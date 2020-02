O rugby sevens foi intenso neste fim de semana, com a largada do Super Sevens Masculino e Juvenil em Taubaté, no interior paulista. Pasteur e Farrapos fecharam o primeiro dia invictos entre os adultos e enfrentarão domingo nas semifinais Jacareí e Desterro, respectivamente.

Já o XV esteve com tudo no interior paulista com Tornados e Piratas triunfando na largada da Copa Asa Alumínio.

Super Sevens Masculino – Etapa Única

Dia 15 e 16/02/2019

Grupo A: Jacareí (SP), São José (SP), SPAC (SP) e Farrapos (RS);

Grupo B: Desterro (SC), Pasteur (SP), Poli (SP) e Engenharia Mackenzie (SP);

Local: Estr. Mun. Pref. Guido Mine, 675 – Taubaté, SP

Dia Hora Equipe vs Equipe Grupo/Fase 15/02/2020 10:00 Jacareí 07 X 14 Farrapos Grupo A 15/02/2020 10:20 São José 12 X 05 SPAC Grupo A 15/02/2020 11:00 Desterro 42 X 07 Engenharia Mackenzie Grupo B 15/02/2020 11:20 Pasteur 21 X 00 Poli Grupo B 15/02/2020 13:20 Jacareí 26 X 07 SPAC Grupo A 15/02/2020 13:40 São José 14 X 19 Farrapos Grupo A 15/02/2020 14:00 Desterro 19 X 07 Poli Grupo B 15/02/2020 14:20 Pasteur 33 X 00 Engenharia Mackenzie Grupo B 15/02/2020 15:40 Jacareí 21 X 07 São José Grupo A 15/02/2020 16:00 SPAC 07 X 36 Farrapos Grupo A 15/02/2020 16:20 Desterro 00 X 27 Pasteur Grupo B 15/02/2020 16:40 Poli 33 X 31 Engenharia Mackenzie Grupo B 16/02/2020 10:00 São José X Engenharia Mackenzie Semifinal pelo 5º lugar 16/02/2020 10:20 Poli X SPAC Semifinal pelo 5º lugar 16/02/2020 10:40 Farrapos X Desterro Semifinal pelo 1º lugar 16/02/2020 11:00 Pasteur X Jacareí Semifinal pelo 1º lugar 16/02/2020 12:20 X Decisão de 7º ouro 16/02/2020 12:40 X Decisão de 5º lugar 16/02/2020 13:20 X Decisão de 3º lugar 16/02/2020 13:40 X FINAL

Super Sevens Juvenil – Etapa Única

Dia 15 e 16/02/2019

Masculino M19: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;

Masculino M17: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul;

Feminino M19: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul;

Feminino M17: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul;

