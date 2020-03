A semana foi de dois momentos ímpares para o rugby brasileiro. O rugby XV feminino voltou à cena com um inédito amistoso em Americana, no interior de São Paulo, entre o Barbarians (formado por atletas dos clubes do interior) e Band Saracens, da capital, que acabou em

Já no Ceará, a quinta-feira foi histórica com as seleções masculina e feminina da Guiana Francesa visitando Fortaleza para um desafio internacional de rugby sevens, promovidas pelas federações cearense e guianense em prol do desenvolvimento do rugby nos dois territórios. No feminino, a Guiana Francesa fez uma série de 3 jogos com a seleção do Ceará, com 3 vitórias das visitantes. Enquanto isso, no masculino, a Guiana Francesa também se sagrou campeão vencendo as equipes do Asa Branca e do Sertões.

Desafio Internacional de Sevens

Dia 27/02/2020

Guiana Francesa 24 x 00 Asa Branca B – Masculino

Sertões 07 x 14 Asa Branca A – Masculino

Guiana Francesa 31 x 00 Ceará – Feminino

Guiana Francesa 17 x 00 Asa Branca A – Masculino

Sertões 07 x 22 Asa Branca B – Masculino

Guiana Francesa 43 x 00 Ceará – Feminino

Sertões 10 x 39 Guiana Francesa – Masculino

Asa A 12 x 17 Asa Branca B – Masculino

Guiana Francesa 41 x 00 Ceará – Feminino

Guiana Francesa 12 x 00 Asa Branca B – Masculino

Local: Centro de Formação Olímpica – Fortaleza, CE

Amistosos

Dia 29/02/2020 às 13h00 – Pasteur x Band Saracens – XV Juvenil

Local: Liceu Pasteur – São Paulo, SP

Dia 29/02/2020 – Pasteur 74 x 00 Rio Branco – XV masculino

Local: Liceu Pasteur – São Paulo, SP

Dia 29/02/2020 às 13h30 – Barbarians 00 x 75 Band Saracens – XV Feminino

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP