Hora dos placares do fim de semana pelo Brasil!

No sábado já teve decisão de título, o CERET, em São Paulo, sendo palco para o histórico TOP1, o Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s, jogando com tempo reduzido. O Urutau, do Paraná, ergueu a taça de primeiro campeão masculino, enquanto as Remendadas (combinado de paulistas, paranaenses e capixabas) se sagraram campeãs femininas.

Já no SPAC Lions 7s, o Cruzeiro do Sul (São José) vencendo o torneio de veteranos acima de 35 anos.

TOP1 – Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s

Dia 07/12/2019 – Rio Warriors (RJ), São Lourenço (MG), Maringá (PR) e Urutau (PR)

09h40 – Urutau 42 x 06 São Lourenço – Semifinal Masculina

10h50 – Rio Warriors 24 x 30 Maringá – Semifinal Masculina

16h00 – Urutau 30 x 04 Maringá – Final Masculina

Local: CERET – São Paulo, SP

Campeonato Brasileiro de Rugby League 9s Feminino



Dia 07/12/2019 – Remendadas (SP), Rio Warriors (RJ), São Lourenço (MG) e Urutau (PR)

Local: CERET – São Paulo, SP

08h30 – Urutau 08 x 16 Rio Warriors

09h10 – São Lourenço 04 x 16 Remendadas

12h00 – Remendadas 18 x 04 Rio Warriors

12h35 – São Lourenço 13 x 00 Urutau

14h40 – São Lourenço 18 x 08 Rio Warriors

15h15 – Remendadas 16 x 00 Urutau

Classificação final: 1 Remendadas, 2 São Lourenço, 3 Rio Warriors, 4 Urutau

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

Dia 07/12/2019 às 14h00 – Taubaté x Poli XV

Local: SESI – Taubaté, SP

Campeonato Baiano de Sevens

Dia 07/12/2019 – Masculino adulto: Ymborés, Porto Seguro, Adustina e Serigy

Feminino adulto: Porto Seguro e Adustina

Feminino juvenil: Amazonas e Hipólitas

Masculino juvenil: Adustina Azul, Adustina Vermelho, Porto Seguro e Serigy

Local: Estádio da Adustina – Adustina, BA

15h00 – Adustina Azul x Adustina Vermelho – Masculino Juvenil

15h20 – Porto Seguro x Serigy – Masculino Juvenil

15h40 – Hipólitas x Amazonas – Feminino Juvenil

16h00 – Porto Seguro x Adustina – Masculino Adulto

16h20 – Ymborés x Serigy – Masculino Adulto

16h40 – Adustina Azul x Serigy – Masculino Juvenil

17h00 – Adustina Vermelho x Porto Seguro – Masculino Juvenil

17h20 – Amazonas x Hipólitas – Feminino Juvenil

18h00 – Serigy x Porto Seguro – Masculino Adulto

18h20 – Adustina x Ymborés – Masculino Adulto

18h40 – Adustina Vermelho x Serigy – Masculino Juvenil

19h00 – Adustina Azul x Porto Seguro – Masculino Juvenil

19h20 – Adustina x Porto – Feminino Adulto

19h40 – Adustina x Serigy – Masculino Adulto

20h00 – Ymborés x Porto Seguro – Masculino Adulto

20h20 – 3º lugar – Masculino Juvenil

20h40 – FINAL – Masculino Juvenil

21h20 – Adustina x Porto Seguro – Feminino Adulto

22h00 – 3º lugar – Masculino Adulto

22h20 – FINAL – Masculino Adulto

SPAC Lions 7s + Super Sevens Feminino 2ª divisão

Dias 07 e 08/12/2019

Feminino Super 7s – 2ª divisão

Grupo A: SPAC, Goianos, USP e SP Barbarians

Grupo B: Leoas de Paraisópolis, Rio Rugby, URA e Pasteur

Feminino Adulto

Grupo Único: SPAC, Niterói, Melina e Tucanas

Feminino Juvenil

Grupo Único: SPAC, Melina, Guardiãs Hurra! e Leoas de Paraisópolis

Masculino Adulto

Grupo L: Cruzeirinho, Bulldog 123 Scout, Amigos do Márcio Duailibi e Tamanduás-Bandeira

Grupo I: Golden CAPS, São Bento, MG Challenger e ESPM

Grupo O: Leões de Paraisópolis, Niterói, Engenharia Mackenzie e Só Alegria

Grupo N: Pequi Melina, SPAC, MG Endurance e Xavantes

Masculino Juvenil

Grupo J: SPAC, Melina e Vitória

Grupo M: Niterói, Leões de Paraisópolis e Guardiões Hurra!

