Fim de semana de overdose de XV e de 7s do melhor pelo Brasil!

O Super Sevens teve sua largada finalmente em São Paulo, com jogos muito equilibrados nas duas divisões. Na 2ª divisão, o título ficou com o SPAC e na 1ª divisão o Band Saracens ergueu a taça em final de arrepiar contra o Melina.

O Super 13 viveu sua rodada final da fase de grupos neste sábado, definindo os confrontos de quartas de final. O São José conseguiu dura vitória no Clássico Caipira sobre o Jacareí, 19 x 12, e assegurou o primeiro lugar do Grupo A, jogando os Jacarés para o quarto posto. Já a Poli conquistou a segunda posição atropelando o Tornados, deixando o Pasteur em terceiro. Por sua vez, o Band Saracens derrotou e rebaixou o SPAC, assegurando de quebra classificação à repescagem pelas quartas de final.

O Band enfrentará na repescagem o Serra Gaúcha, que acabou o Grupo B em quarto após ser atropelado em clássico regional pelo Farrapos, 78 x 05. O Farrapos ficou em primeiro lugar, com o Curitiba terminando em segundo ao vencer e condenar o Charrua à lanterna, 30 x 05. Com isso, o Charrua aguarda a confirmação do título do Joaca na Taça Tupi para jogar repescagem contra o rebaixamento. Por fim, o Desterro venceu o Pé Vermelho, 69 x 00, e ficou com o terceiro lugar, isto é, tendo vaga direta nas quartas.

Com isso, os confrontos de quartas de final serão: São José contra o vencedor da repescagem (Band ou Serra Gaúcha), Farrapos versus Jacareí, Poli contra Desterro e Curitiba versus Pasteur.

São Paulo ainda foi palco das finais das divisões menores do Paulista. Na Série B, a Engenharia Mackenzie venceu uma final de arrepiar contra o Tucanos por 22 x 19 e garantiu promoção às elite estadual. O Tucanos fará repescagem de promoção contra o Tornados.

Na Série C, o título foi do Rio Preto, que bateu o Ribeirão Preto por 23 x 16, ganhando promoção à Série B, enquanto o Ribeirão enfrentará repescagem de promoção contra o São Bento.

Já na Série D o título foi do Piracicaba, que venceu Pinda por 19 x 15. Os dois times estão promovidos, à princípio, pendendo oficialização.

Por sua vez, a Copa USP viveu sua primeira semifinal, com os Demônios de Maxwell triunfando sobre a Poli Academy por 58 x 17 para se assegurarem na final. Enquanto isso, no sevens universitário do NDU, o Direito Mackenzie foi campeão feminino e a ESPM campeã masculina.

No Mato Grosso, o Pequi Sevens agitou Barra do Garças, com as matogrossenses do Melina (com com seus times de desenvolvimento) sendo campeãs femininas e os goianos do Xavantes sendo campeões masculinos.

Por fim, os Jogos Abertos do Paraná movimentaram o rugby sevens do interior paranaense em Toledo, com o time da cidade sede sendo campeão tanto no feminino como no masculino.

Super Sevens – Campeonato Brasileiro Feminino – 1ª etapa

Dias 12 e 13/10/2019 – 1ª divisão:

Grupo A: Niterói, São José, Melina e Charrua;

Grupo B: Band Saracens, Curitiba, Delta e Desterro;

2ª divisão – Grupo Único: Leoas de Paraisópolis, SPAC, USP, URA, Goianos e Rio

Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP

Dia Horário Clube vs Clube Divisão Grupo/Fase 12/10/2019 10h00 Leoas 19 X 12 USP 2ª divisão 12/10/2019 10h20 SPAC 12 X 24 Rio 2ª divisão 12/10/2019 10h40 Goianos 29 X 05 URA 2ª divisão 12/10/2019 11h00 Niterói 26 X 00 Charrua 1ª divisão Grupo A 12/10/2019 11h20 São José 17 X 14 Melina 1ª divisão Grupo A 12/10/2019 11h40 Band Saracens 15 X 07 Desterro 1ª divisão Grupo B 12/10/2019 12h00 Curitiba 12 X 22 Delta 1ª divisão Grupo B 12/10/2019 12h20 Leoas 24 X 07 Rio 2ª divisão 12/10/2019 12h40 Goianos 24 X 07 USP 2ª divisão 12/10/2019 13h00 SPAC 48 X 07 URA 2ª divisão 12/10/2019 13h20 Niterói 12 X 17 Melina 1ª divisão Grupo A 12/10/2019 13h40 São José 34 X 00 Charrua 1ª divisão Grupo A 12/10/2019 14h00 Band Saracens 19 X 12 Delta 1ª divisão Grupo B 12/10/2019 14h20 Curitiba 07 X 21 Desterro 1ª divisão Grupo B 12/10/2019 14h40 Goianos 10 X 10 Rio 2ª divisão 12/10/2019 15h00 Leoas 00 X 10 SPAC 2ª divisão 12/10/2019 15h20 USP 24 X 14 URA 2ª divisão 12/10/2019 15h40 Niteói 12 X 07 São José 1ª divisão Grupo A 12/10/2019 16h00 Melina 41 X 00 Charrua 1ª divisão Grupo A 12/10/2019 16h20 Band Saracens 38 X 00 Curitiba 1ª divisão Grupo B 12/10/2019 16h40 Delta 12 X 15 Desterro 1ª divisão Grupo B 13/10/2019 08h30 Melina 33 X 05 Curitiba 1ª divisão - Quartas 13/10/2019 08h50 Band Saracens 41 X 05 Charrua 1ª divisão - Quartas 13/10/2019 09h10 São José 17 X 07 Delta 1ª divisão - Quartas 13/10/2019 09h30 Desterro 12 X 21 Niterói 1ª divisão - Quartas 13/10/2019 09h50 Goianos 05 X 22 SPAC 2ª divisão 13/10/2019 10h10 Leoas 29 X 00 URA 2ª divisão 13/10/2019 10h30 USP 10 X 07 Rio 2ª divisão 13/10/2019 10h50 Charrua 07 X 32 Delta 1ª divisão - Semi 5º lugar 13/10/2019 11h10 Curitiba 14 X 00 Desterro 1ª divisão - Semi 5º lugar 13/10/2019 11h30 Band Saracens 20 X 12 São José 1ª divisão - Semi 1º lugar 13/10/2019 11h50 Melina 17 X 07 Niterói 1ª divisão - Semi 1º lugar 13/10/2019 12h10 URA 00 X 31 Rio 2ª divisão 13/10/2019 12h30 SPAC 24 X 12 USP 2ª divisão 13/10/2019 12h50 Goianos 15 X 24 Leoas 2ª divisão 13/10/2019 13h10 Desterro 26 X 00 Charrua 1ª divisão - Disputa de 7º lugar 13/10/2019 13h30 Curitiba 21 X 00 Delta 1ª divisão - Disputa de 5º lugar 13/10/2019 13h50 Niterói 10 X 05 São José 1ª divisão - Disputa de 3º lugar 13/10/2019 14h10 Band Saracens 10 X 05 Melina 1ª divisão - FINAL

1ª divisão

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (12-13/10) Etapa 2 (26-27/10) Etapa 3 (16-17/11) Etapa 4 (30/11-01/12) Placares Band Saracens São Paulo (SP) 22 22 Melina Cuiabá (MT) 19 19 Niterói Niterói (RJ) 17 17 São José São José dos Campos (SP) 15 15 Curitiba Curitiba (PR) 13 13 Delta Teresina (PI) 10 10 Desterro Florianópolis (SC) 9 9 Charrua Porto Alegre (RS) 8 8

