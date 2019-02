Copas paulistas em ação! O sábado foi de rugby de clubes também em Vinhedo e em São José dos Campos, com a 2ª rodada da Copa RMC Asa Alumínio e da Copa ABC, respectivamente.

Em Vinhedo, o Tornados mostrou força de time de Super 16 se impondo sobre o time da casa, o Cougars, por largos 82 x 03, disparando na ponta da Copa RMC. O time laranja de Indaiatuba se beneficiou ainda da derrota do Jaguars (que havia triunfando na 1ª rodada) diante do Piratas de Americana, por impactantes 50 x 12. Na rodada final o Tornados decidirá o título contra os Jaguars.

No Vale, o Iguanas, da Série C, mostrou que está forte para 2019 vencendo o Templários, da Série A, por 26 x 07, ao passo que os Carneiros do ABC derrotaram o Armada de Santos por 43 x 17. Com esses placares, a Copa ABC tem os Iguanas na liderança isolada, sendo o único time com 2 vitórias. O time joseense pegará o Armada, que soma 2 derrotas, na rodada final.

E São José dos Campos ainda teve amistosos entre os reservas da seleção brasileira adulta contra a seleção M20. O resultado foi um jogo aberto e cheio de pontos, com o time M20 sendo derrotado por 45 x 20.

Amistoso de Seleções

Dia 09/02/2019 às 16h00 – Brasil XV 45 x 20 Brasil M20

Local: Estádio Martins Pereira – São José dos Campos, SP

Copa RMC Asa Alumínio – 2ª rodada

Dia 09/02/2019 às 14h00 – Piratas 50 x 12 Jaguars

Local: Vinhedo, SP

Dia 09/02/2019 às 16h00 – Cougars 03 x 82 Tornados

Local: Vinhedo, SP

Copa ABC – 2ª rodada

Dia 09/02/2019 às 14h00 – Iguanas 26 x 07 Templários

Local: Centro Poliesportivo João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 09/02/2019 às 16h00 – ABC 43 x 17 Armada

Local: Centro Poliesportivo João do Pulo – São José dos Campos, SP

Copa ABC Feminina – 7s

Dia 09/02/2019 às 10h30 – Iguanas, ABC e Armada

Local: Centro Poliesportivo João do Pulo – São José dos Campos, SP

Copa Caipira



Dia 10/02/2019 às 15h30 – Pinda x Taubaté

Local: João do Pulo – Pindamonhangaba, SP

Copa Capira Feminina



Dia 10/02/2019 às 15h00 – Mogi Nacanis x Taubaté

Local: João do Pulo – Pindamonhangaba, SP

Taça Java



Dia 10/02/2019 às 10h ás 15h

Local: Ville Sport Shows – Santana de Parnaíba, SP