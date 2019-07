ARTIGO COM ERRATA – O fim de semana foi de decisões no Paraná com a última etapa do circuito estadual de sevens. O Curitiba se confirmou como o grande campeão das categorias masculino adulto, masculino M18, feminino adulto e feminino M18 no geral. Porém. Toledo fez história vencendo o Curitiba na etapa no M18 masculino. Os Touros também perderam no masculino M16, com o Pé Vermelho falando alto e triunfando na capital paranaense, com o Pé Vermelho ficando com o título geral.

Já em São Paulo a jornada foi de Paulista C, com destaque para o Ribeirão Preto assumindo a ponta ao vencer o Iguanas e contar com tropeço em casa do Rio Preto contra o Cougars.

No Rio Grande do Sul, o Charrua faturou a penúltima etapa do Gaúcho Feminino, ao passo que na Copa Rio de sevens masculino o Ita festejou em casa.

Campeonato Paulista Série C – Semana 10

Dia 27/07/2019 às 11h00 – União 10 x 34 Jequitibá

Árbitro: Régis Dantas / Assistentes: Diego Augusto de Sousa e Karol Fusco / 4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP

Dia 27/07/2019 às 14h00 – Ribeirão Preto 31 x 24 Iguanas

Árbitro: Natasha Olsen / Assistentes: Victor Hugo Barboza e Aline Oliveira / 4º árbitro: Marcela Coffacci

Local: Campo Moura Lacerda – Ribeirão Preto, SP

Dia 27/07/2019 às 15h00 – Rio Preto 26 x 27 Cougars

Árbitro: Vinícius Aleixo / Assistentes: Ricardo Marzano e Bárbara Martins / 4º árbitro: Laís Girotto

Local: Campo do Maquininha – São José do Rio Preto, SP

Dia 28/07/2019 às 10h00 – Wallys 29 x 11 FEA

Árbitro: Mariano de Goycoechea / Assistentes: Tomás de Goycoechea e Otávio Costa / 4º árbitro: João Freire

Local: Listradão – Jundiaí, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Ribeirão Preto Ribeirão Preto 24 6 5 0 1 4 0 155 127 28 Rio Preto São José do Rio Preto 21 5 4 0 1 4 1 154 108 46 Wallys Jundiaí/Louveira 19 5 4 0 1 3 0 170 66 104 Cougars Vinhedo 17 6 3 1 2 2 1 136 134 2 Iguanas São José dos Campos 14 5 2 1 2 3 1 150 118 32 FEA São Paulo 11 6 2 0 4 2 1 113 134 -21 Jequitibá Campinas/Paulínia 11 5 2 0 3 2 1 105 141 -36 União São Paulo 5 5 1 0 4 1 0 77 147 -70 Mogi Mogi das Cruzes 1 5 0 0 5 0 1 61 146 -85

1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista D

10º colocado = Rebaixamento direto

Copa Rio de Sevens – 4ª etapa



Dia 28/07/2019 – Grupo Único: Rio, Maxambomba, Grêmio Náutico Mariá, Ita e UERJ

Local: Rua Marcílio Dias, 385 – Itaboraí, RJ

10h00 – Maxambomba 15 x 17 Rio

10h20 – UERJ 17 x 19 Ita

11h00 – Maricá 14 x 14 Maxambomba

11h20 – Rio 33 x 05 UERJ

12h20 – Ita 12 x 07 Rio

12h40 – UERJ 26 x 07 Maricá

13h20 – Ita 07 x 19 Maxambomba

13h40 – Maricá 00 x 19 Rio

14h40 – Ita 43 x 00 Maricá

15h00 – Maxambomba 05 x 12 UERJ

Classificação da etapa: 1 Ita, 2 Rio, 3 UERJ, 4 Maxambomba, 5 Maricá;