2ª divisão

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (12-13/10) Etapa 2 (09-10/11) Etapa 3 (07-08/12) Placares SPAC São Paulo (SP) 22 22 Leoas São Paulo (SP) 19 19 Rio Rio de Janeiro (RJ) 17 17 Goianos Goiânia (GO) 15 15 USP São Paulo (SP) 13 13 União Rugby Alphaville Barueri (SP) 10 10

Super 13 – Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV

Dia 12/10/2019 às 10h00 – SPAC 19 x 27 Band Saracens

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 12/10/2019 às 15h00 – Tornados 10 x 120 Poli

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Local: Campo Municipal – Tornados, SP

Dia 12/10/2019 às 15h00 – Charrua 05 x 30 Curitiba

Árbitro: Lucas Santos

Local: Hípica Porto-Alegrense – Porto Alegre, RS

Dia 12/10/2019 às 15h00 – Desterro 69 x 00 Pé Vermelho

Árbitro: Fernando Ceolatto

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 12/10/2019 às 15h00 – Farrapos 78 x 05 Serra Gaúcha

Árbitro: Guilherme Dalpizzolo

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 12/10/2019 às 15h30 – Jacareí 12 x 19 São José

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A São José São José dos Campos (SP) 25 6 5 0 1 4 1 355 70 285 Poli São Paulo (SP) 24 6 5 0 1 3 1 313 86 227 Pasteur São Paulo (SP) 21 6 4 0 2 4 1 327 108 219 Jacareí Jacareí (SP) 20 6 4 0 2 3 1 247 109 138 Band Saracens São Paulo (SP) 9 6 2 0 4 1 0 108 377 -269 Tornados Indaiatuba (SP) 6 6 1 0 5 2 0 120 462 -342 SPAC São Paulo (SP) 0 6 0 0 6 0 0 68 326 -258 Grupo B Farrapos Bento Gonçalves (RS) 23 5 5 0 0 3 0 214 49 165 Curitiba Curitiba (PR) 20 5 4 0 1 4 0 199 52 147 Desterro Florianópolis (SC) 14 5 3 0 2 2 0 151 102 49 Serra Gaúcha Caxias do Sul (RS) 11 5 2 0 3 2 1 81 165 -84 Pé Vermelho Londrina (PR) 5 5 1 0 4 1 0 64 264 -200 Charrua Porto Alegre (RS) 1 5 0 0 5 1 0 79 155 -76

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificados às quartas de final: 4 primeiros colocados do Grupo A e 3 primeiros colocados do Grupo B;

- Repescagem pela última vaga nas quartas; 5º colocado do Grupo A x 4º colocado do Grupo B;

- Repescagem contra o rebaixamento: 6º colocado do Grupo A (caso BH ou Rio Branco sejam campeões da Taça Tup) ou o 6º colocado do Grupo B (caso o Joaca seja campeão da Taça Tupi);

- Rebaixado: 7º colocado do Grupo A

Campeonato Paulista Série B – FINAL

Dia 12/10/2019 às 15h30 – Engenharia Mackenzie 22 x 19 Tucanos

Árbitro: Cauã Ricardo / Assistentes: Rafael Nichioka e Tomás de Goycoechea / 4º árbitro: Luiz Dantas

Local: SPAC – São Paulo, SP

Campeonato Paulista Série C – FINAL

Dia 12/10/2019 às 13h45 – Rio Preto 23 x 16 Ribeirão Preto

Árbitro: Victor Hugo Barboza / Assistentes: Gabriel Perri e Marcos Saccomanno / 4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: SPAC – São Paulo, SP

Campeonato Paulista Série D – FINAL

Dia 12/10/2019 às 12h00 – Piracicaba 19 x 15 Pinda

Árbitro: Vinícius Aleixo / Assistentes: Tomás de Goycoechea e Lucas Saccomanno / 4º árbitro: Mauro Paccagnella

Local: SPAC – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M20

Dia 12/10/2019 às 12h00 – Jacareí 27 x 38 Pasteur

Árbitro: Samuel Grando

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP Pasteur São Paulo 15 3 3 0 0 3 0 123 65 58 São José São José dos Campos 11 3 2 0 1 3 0 168 40 128 Jacareí Jacareí 6 4 1 0 3 2 0 76 162 -86 Barbarians XIX 019 0 2 0 0 2 0 0 17 117 -100

