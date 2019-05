O rugby estadual ferveu o Brasil nesse fim de semana com os campeonatos em reta final! No Paraná, o clássico, o Curitiba se confirmou como o primeiro campeão em 2019, erguendo a taça do Campeonato Paranaense pela 13ª vez na história ao vencer em Londrina o Pé Vermelho por 25 x 16. Mas o Pé Vermelho teve muito a celebrar com seu melhor resultado até hoje contra os Touros. Já no complemento da rodada, deu Lobo Bravo sobre o Cascavel, 19 x 18.

Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o Serra Gaúcha carimbou classificação à final do Gaúcho para enfrentar o Farrapos. Os caxienses triunfaram por 24 x 03 fora de casa sobre o San Diego e asseguraram a vaga. O Farrapos, por sua vez, seguiu invicto ao vencer o Charrua por 34 x 10. E na Taça Prata o Universitário venceu o Brummers por 39 x 10 e terminou em primeiro lugar, sendo que os dois times farão a final.

Em São Paulo, quem brilhou no Paulista A foi a Poli, que derrotou o Pasteur por nada menos que 37 x 07, manteve o 100% e já está nas semifinais. Já do outro lado da tabela o SPAC conseguiu crucial vitória na luta contra o rebaixamento sobre o Templários, 50 x 00.

Circuito Paulista Feminino – 2ª etapa Dia 05/05/2019 – Adulto: Grupo A – Band Saracens, Pasteur, Jacareí e São José B Grupo B: São José, SPAC, USP e Taubaté M19: Jacareí, São José e Iguanas M16: Jacareí, São José e Iguanas Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP 09h00 – Band Saracens X São José B – Grupo A

09h20 – Jacareí X Pasteur – Grupo A

09h40 – SPAC X Taubaté – Grupo B

10h00 – São José X USP – Grupo B

10h20 – Jacareí X Iguanas – M16

10h40 – São José X Iguanas – M19

11h00 – Band Saracens X Pasteur – Grupo A

11h20 – Jacareí X São José B – Grupo A

11h40 – SPAC X USP – Grupo B

12h00 – São José X Taubaté – Grupo B

12h20 – Jacareí X São José – M16

12h40 – Jacareí X Iguanas – M19

13h00 – Band Saracens X Jacareí – Grupo A

13h20 – São José B X Pasteur – Grupo A

13h40 – SPAC X São José – Grupo B

14h00 – USP X Taubaté – Grupo B

14h20 – São José X Iguanas – M16

14h40 – São José X Jacareí – M19

15h00 – Disputa de 7º lugar

15h20 – Disputa de 5º lugar – FINAL PRATA

15h40 – Disputa de 3º lugar

16h00 – FINAL OURO

16h20 – Final M16

16h40 – Final M19 Campeonato Paulista A – semana 7 Dia 04/05/2019 às 12h – SPAC 50 X 00 Templários Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Luciano Sampaio

4º árbitro: Alberto Nepomuceno Local: SPAC – São Paulo, SP Dia 04/05/2019 às 15h45 – Pasteur 07 X 37 Poli Árbitro: Henrique Platais

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Marcos Saccomanno

4º árbitro: Genival Souza Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 25 5 5 0 0 5 0 358 16 342 São José São José dos Campos 20 4 4 0 0 4 0 326 39 287 Pasteur São Paulo 17 5 3 0 2 4 1 266 82 184 Jacareí Jacareí 15 4 3 0 1 3 0 217 57 160 Tornados Indaiatuba 5 4 1 0 3 1 0 102 173 -71 SPAC São Paulo 5 5 1 0 4 1 0 60 252 -192 Band Saracens São Paulo 5 4 1 0 3 1 0 30 332 -302 Templários São Bernardo do Campo 0 5 0 0 5 0 0 23 428 -405

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Campeonato Paulista B – semana 5 Dia 04/05/2019 às 10h – ABC 36 X 28 Urutu