Campeonato Paranaense de Sevens – Taça John Swann – 3ª etapa

Dia 27/07/2019

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

08h10 – Curitiba 22 x 00 Lobo Bravo – Feminino M18

08h30 – Toledo 00 x 27 Maringá – Feminino M18

08h50 – Curitiba 28 x 00 Maringá – Masculino M16

09h10 – Pé Vermelho 22 x 05 Toledo – Masculino M16

09h30 – Curitiba 21 x 05 Lobo Bravo – Masculino M18

09h50 – Toledo 26 x 00 Maringá – Masculino M18

10h10 – Curitiba 35 x 00 Maringá – Feminino Adulto

10h30 – Toledo 12 x 07 Pé Vermelho – Feminino Adulto

10h50 – Curitiba 33 x 00 Lobo Bravo – Masculino Adulto

11h10 – Pé Vermelho 05 x 12 Cascavel – Masculino Adulto

11h30 – Toledo 10 x 12 Lobo Bravo – Feminino M18

11h50 – Curitiba 36 x 05 Maringá – Feminino M18

12h10 – Curitiba 12 x 14 Pé Vermelho – Masculino M16

12h30 – Maringá 12 x 12 Toledo – Masculino M16

12h50 – Curitiba 17 x 07 Maringá – Masculino M18

13h10 – Lobo Bravo 07 x 12 Toledo – Masculino M18

13h30 – Curitiba 35 x 00 Pé Vermelho – Feminino Adulto

13h50 – Toledo 00 x 28 Maringá (WO) – Feminino Adulto

14h10 – Curitiba 27 x 00 Pé Vermelho – Masculino Adulto

14h30 – Lobo Bravo 12 x 17 Cascavel – Masculino Adulto

14h50 – Maringá 22 x 00 Lobo Bravo – Feminino M18

15h10 – Curitiba 34 X 00 Toledo – Feminino M18

15h30 – Maringá 07 x 22 Pé Vermelho – Masculino M16

15h50 – Curitiba 55 x 00 Toledo – Masculino M16

16h10 – Maringá 14 X 14 Lobo Bravo – Masculino M18

16h30 – Curitiba 05 x 31 Toledo – Masculino M18

16h50 – Maringá 05 x 05 Pé Vermelho – Feminino Adulto

17h10 – Curitiba 28 x 00 Toledo (WO) – Feminino Adulto

17h30 – Pé Vermelho 05 x 07 Lobo Bravo – Masculino Adulto

17h50 – Curitiba 31 x 00 Cascavel – Masculino Adulto

Na etapa:

Masculino Adulto: 1 Curitiba, 2 Cascavel, 3 Lobo Bravo, 4 Pé Vermelho

Feminino Adulto: 1 Curitiba, 2 Maringá, 3 Toledo, 4 Pé Vermelho;

Masculino M18: 1 Toledo, 2 Curitiba, 3 Maringá, 4 Lobo Bravo

Feminino M18: 1 Curitiba, 2 Maringá, 3 Lobo Bravo, 4 Toledo;

Masculino M16: 1 Pé Vermelho, 2 Curitiba, 3 Maringá, 4 Toledo;

No geral, campeões:

Masculino Adulto: Curitiba

Feminino Adulto: Curitiba

Masculino M18: Curitiba

Feminino M18: Curitiba

Masculino M16: Pé Vermelho

Campeonato Gaúcho Feminino – 4ª etapa

Dia 28/07/2019 – Grupo A: Charrua, Antiqua/UFPel e Predadores / Grupo B: Centauros, San Diego e Velho Oeste (SC);

Local: Estádio Coelhão – Guaíba, RS

09h00 – Charrua 39 x 00 Predadores

09h20 – Centauros 07 x 19 Velho Oeste

10h00 – Charrua 41 x 00 Antiqua

10h20 – Centauros 31 x 00 San Diego

11h00 – Antiqua 24 x 07 Predadores

11h20 – San Diego 00 x 26 Velho Oeste

12h00 – Semifinal – Charrua 37 x 00 Centauros

12h20 – Semifinal – Antiqua 19 x 07 Velho Oeste

13h20 – 5º lugar – San Diego 29 x 07 Predadores

13h40 – 3º lugar – Centauros 22 x 05 Velho Oeste

14h00 – FINAL – Charrua 34 x 00 Antiqua

Equipe Cidade Pts Etapa 1 (28/04) Etapa 2 (26/05) Etapa 3 (30/06) Etapa 4 (28/07) Etapa 5 (25/08) Charrua Porto Alegre 88 22 22 22 22 San Diego Porto Alegre 70 19 19 19 13 Antiqua/UFPel Pelotas 70 17 17 17 19 Predadoras Guaíba 56 15 15 15 11 Centauros Estrela 30 13 17 Velho Oeste Chapecó (SC) 15 15

Amistoso

Dia 28/07/2019 às 15h30 – Tamanduás Bandeira x UFBAC Leprehauns

Local: Parque Vila Lobos – São Paulo, SP