Campeonato Paulista M18

Dia 13/10/2019 às 13h00 – SPAC 20 x 13 São José

Árbitro: Renato Scalércio

Local: SPAC – São Paulo, SP

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP SESI/Jacareí Jacareí 23 5 5 0 0 3 0 203 44 159 SPAC São Paulo 20 5 4 0 1 3 1 212 49 163 São José São José dos Campos 16 5 3 0 2 3 1 152 77 75 Pasteur São Paulo 11 5 2 0 3 2 1 166 93 73 Barbarians XIX 019 5 5 1 0 4 1 0 52 215 -163 Iguanas São José dos Campos 1 5 0 0 5 1 0 48 355 -307

Campeonato Paulista M16

Dia 12/10/2019 às 10h30 – Jacareí Preto 12 x 19 Pasteur

Árbitro: Frank Carvalho

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 12/10/2019 às 14h00 – Cougars 00 x 24 Ilhabela/Taubaté

Árbitro: Talles Silva

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP SESI/Jacareí Vermelho Jacareí 19 5 4 0 1 3 0 114 70 44 SESI/Jacareí Preto Jacareí 15 4 3 0 1 2 1 83 26 57 Pasteur São Paulo 14 4 3 0 1 1 1 121 41 80 SPAC São Paulo 12 4 2 0 2 3 1 131 64 67 São José São José dos Campos 10 4 2 0 2 2 0 144 72 72 Ilhabela/ Taubaté Ilhabela/ Taubaté 5 5 1 0 4 1 0 41 158 -117 Cougars Vinhedo 0 4 0 0 4 0 0 8 203 -195

Campeonato Paulista M14

Dia 13/10/2019 às 11h00 – SPAC 47 x 12 São José

Árbitro: Otávio Costa

Local: SPAC – São Paulo, SP

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP SESI/Jacareí Jacareí 20 4 4 0 0 4 0 200 24 176 SPAC São Paulo 10 3 2 0 1 2 0 133 42 91 São José São José dos Campos 10 4 2 0 2 2 0 72 130 -58 Barbarians XIX 019 10 3 2 0 1 2 0 59 78 -19 Pasteur São Paulo 0 3 0 0 3 0 0 36 166 -130 Ilhabela / Bertioga Litoral Norte 0 3 0 0 3 0 0 15 135 -120

Copa USP – Semifinal

Dia 13/09/2019 às 14h00 – Demônios de Maxwell 58 x 17 Poli Academy

Árbitro: Guilherme de Queiroz

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Novo Desporto Universitário – NDU 7s – Etapa de 2º semestre