Local: Estr. Mun. Pref. Guido Mine, 675 – Taubaté, SP

Dia Hora Campo Equipe vs Equipe Categoria 15/02/2020 09:00 Campo 1 SP 00 X 33 PR Masculino M19 15/02/2020 09:00 Campo 2 SP 19 X 00 PR Masculino M17 15/02/2020 09:20 Campo 1 SP Vale 28 X 14 SC Masculino M19 15/02/2020 09:20 Campo 2 SP Capital 47 X 00 RJ Masculino M17 15/02/2020 09:40 Campo 1 SP Capital 28 X 14 RJ Masculino M19 15/02/2020 09:40 Campo 2 RS 00 X 19 SP Vale Masculino M17 15/02/2020 10:00 Campo 2 SP 00 X 47 RJ Feminino M19 15/02/2020 10:20 Campo 2 SP Capital 07 X 10 SP Vale Feminino M19 15/02/2020 10:40 Campo 1 RS 24 X 29 PR Masculino M19 15/02/2020 10:40 Campo 2 RS 00 X 14 SP Capital Feminino M17 15/02/2020 11:00 Campo 2 SP 00 X 24 PR Feminino M17 15/02/2020 11:20 Campo 2 SP Vale 17 X 00 RJ Feminino M17 15/02/2020 11:40 Campo 1 SP 00 X 36 SP Capital Masculino M19 15/02/2020 11:40 Campo 2 RS 00 X 27 RJ Feminino M19 15/02/2020 12:00 Campo 1 RJ 12 X 28 SC Masculino M19 15/02/2020 12:00 Campo 2 SP Capital 45 X 00 SP Feminino M19 15/02/2020 12:00 Campo 1 RS 00 X 48 SP Vale Masculino M19 15/02/2020 12:20 Campo 2 RS 24 X 05 PR Masculino M17 15/02/2020 12:40 Campo 2 SP Vale 49 X 00 RJ Masculino M17 15/02/2020 13:00 Campo 2 SP Capital 05 X 00 SP Masculino M17 15/02/2020 13:20 Campo 2 RS 05 X 22 PR Feminino M17 15/02/2020 13:40 Campo 2 SP Capital 47 X 00 RJ Feminino M17 15/02/2020 14:00 Campo 2 SP Vale 00 X 12 SP Feminino M17 15/02/2020 14:20 Campo 2 RS 00 X 27 SP Vale Feminino M19 15/02/2020 14:40 Campo 1 SP 07 X 21 SC Masculino M19 15/02/2020 14:40 Campo 2 RS 12 X 00 RJ Masculino M17 15/02/2020 15:00 Campo 1 SP Vale 21 X 07 PR Masculino M19 15/02/2020 15:00 Campo 2 SP Vale 41 X 17 SP Masculino M17 15/02/2020 15:20 Campo 1 RS 38 X 07 SP Capital Masculino M19 15/02/2020 15:20 Campo 2 SP Capital X PR Masculino M17 15/02/2020 15:40 Campo 2 RS X RJ Feminino M17 15/02/2020 16:00 Campo 2 SP Capital X SP Feminino M17 15/02/2020 16:20 Campo 2 SP Vale X PR Feminino M17 15/02/2020 16:40 Campo 2 RS X SP Feminino M19 15/02/2020 17:00 Campo 1 RJ 21 X 00 SP Masculino M19 15/02/2020 17:00 Campo 2 SP Capital 19 X 10 RJ Feminino M19 16/02/2020 09:00 Campo 1 RS X SC Masculino M19 16/02/2020 09:00 Campo 2 RS X SP Vale Feminino M17 16/02/2020 09:20 Campo 1 SP Vale X RJ Masculino M19 16/02/2020 09:20 Campo 2 SP Capital X PR Feminino M17 16/02/2020 09:40 Campo 1 SP Capital X PR Masculino M19 16/02/2020 09:40 Campo 2 SP X RJ Feminino M17 16/02/2020 10:00 Campo 2 SP Vale X SP Feminino M19 16/02/2020 10:20 Campo 2 RS X SP Capital Masculino M17 16/02/2020 10:40 Campo 2 SP Vale X PR Masculino M17 16/02/2020 11:00 Campo 2 SP X RJ Masculino M17 16/02/2020 11:20 Campo 1 SP Vale X SP Masculino M19 16/02/2020 11:20 Campo 2 RS X SP Capital Feminino M19 16/02/2020 11:40 Campo 1 PR X SC Masculino M19 16/02/2020 11:40 Campo 2 SP Vale X RJ Feminino M19 16/02/2020 12:00 Campo 1 RS X RJ Masculino M19 16/02/2020 12:00 Campo 2 RS X SP Feminino M17 16/02/2020 12:20 Campo 2 RJ X PR Feminino M17 16/02/2020 12:40 Campo 2 SP Capital X SP Vale Feminino M17 16/02/2020 13:00 Campo 1 SC X SP Capital Masculino M19 16/02/2020 13:00 Campo 2 RS X SP Masculino M17 16/02/2020 13:20 Campo 1 RJ X PR Masculino M17 16/02/2020 13:40 Campo 2 SP Vale X SP Capital Masculino M17 16/02/2020 14:00 Campo 1 RJ X PR Masculino M19 16/02/2020 14:00 Campo 2 3º colocado X 4º colocado Feminino M19 16/02/2020 14:20 Campo 1 RS X SP Masculino M19 16/02/2020 14:20 Campo 2 1º colocado X 2º colocado Feminino M19 16/02/2020 14:40 Campo 1 SP Vale X SP Capital Masculino M19

Demais partidas do dias foram adiadas em razão da falta de luz natural no campo. — Brasil Rugby (@brasilrugby) February 15, 2020

Copa Asa Alumínio – 1ª rodada

Dia 15/02/2019 às 13h30 – Piratas 36 x 24 Lechuza

Local: Av. Campos do Jordão, 750 – Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 15/02/2019 às 15h30 – Tornados 98 x 24 Cougars

Local: Av. Campos do Jordão, 750 – Parque Novo Mundo – Americana, SP

Triangular Paraense de Sevens

Dia 16/02/2020 – Acemira, Cabanos e Locomotiva – Masculino e Feminino

Local: Clube do CDP – Rod. Arthur Bernardes, 3251 – Belém, PA

Amistosos

Dia 15/02/2019 – Urutu 73 x 12 União

Local: São Paulo, SP

Dia 15/02/2019 – Tucanos 29 x 07 Piracicaba

Local: São João da Boa Vista, SP