 1 215 196 19 Mauá 24 9 5 0 4 4 0 307 289 18 UNIP 20 9 3 0 6 7 1 243 367 -124 PUC 1 9 0 0 9 1 0 80 527 -447

Copa USP – Semifinais

Dia 11/11/2018 às 10h00 – San Fran 07 x 37 Poli Desenvolvimento

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 11/11/2018 às 13h00 – Demônios de Maxwell 50 x 07 Farmácia

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Torneo Internacional Integración – 6ª etapa

Dia 10/11/2018 – Grupo A: Alvear (Argentina), Artigas (Uruguai) e Uruguaiana (RS, Brasil) / Grupo B: Libres (Argentina), Búfalos Bella Unión (Uruguai) e Fronteira Oeste Alegrete (RS, Brasil);

Local: Uruguaiana, RS

Placares:

Grupo A

Alvear 22 x 05 Artigas

Alvear 12 x 05 Uruguaiana

Artigas 14 x 10 Uruguaiana

Grupo B

Libres 21 x 07 Fronteira Oeste

Libres 31 x 00 Búfalos

Fronteira Oeste 21 x 12 Búfalos



Copa Bronze: Uruguaiana 26 x 15 Búfalos

Copa Prata: Fronteira Oeste 28 x 7 Artigas

Copa Ouro: Libres 19 x 00 Alvear

Campeão Taça Ouro: Libres (Argentina)

2º colocado: Alvear (Argentina)

Campeão Taça Prata: Fronteira Oeste (RS)

4º colocado: Artigas (Uruguai)

Campeão Taça Bronze: Uruguaiana (RS)

6º colocado: Búfalos Bella Unión (Uruguai)