Veteranos 35 anos

Grupo V: Cruzeiro do Sul, SPAC Highlanders e Jurassic Pira

Grupo T: Bandessaauros, Pelicanos Negros, Keep Running e SP Barbarians

Veteranos 45 anos (Golden Oldies)

Grupo Único: SPAC Over 50s, Pelicanos Negros e Keep Walking

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia Campo Categoria Horário Time vs Time Fase/Grupo Campo Categoria Horário Time vs Time Fase/Grupo Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 08:00 Leoas 19 X 12 URA Grupo B Futebol Feminino Juvenil 08:00 SPAC 26 X 05 Guardiãs Hurra! Grupo Único Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 08:20 SPAC 38 X 00 SP Barbarians Grupo A Futebol Feminino Juvenil 08:20 Melina X Leoas Grupo Único Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 08:40 Cruzeirinho 34 X 05 Amigos do Márcio Duailibi Grupo L Futebol Feminino Adulto 08:40 Melina 41 X 00 Tucanas Grupo Único Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 09:00 Bulldogs 123 Scout 22 X 05 Tamanduás-Bandeira Grupo L Futebol Veteranos 35 09:00 SPAC Highlanders 19 X 05 Jurassic Pira Grupo V Dia 07/12/2019 Rugby Feminino Adulto 09:20 Niterói 37 X 00 SPAC Grupo Único Futebol Veteranos 35 09:25 Bandessauros 29 X 05 Keep Running Grupo T Dia 07/12/2019 Rugby Veteranos 35 09:40 Pelicanos Negros 58 X 00 SP Barbarians Grupo T Futebol Masculino Juvenil 09:50 Guardiões Hurra! 00 X 35 Leões Grupo M Dia 07/12/2019 Rugby 10:05 Amistoso X Futebol Masculino Juvenil 10:10 SPAC 45 X 00 Vitória Grupo J Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 10:30 Rio 24 X 12 Pasteur Grupo B Futebol Masculino Adulto 10:30 Leões 43 X 07 Engenharia Mackenzie Grupo O Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 10:50 Goianos 19 X 10 USP Grupo A Futebol Masculino Adulto 10:50 Niterói 33 X 10 Só Alegria Grupo O Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 11:10 Golden CAPS X MG Challenger Grupo I Futebol Masculino Adulto 11:10 Pequi Melina X MG Endurance Grupo N Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 11:30 São Bento X ESPM Grupo I Futebol Masculino Adulto 11:30 SPAC 47 X 00 Xavantes Grupo N Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 11:50 Leoas 43 X 00 Pasteur Grupo B Futebol Feminino Juvenil 11:50 SPAC X Leoas Grupo Único Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 12:10 Rio 38 X 00 URA Grupo B Futebol Feminino Juvenil 12:10 Melina X Guardiãs Hurra! Grupo Único Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 12:20 SPAC 22 X 00 USP Grupo A Futebol Masculino Juvenil 12:30 SPAC X Melina Grupo J Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 12:50 Goianos 32 X 12 SP Barbarians Grupo A Futebol Masculino Juvenil 12:50 Niterói X Leões Grupo M Dia 07/12/2019 Rugby Veteranos 35 13:10 Keep Running X SP Barbarians Grupo T Futebol Veteranos 35 13:10 Cruzeiro do Sul X SPAC Highlanders Grupo V Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 13:35 Leões X Só Alegria Grupo O Futebol Veteranos 35 13:35 Bandessauros X Pelicanos Negros Grupo T Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 13:55 Niterói X Engenharia Mackenzie Grupo O Futebol Masculino Adulto 14:00 Cruzeirinho X Tamanduás-Bandeira Grupo L Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 14:15 Pequi Melina X Xavantes Grupo N Futebol Masculino Adulto 14:20 Bulldogs 123 Scout X Amigos do Márcio Duailibi Grupo L Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 14:35 SPAC X MG Endurance Grupo N Futebol Masculino Adulto 14:40 Golden CAPS X ESPM Grupo I Dia 07/12/2019 Rugby Veteranos 35 14:55 Cruzeiro do Sul X Jurassic Pira Grupo V Futebol Masculino Adulto 15:00 São Bento X MG Challenger Grupo I Dia 07/12/2019 Rugby Feminino Adulto 15:20 Tucanos X Niterói Grupo Único Futebol Feminino Adulto 15:20 Melina X SPAC Grupo Único Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 15:40 SPAC 29 X 05 Goianos Grupo A Futebol Super 7s Feminino 15:40 Leoas 12 X 24 Rio Grupo B Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 16:00 USP 48 X 00 SP Barbarians Grupo A Futebol Intervalo 16:00 X Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 16:20 Pasteur 21 X 07 URA Grupo B Futebol Veteranos 35 16:25 Jurassic Pira 19 X 05 Keep Walking 5º lugar Dia 07/12/2019 Rugby Veteranos 35 16:40 Pelicanos Negros 28 X 24 SPAC Highlanders 3º lugar Futebol Masculino Adulto 16:50 Cruzeirinho 49 X 00 Bulldogs 123 Scout Grupo L Dia 07/12/2019 Rugby Veteranos 35 17:05 Bandessauros 07 X 17 Cruzeiro do Sul FINAL Futebol Masculino Adulto 17:10 Tamanduás-Bandeira 00 X 57 Amigos do Márcio Duailibi Grupo L Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 17:30 Leões 17 X 24 Niterói Grupo