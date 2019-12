Fim de semana de decisões pelo Brasil! Nesse fim de semana, o rugby brasileiro viveu muitos torneios de alto nível.

Primeiramente, o sábado foi de encerramento do rugby XV, com o Charrua vencendo jogo dramático na prorrogação contra o Joaca, na repescagem de promoção/rebaixamento do Campeonato Brasileiro, valendo vaga no Super 12 de 2020.

No Rugby League 13s, o fim de semana foi de outro jogaço pelo Grupo B da competição, com o Rio Warriors vencendo em Minas Gerais o São Lourenço por 40 x 30.

Já no sevens, a Copa Bullguer elevou o nível de organização dos eventos universitários em São Paulo, com muita vibração no Estádio do Canindé. FMU, no masculino, e Poli, no feminino, ergueram as taças.

TOP 1 – Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s



Dia 30/11/2019 – Grupo Norte

14h00 – São Lourenço 30 x 40 Rio Warriors

Local: Campo de Rugby do Parque das Águas – São Lourenço, MG

Repescagem Super 13/Taça Tupi

Dia 30/11/2019 às 15h00 – Charrua 20 x 17 Joaca

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Super Sevens Feminino – 1ª divisão – 4ª etapa

Dias 30/11 e 01/12/2019

Grupo A: Melina, Niterói, Curitiba e Charrua

Grupo B: Band Saracens, São José, Desterro e Delta

Local: CEFAT – Centro de Formação de Atletas do Trops – Niterói, RJ

Dia Horário Clube vs Clube Grupo/Fase 16/11/2019 11h00 Melina 40 X 00 Charrua Grupo A 16/11/2019 11h20 Niterói 12 X 07 Curitiba Grupo A 16/11/2019 11h40 Band Saracens 36 X 07 Delta Grupo B 16/11/2019 12h00 São José 31 X 05 Desterro Grupo B 16/11/2019 12h40 Melina 31 X 05 Curitiba Grupo A 16/11/2019 13h00 Niterói 17 X 00 Charrua Grupo A 16/11/2019 13h20 Band Saracens 31 X 00 Desterro Grupo B 16/11/2019 13h40 São José 17 X 05 Delta Grupo B 16/11/2019 14h20 Melina 42 X 05 Niterói Grupo A 16/11/2019 14h40 Curitiba 24 X 14 Charrua Grupo A 16/11/2019 15h00 Band Saracens 24 X 07 São José Grupo B 16/11/2019 15h20 Desterro 00 X 26 Delta Grupo B 17/11/2019 09h00 Melina 10 X 05 Desterro Quartas de final 17/11/2019 09h20 Band Saracens 22 X 05 Charrua Quartas de final 17/11/2019 09h40 Niterói 19 X 10 Delta Quartas de final 17/11/2019 10h00 São José 29 X 05 Curitiba Quartas de final 17/11/2019 11h00 Charrua 00 X 30 Delta Semifinal 5º lugar 17/11/2019 11h20 Desterro 24 X 14 Curitiba Semifinal 5º lugar 17/11/2019 12h20 Band Saracens 22 X 00 Niterói Semifinal 17/11/2019 12h40 Melina 28 X 10 São José Semifinal 17/11/2019 13h40 Charrua 00 X 27 Curitiba Disputa de 7º lugar 17/11/2019 14h00 Delta 15 X 07 Desterro Disputa de 5º lugar 17/11/2019 15h00 Niterói X São José Disputa de 3º lugar 17/11/2019 15h20 Band Saracens X Melina FINAL

