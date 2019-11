O São José está na grande final do Campeonato Brasileiro, o Super 13. Neste sábado, os joseenses venceram um jogaço diante do Pasteur, 30 x 23, dando o troco no rival paulistano com relação à final do estadual deste ano. Com isso, o São José aguarda pelo vencedor de Poli contra Farrapos.

Rolou ainda Taça Rio, com o Carioca conseguindo grande vitória sobre o Grêmio Náutico Maricá, 46 x 12.

Super 13 – Semifinal

Dia 02/11/2019 às 15h00 – São José 30 x 23 Pasteur

Árbitro: Murilo Bragotto / Assistentes: Cauã Ricardo e Lucas Santos

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

Dia 02/11/2019 às 15h45 – SPAC B 29 x 07 Taubaté

Local: SPAC – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Jacareí Desenvolvimento Jacareí 21 5 4 0 1 4 1 218 87 131 SPAC Desenvolvimento São Paulo 10 3 2 0 1 2 0 67 90 -23 Taubaté Taubaté 5 3 1 0 1 1 0 97 99 -2 Poli XV São Paulo 1 3 0 0 3 1 0 41 147 -106

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto

Campeonato Paulista Universitário

Dia 03/11/2019 às 13h00 – UFABC x UNIP

Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M20

Dia 02/11/2019 às 12h00 – São José x Jacareí

Local: CT Ange Guimera – Poliesportivo Campo dos Alemães – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista M16

Dia 02/11/2019 às 10h30 – São José 22 x 34 Jacareí Preto

Local: CT Ange Guimera – Poliesportivo Campo dos Alemães – São José dos Campos, SP

Dia 02/11/2019 às 11h00 – Ilhabela/Taubaté x Pasteur

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Campeonato Paulista M14

Dia 02/11/2019 às 09h00 – São José 05 x 52 Jacareí

Local: CT Ange Guimera – Poliesportivo Campo dos Alemães – São José dos Campos, SP

Dia 02/11/2019 às 12h30 – Ilhabela/Taubaté x Pasteur

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Taça Rio

Dia 02/11/2019 às 13h20 – Grêmio Náutico Maricá 12 x 46 Carioca

Local: UFF Gragoatá – Niterói, RJ

Clube Cidade Pontos J V E D 4+ 7- PP PC SP Itaguaí Itaguaí 19 4 4 0 0 3 0 117 59 58 Itaipuaçu Maricá 16 4 3 0 1 4 0 149 79 70 Rio Rugby Rio de Janeiro 15 4 3 0 1 3 0 133 27 106 Carioca Rio de Janeiro 10 4 2 0 2 1 1 123 82 41 Maxambomba Nova Iguaçu 0 4 0 0 4 0 0 50 155 41 Grêmio Náutico Maricá Maricá 0 4 0 0 4 0 0 36 207 -171

Pará Sevens

Dia 26/10/2019 – Masculino: Acemira, Locomotiva Castanhal, Cabanos, Japuaçu e Yawara

Local: Castanhal, PA

Amistosos

Dia 02/11/2019 às 15h00 – Tamanduás Bandeira

Local: Local: Campo de Futebol do Parque Villa Lobos (próximo a DERSA) – São Paulo, SP

Dia 02/11/2019 às 15h00 – Tucanos x Tornados – Taça Laranja

Local: São João da Boa Vista, SP

Dia 02/11/2019 às 15h00 – Seleção do Piauí x Sertões

Local: Estádio Albertão – Teresina, PI