Árbitro: Renato Scalérico

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Danilo Silva

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP Dia 04/05/2019 às 12h – Engenharia Mackenzie 45 X 19 Tucanos

Árbitro: Mariano de Goycoechea

Auxiliares de linha: Tomas de Goycoechea e Danilo Silva

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP Dia 05/05/2019 às 15h – Lechuza X Rio Branco

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Talles Silva

4º árbitro: Otavio Costa

Local: Campo do Sorocabana – Sorocaba, SP Campeonato Paulista C – semana 4 Dia 04/05/2019 às 15h – Ribeirão 26 X 24 Jequitibá

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Adauto Nunes

4º árbitro:

Local: Ribeirão Preto, SP Dia 05/05/2019 às 11h – Iguanas X FEA

Árbitro: Régis Dantas

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: CT João do Pulo – São José dos Campos, SP Campeonato Paulista D – semana 2 Dia 04/05/2019 às 14h – Leões de Paraisópolis 39 X 14 Mastodontes

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Genival Souza

4º árbitro: Lucas Saccomanno

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP Dia 04/05/2019 às 15h45 – Piracicaba 18 x 08 Pinda

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e Talles Silva

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: ESALQ – Piracicaba, SP Dia 05/05/2019 às 15h45 – Ilhabela X URA

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Rafael Gentile e Cintia Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP Campeonato Paranaense – 4ª rodada

Dia 04/05/2019 às 15h00 – Pé Vermelho 16 x 25 Curitiba Local: Aterro do Lago Igapó – Londrina, PR Dia 04/05/2019 às 15h00 – Lobo Bravo 19 x 18 Cascavel Local: Campo municipal rua brigadeiro Rocha s/n – Guarapuava PR

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Curitiba

Curitiba 20 4 4 0 0 4 0 227 24 203 Pé Vermelho

Londrina 10 4 2 0 2 2 0 105 69 36 Cascavel Cascavel 6 4 1 0 3 1 1 57 166 -109 Lobo Bravo

Guarapuava 4 4 1 0 3 0 0 44 180 -136

Campeonato Paranaense M18

Dia 04/05/2019 às 14h00 – Pé Vermelho 03 x 26 Curitiba Local: Aterro do Lago Igapó – Londrina, PR Campeonato Gaúcho Série A – 6ª rodada Dia 04/05/2019 às 15h00 – San Diego 03 x 24 Serra Gaúcha – Taça Ouro

Local: Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo). Rua Dona Rafaela, 700 – Canoas, RS Dia 04/05/2019 às 15h00 – Charrua 10 x 34 Farrapos – Taça Ouro Local: Sociedade Hípica Porto-Alegrense. Av. Juca Batista, 4.931 (entrada pela rua lateral) – Hípica – Porto Alegre, RS Dia 04/05/2019 às 15h00 – Universitário Santa Maria 39 x 10 Brummers – Taça Prata Local: Av. Roraima, 1000 Centro de Eventos da UFSM – Santa Maria, RS Dia 04/05/2019 às 15h00 – Planalto 72 x 15 Guaíba – Taça Prata Local: R. Ouro Preto, 158 – Passo Fundo, RS

Equipe Cidade Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Taça Ouro Farrapos Bento Gonçalves 30 6 6 0 0 6 0 396 31 365 Serra Gaúcha Caxias do Sul 15 6 3 0 3 2 1 169 179 -10 Charrua Porto Alegre 10 6 2 0 4 1 1 110 156 -46 San Diego Porto Alegre 5 6 1 0 5 1 0 61 370 -309 Taça Prata Universitário Santa Maria 22 6 4 1 1 3 1 176 86 90 Brummers Novo Hamburgo 19 6 4 0 2 3 0 173 172 1 Planalto Passo Fundo 17 6 3 1 2 2 1 199 112 87 Guaíba Guaíba 2 6 0 0 6 1 1 80 258 -178