Cerrado Sevens – Campeonato de Goiás-Distrito Federal – Etapa Final

Dia 01/12/2019

Local: Centro Olímpico – Aparecida de Goiânia, GO

09h30 – Xavantes A x Truvão – Masculino

10h00 – Xavantes B x Goianos – Masculino

11h00 – Xavantes A x UNB – Masculino

11h30 – Goianos x Truvão – Masculino

12h00 – Goianos x UNB – Feminino

12h30 – Xavantes A x Xavantes B – Masculino

13h00 – Truvão x UNB – Masculino

14h00 – Goianos x UNB – Masculino

14h30 – Truvão x Xavantes B – Masculino

15h00 – Goianos x UNB – Feminino

15h30 – Goianos x Xavantes A – Masculino

16h00 – Xavantes B x UNB – Masculino

Campeonato Fluiminense Masculino de Sevens – Etapa Única

Dia 01/12/2019

Grupo Único: Rio, Niterói, Guanabara, UERJ e Ita

Local: CEFAT – Centro de Formação de Atletas do Trops – Rio de Janeiro, RJ

10h20 – Niterói x UERH

10h40 – Ita x Guanabara

11h40 – Rio x Niterói

12h00 – UERJ x Ita

14h20 – Guanabara x Niterói

14h40 – Rio x UERJ

15h40 – Rio x Guanabara

16h00 – Niterói x Ita

Copa Bullguer

Dia 30/11/2019

Local: Estádio do Canindé – São Paulo, SP

Masculino

Grupo 1: Direito USP (San Fran), FMU e Cásper Líbero

Grupo 2: UNIP, PUC e ESPM

Grupo 3: Economia Mackenzie, FEI e FGV

Grupo 4: Anhembi-Morumbi, Mauá e Poli

Feminino

Grupo 1: Mauá, Pacto Mackenzie e Anhembi-Morumbi

Grupo 2: FGV, FMU e FEI

Grupo 3: ESPM, Poli Athenas e Direito Mackenzie

Grupo 4: Belas Artes, FEA-Odonto e Cásper Líbero

Jogos

Jogo 1 08:00 Mauá 10 x 00 Pacto Mack – Feminino

Jogo 2 08:20 FGV 05 x 29 Minervas FMU – Feminino

Jogo 3 08:40 ESPM 07 x 15 Poli Athena – Feminino

Jogo 4 09:00 Belas Artes 26 x 10 FEA Odonto – Feminino

Jogo 5 09:20 Direito USP 05 x 26 FMU – Masculino

Jogo 6 09:40 UNIP 26 x 07 PUC – Masculino

Jogo 7 10:00 Econo Mack 19 x 05 FEI – Masculino

Jogo 8 10:20 Anhembi-Morumbi 07 x 20 Mauá – Masculino

Jogo 9 10:40 Pacto Mack 15 x 20 Anhembi-Morumbi – Feminino

Jogo 10 11:00 FEI 00 x 30 FGV – Feminino

Jogo 11 11:20 Direito Mack 24 x 05 ESPM – Feminino

Jogo 12 11:40 Cásper Líbero 15 x 19 Belas Artes – Feminino

Jogo 13 12:00 Cásper Líbero 10 x 29 Direito USP – Masculino

Jogo 14 12:20 ESPM 17 x 17 UNIP – Masculino

Jogo 15 12:40 FGV 17 x 00 Econo Mack – Masculino

Jogo 16 13:00 Poli 28 x 24 Anhembi-Morumbi – Masculino

Jogo 17 14:00 Anhembi-Morumbi 17 x 29 Mauá – Feminino

Jogo 18 14:20 FMU 51 x 00 FEI – Feminino

Jogo 19 14:40 Poli Athena 27 x 00 Direito Mack – Feminino

Jogo 20 15:00 FEA Odonto 27 x 19 Cásper Líbero – Feminino

Jogo 21 15:20 FMU 33 x 00 Cásper Líbero – Masculino

Jogo 22 15:40 PUC 14 x 32 ESPM – Masculino

Jogo 23 16:00 FEI 19 x 00 FGV – Masculino

Jogo 24 16:20 Mauá 27 x 05 Poli – Masculino

16h40 – Semi Feminina – Poli Athena 22 x 05 Mauá

17h00 – Semi Feminina – Belas Artes 00 x 43 Minervas FMU

17h20 – Semi Masculina – FMU 22 x 07 FEI

17h40 – Semi Masculina – Mauá 22 x 05 ESPM

18h00 – Final Feminina – Poli Athena 10 x 07 Minervas FMU

18h20 – Final Masculina – FMU 31 x 07 Mauá

Sanca Sevens

Dia 30/11/2019 – Feminino: Garra, UFABC, Guarulhos e Hydra Rio Preto

Masculino – Grupo A: São Carlos, Parabas, Fogosos e Rio Preto / Grupo B: UFSCar, UFABC, Locomotiva Araraquara e Guarulhos

