Encerrada a temporada brasileira de clubes de 2019! Neste sábado, o Campeonato Paulista de Desenvolvimento foi concluído com o já campeão Jacareí vencendo o dérbi do Vale do Paraíba contra o Taubaté, por 74 x 14, e fechando com chave de ouro sua campanha.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

Dia 14/12/2019 às 10h00 – Taubaté 14 x 74 Jacareí B

- Continua depois da publicidade -

Local: Campo da CTI (Av. José Roberto Bueno de Mattos, 166) – Taubaté, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Jacareí Desenvolvimento Jacareí 26 6 5 0 1 5 1 292 101 191 SPAC Desenvolvimento São Paulo 20 6 4 0 2 4 0 203 141 62 Taubaté Taubaté 10 6 2 0 4 2 0 186 239 -53 Poli XV São Paulo 7 6 1 0 5 3 0 123 275 -152

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto

Taça Baré

Dia 14/12/2019 às 15h00 – GRUA 32 x 29 Bebarians

Local: Campus da UFAM – Manaus, AM

Jaguars Sevens

Dia 14/12/2019

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Amistosos

Dia 14/12/2019 – Wallys x UNIP Old Boys

Local: Louveira, SP

Dia 15/12/2019 às 10h00 – FFLCH x Tigres de Bengala

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP