O Paulista Série B foi a grande atração do fim de semana do rugby XV nacional. No sábado, o São Carlos garantiu matematicamente sua classificação às semifinais ao derrotar o Lechuza por 32 x 14, ao passo que o Tucanos manteve vivas as suas chances de avançar ao vencer jogo crucial contra o Rio Branco por 23 x 05. Já na luta contra o rebaixamento o Urutu respirou ao vencer o dérbi paulistano contra o São Bento, 43 x 26, mantendo o São Bento ameaçado.

Campeonato Paulista Série B – Semana 14



Dia 03/08/2019 às 15h00 – São Carlos 32 x 14 Lechuza

Árbitro: João Pantano

Auxiliares: Gabriel Perri, Luis Bergamasco; Marcela Coffacci

Local: Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 03/08/2019 às 15h00 – Tucanos 23 x 05 Rio Branco

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares: Fernando Zemann, Luciano Sampaio ; Karol Fusco

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 03/08/2019 às 17h00 – Urutu 43 x 26 São Bento

Árbitro: Renato Scalérico

Auxiliares: Murilo Bragotto, Guilherme de Queiroz ; Isabela Bijotti

Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP

Dia 04/08/2019 às 10h00 – Jaguars x Engenharia Mackenzie

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares: João Pantano, Guilherme Zaparoli; Guilherme Wadt

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Campeonato Paulista Série D – Semana 1 (atrasado)



Dia 03/08/2019 às 16h00 – Ilhabela 36 x 07 Mastodontes

Árbitro: Samuel Grando

Auxiliares: Cauã Ricardo, Marcos Saccomano; Lucas Saccomano

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Piracicaba Piracicaba 23 5 5 0 0 3 0 142 81 61 Leões de Paraisópolis São Paulo 21 5 4 0 1 4 1 180 99 81 Pinda Pindamonhangaba 15 5 3 0 2 3 0 197 91 106 Ilhabela Ilhabela 12 5 2 0 3 4 0 172 164 8 União Rugby Alphaville Barueri 5 5 1 0 4 1 0 99 194 -95 Mastodontes Catanduva 1 5 0 0 5 1 0 81 242 -161

Campeonato Paulista Universitário – Semana 6

Dia 04/08/2019 às 12h00 – UNIP x UFABC

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares: Genival Souza Filho, Mirko Weber; Mauro Paccagnella

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 04/08/2019 às 13h45 – FEI x Direito Mackenzie

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares: Genival Souza Filho, Mauro Paccagnella; Danilo Oddone

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 04/08/2019 às 15h30 – Mauá x Medicina

Árbitro: Tomás de Goycoechea

Auxiliares: Fernando Zemann, Otavio Costa; João Freire

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Copa USP

Dia 03/08/2019 – Demônios de Maxwell 36 x 12 Poli Academy

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Equipe P J V E D 4+ 7- PP PC SP Demônios de Maxwell 10 2 2 0 0 2 0 82 33 49 Rugby XI - Direito San Fran 5 1 1 0 0 1 0 55 5 50 Poli Academy 5 2 1 0 1 1 0 47 36 11 FFLCH 0 1 0 0 1 0 0 5 55 -50 FEA Universitário 0 2 0 0 2 0 0 21 81 -60

Circuito Matogrossense de Sevens – 2ª etapa masculina e 3ª etapa feminina

Dia 03/08/2019 – Participantes: Melina, Cuiabá, Primavera, Parecis e Araguaia

Local: Centro de Treinamentos do Melina – Cuiabá, MT

14:00 Cuiabá vs Melina (masculino) 14:20 Parecis vs PVA (masculino) 14:40 Cuiabá vs Melina (feminino) 15:00 Melina B vs Parecis (feminino) 15:20 Cuiabá vs Araguaia (masculino) 15:40 Parecis vs Melina (masculino) 16:00 Cuiabá vs Parecis (feminino) 16:20 Melina vs Melina B (feminino) 16:40 Araguaia vs PVA (masculino) 17:00 Cuiabá vs Parecis (masculino) 17:20 Melina vs Parecis (feminino) 17:40 Melina B vs Cuiabá (feminino) 18:00 Melina vs PVA (masculino) 18:20 Araguaia vs Parecis (masculino) 19:00 Cuiabá vs PVA (masculino) 19:20 Melina vs Araguaia (masculino)

Liga Aberta de Rugby Juvenil – 2a etapa

Dia 04/07/2019 – Tornados, Lechuza, Halley, Tucanos, Jequitibá, Piracicaba e Piratas

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

URA Rugby Day



Dia 04/08/2019 às 11h00 – Sevens

Local: Parque Ecológico – Barueri, SP

Triangular Gaúcho



Dia 03/08/2019 – XV em tempo reduzido: Farrapos, Brummers e Charrua

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Amistosos



Dia 03/08/2019 às 09h00- Ten-a-side M14

Jogo 1: Leões de Paraisópolis 15 x 05 União Rugby Alphaville

Jogo 2: Leões de Paraisópolis 05 x 05 União Rugby Alphaville

Local: Campo do Palmeirinha – Paraisópolis – São Paulo, SP