Veteranos: Hipopótamos MMXV e Ribeirão Preto

Local: Água Vermelha – São Carlos, SP

Masc 1 – São Carlos 26 x 14 Fogosos

Masc 2 – Paraba 41 x 0 Rio Preto

Masc 3 – UFSCar 12 x 10 UFABC

Masc 4 – Locomotiva 19 x 17 Guarulhos

Fem 1 – Garra 37 x 0 UFABC

Fem 2 – Guarulhos 24 x 0 Hydra

Vet 1 – Hipopótamos MMXV 22 x 17 Ribeirão Preto Carcamanos

Masc 5 – São Carlos 38 x 0 Rio Preto

Masc 6 – Paraba 24 x 5 UFABC

Masc 7 – UFSCar 26 x 5 Guarulhos

Masc 8 – Locomotiva 0 x 47 Fogosos

Fem 3 – Garra 14 x 26 Guarulhos

Fem 4 – UFABC 14 x 28 Hydra

Vet 2 – Ribeirão Preto Carcamanos 7 x 17 Hipopótamos MMXV

Masc 9 – semi prata 1: Locomotiva 14 x 28 Rio Preto

Masc 10 – semi prata 2: UFABC 12 x 7 Guarulhos

Masc 11 – semi ouro 1: Paraba 15 x 12 Fogosos

Masc 12 – semi ouro 2: São Carlos 40 x 0 UFSCar

Fem 5 – Garra 10 x 7 Hydra

Fem 6 – UFABC 10 x 38 Guarulhos

Masc 13 – 3° prata: Locomotiva 28 x 19 Guarulhos

Masc 14 – 3º ouro: Fogosos 40 x 14 UFSCar

Masc 15 – final prata: Rio Preto 17 x 31 UFABC

Masc 16 – final ouro: Paraba 38 x 10 São Carlos

Classificação final

Veterano

1º Hipopótamos MMXV

2º Ribeirão Preto Carcamanos

Feminino

1º Guarulhos

2º Garra

3º Hydra

4º UFABC

Masculino

1º Paraba 7s (campeão Taça Ouro)

2º São Carlos

3º Fogosos

4º UFSCar

5º UFACB (campeão Taça Prata)

6º Rio Preto

7º Locomotiva

8º Guarulhos

Wallys Sevens

Dia 30/11/2019

Local: Listradão – Jundiaí, SP

Ilhabela Sevens

Dia 30/11/2019 – Participantes: Ilhabela, São José, Athenas Itanhaém, Jacareí, São Bento e Rio Branco

Local: Estádio Ferreirão – Ilhabela, SP

Pará Sevens – 3ª etapa



Dia 30/11/2019

Local: Associação Beneficente Esportiva São Bent0 – Belém, PA

Seven Internacional de Rivera

Dia 30/11/2019 – Feminino: MVCC (Uruguai), San Diego, Velho Oeste e Antiqua

Masculino – Grupo A: Arlequines (Uruguai), Guasca e Antiqua / Grupo B: Tortugas (Argentina), San Javier (Uruguai) e URTC / Grupo C: Farrapos, Jubilar (Uruguai) e Bufalos (Uruguai) / Grupo D: Ranitas (Argentina), Velho Oeste e San Diego

Local: Estádio Atilio Paiva Olivera – Rivera, Uruguai

13h00 – Arlequines x Antiqua

13h20 – Tortugas x URTC

13h40 – Farrapos x Bufalos

14h00 – Velho Oeste x San Diego

14h20 – MVCC x Antiqua – Feminino

14h40 – Guasca x Antiqua

15h00 – San Javier x URTC

15h20 – Jubilar x Bufalos

15h40 – San Diego x Velho Oeste – Feminino

16h00 – Ranitas x San Diego

16h20 – Arlequines x Guasca

16h40 – Tortugas x San Javier

17h00 – MVCC x San Diego – Feminino

17h20 – Farrapos x Jubilar

17h40 – Ranitas x Velho Oeste

18h00 – Antiqua x Velho Oeste – Feminino

18h20 – 3A X 3D – Semi Bronze

18h40 – 3B X 3C – Semi Bronze

19h00 – 2A X 2D – Semi Prata

19h20 – 2B X 2C – Semi Prata

19h40 – 1A X 1D – Semi Ouro

20h00 – 1B X 1C – Semi Ouro

20h20 – San Diego x Antiqua – Feminino

20h40 – Final Bronze

21h00 – Final Prata

21h20 – MVCC x Velho Oeste

21h40 – Final Ouro

Copa Norte/SC – Rodada final – 12s

Dia 30/11/2019 às 15h00 – New Christians Lages/Costão Norte x Buchaville

Local: Lages, SC

Dia 30/11/2019 às 17h00 – SJB x BC

Local: Lages, SC

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

Dia 28/11/2019 às 20h30 – SPAC B 17 x 41 Poli XV

Local: SPAC – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Jacareí Desenvolvimento Jacareí 21 5 4 0 1 4 1 218 87 131 SPAC Desenvolvimento São Paulo 20 6 4 0 2 4 0 203 141 62 Poli XV São Paulo 6 4 1 0 4 2 0 97 219 -122 Taubaté Taubaté 5 4 1 0 3 1 0 116 139 -23

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto

Amistosos

Dia 30/11/2019 às 15h00 – Amigos do Boy x Amigos do Xinxa

Local: SPAC – São Paulo, SP