O Futebol Masculino Adulto 17:30 ESPM 21 X 05 MG Challenger Grupo I Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 17:50 Pequi Melina 33 X 00 SPAC Grupo N Futebol Masculino Adulto 17:50 Só Alegria 07 X 27 Engenharia Mackenzie Grupo O Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 18:10 Golden CAPS 31 X 00 São Bento Grupo I Futebol Masculino Adulto 18:10 Xavantes 26 X 00 MG Endurance Grupo N Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 08:00 SPAC X URA Quartas de final Futebol Feminino Juvenil 08:00 SPAC X Melina Grupo Único Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 08:20 Rio X SP Barbarians Quartas de final Futebol Feminino Juvenil 08:20 Leoas X Guardiãs Hurra! Grupo Único Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 08:40 Leoas X USP Quartas de final Futebol Masculino Juvenil 08:40 Melina X Vitória Grupo J Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 09:00 Goianos X Pasteur Quartas de final Futebol Masculino Juvenil 09:00 Niterói X Guardiões Hurra! Grupo M Dia 08/12/2019 Rugby Feminino Adulto 09:20 Tucanas X SPAC Grupo Único Futebol Veteranos 45 09:20 SPAC Over 50s X Keep Walking Turno Único Dia 08/12/2019 Rugby Feminino Adulto 09:40 Niterói X Melina Grupo Único Futebol Masculino Adulto 10:00 4º Grupo L X 4º Grupo N Semifinal 13º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 10:00 2º Grupo L X 2º Grupo N Semifinal 5º lugar Futebol Masculino Adulto 10:20 4º Grupo O X 4º Grupo I Semifinal 13º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 10:20 2º Grupo O X 2º Grupo I Semifinal 5º lugar Futebol Masculino Adulto 10:40 3º Grupo L X 3º Grupo N Semifinal 9º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 10:40 1º Grupo L X 1º Grupo N Semifinal Futebol Masculino Adulto 11:00 3º Grupo O X 3º Grupo I Semifinal 9º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 11:00 1º Grupo O X 1º Grupo I Semifinal Futebol Super 7s Feminino 11:20 Perdedor QF2 X Perdedor QF4 Semifinal 5º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 11:20 Vencedor QF2 X Vencedor QF4 Semifinal Futebol Super 7s Feminino 11:40 Perdedor QF1 X Perdedor QF3 Semifinal 5º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 11:40 Vencedor QF1 X Vencedor QF3 Semifinal Futebol Veteranos 45 12:00 SPAC Over 50s X Pelicanos Negros Turno Único Dia 08/12/2019 Rugby Feminino Adulto 12:00 1º colocado X 4º colocado Semifinal Futebol Feminino Juvenil 12:40 1º colocado X 4º colocado Semifinal Dia 08/12/2019 Rugby Feminino Adulto 12:20 2º colocado X 3º colocado Semifinal Futebol Feminino Juvenil 13:00 2º colocado X 3º colocado Semifinal Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 12:40 Vencedor Semi 13º X Vencedor Semi 13º 13º lugar Futebol Masculino Juvenil 13:20 1º Grupo J X 2º Grupo M Semifinal Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 13:00 Vencedor Semi 9º X Vencedor Semi 9º 9º lugar Futebol Masculino Juvenil 13:40 1º Grupo M X 2º Grupo J Semifinal Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 13:20 Vencedor Semi 5º X Vencedor Semi 5º 5º lugar Futebol Masculino Juvenil 14:00 3º Grupo J X 3º Grupo M 5º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 13:40 Perdedor Semi 5º X Perdedor Semi 5º 7º lugar Futebol Veteranos 45 14:20 Pelicanos Negros X Keep Walking Turno Único Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 14:00 Vencedor Semi 5º X Vencedor Semi 5º 5º lugar Futebol Masculino Adulto 15:00 Perdedor Semi 13º X Perdedor Semi 13º 15º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Juvenil 14:20 Perdedor Semi X Perdedor Semi 3º lugar Futebol Masculino Adulto 15:20 Perdedor Semi 9º X Perdedor Semi 9º 11º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Feminino Juvenil 14:40 Perdedor Semi X Perdedor Semi 3º lugar Futebol Feminino Adulto 15:40 Perdedor Semi X Perdedor Semi 3º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 15:00 Perdedor Semi X Perdedor Semi 3º lugar Futebol Masculino Adulto 16:00 Perdedor Semi 5º X Perdedor Semi 5º 7º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 15:20 Perdedor Semi X Perdedor Semi 3º lugar X Dia 08/12/2019 Rugby Feminino Juvenil 15:40 Vencedor Semi X Vencedor Semi FINAL X Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Juvenil 16:00 Vencedor Semi X Vencedor Semi FINAL X Dia 08/12/2019 Rugby Feminino Adulto 16:20 Vencedor Semi X Vencedor Semi FINAL X Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 16:40 Vencedor Semi X Vencedor Semi FINAL X Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 17:00 Vencedor Semi X Vencedor Semi FINAL X

Wallys Sevens

Dia 07/12/2019

Local: Listradão – Jundiaí, SP