Dia 13/09/2019

Masculino

Grupo A: Cásper Líbero, FGV e UFABC

Grupo B: ESPM, FEI e Farmácia USP

Feminino



Grupo A: Direito Mackenzie, UFABC, Mauá e Cásper Líbero

Grupo B: ESPM, FGV, FEA-Odonto e Comunicação Mackenzie

Local: Clube de Campo do Palmeiras – São Paulo, SP

1 Direito Mackenzie 26X0 Federal do ABC

2 Cásper Líbero 5X27 Mauá

3 ESPM 7X14 Getúlio Vargas

4 Comunicação Mackenzie 0X22 FEA e Odonto USP

5 Getúlio Vargas 31X0 Cásper Líbero

6 FEI 7X26 ESPM

7 Cásper Líbero 5X29 Direito Mackenzie

8 Mauá 15X15 Federal do ABC

9 Comunicação Mackenzie 10X10 ESPM

10 FEA e Odonto USP 20X5 Getúlio Vargas

11 Federal do ABC 7X19 Getúlio Vargas

12 Farmácia USP 0X33 FEI

13 Direito Mackenzie 17X7 Mauá

14 Federal do ABC 15X5 Cásper Líbero

15 ESPM 5X31 FEA e Odonto USP

16 Getúlio Vargas 10X15 Comunicação Mackenzie

17 Cásper Líbero 12X19 Federal do ABC

18 ESPM 29X5 Farmácia USP

19

5º e 6º Mauá 30X0 Getúlio Vargas

20

Semi Getúlio Vargas 14X5 FEI

21

Semi ESPM 12X10 Federal do ABC

22

5º e 6° Cásper Líbero 15X17Farmácia USP

23

3º e 4º Federal do ABC 29X0 Comunicação Mackenzie

24

Final Direito Mackenzie 10X5 FEA e Odonto USP

250

3º e 4º FEI 0X29 Federal do ABC

26

Final FGV 5X10 ESPM

Jogos Abertos do Paraná – Rugby Sevens

Dias 12 e 13/10/2019

Local: Centro Esportivo Vila Industrial (Curvão) – Toledo, PR

Masculino

Grupo A: Londrina, Toledo e Capanema

Grupo B: Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais e Umuarama

Grupo C: Guarapuava, Maringá, Cascavel e Apucarana

São José dos Pinhas 12 x 22 Foz do Iguaçu

Apucarana 07 x 42 Maringá

Londrina 34 x 05 Capanema

Guarapuava 29 x 07 Maringá

Apucarana 00 x 45 Cascavel

Maringá 12 x 26 Cascavel

Apucarana 00 x 47 Guarapuava

Cascavel 12 x 00 Guarapuava

Umuarama 12 x 12 São José dos Pinhas

Foz do Iguaçu 10 x 05 Umuarama

Toledo 24 x 00 Londrina

Capanema 00 x 41 Toledo

Quartas: Foz do Iguaçu 19 x 12 Londrina

Quartas: Toledo 17 x 12 Maringá

Quartas: Cascavel 19 x 00 São José dos Pinhas

Quartas: Umuarama 12 x 17 Guarapuava

Semifinal: Foz do Iguaçu 05 x 33 Toledo

Semifinal: Cascavel 19 x 05 Guarapuava

3º lugar: Foz do Iguaçu 00 x 38 Guarapuava

FINAL: Toledo 14 x 12 Cascavel

Feminino – Grupo Único:

Foz do Iguaçu 10 x 22 Maringá

Toledo 24 x 00 Londrina

Toledo 31 x 00 Foz do Iguaçu

Londrina 10 x 15 Foz do Iguaçu

Toledo 39 x 00 Maringá

Maringá 10 x 05 Londrina

Classificação final: 1 Toledo, 2 Maringá, 3 Foz do Iguaçu, 4 Londrina;

Pequi Sevens / Mato Grosso Sevens

Dias 12 e 13/10/2019

Masculino

Grupo A: Rugby Sem Fronteiras, Araguaia e Cuiabá

Grupo B: Primavera, Anápolis e Truvão

Grupo C: Xavantes, UNB/Parecis e Melina

Feminino – Grupo Único: Araguaia/UNB, Melina A, Melina B e Cuiabá/Parecis

Local: Estádio Municipal Zeca Costa – Barra do Garças, MT

Tabela

Sábado, dia 12

14h00 – Araguaia/UNB 00 x 24 Melina B – Feminino

14h20 – Sem Fronteiras 12 x 14 Cuiabá – Masculino

14h40 – Anápolis 05 x 32 Truvão – Masculino

15h00 – UNB/Parecis 00 x 52 Xavantes – Masculino

15h20 – Melina A 29 x 12 Cuiabá/Parecis – Feminino

15h40 – Araguaia 05 x 47 Sem Fronteiras – Masculino

16h00 – Primavera 29 x 07 Anápolis – Masculino

16h20 – Xavantes 39 x 05Melina – Masculino

16h40 – Melina A 41 x 05 Araguaia/UNB – Feminino

17h00 – Araguaia 00 x 51 Cuiabá – Masculino

17h20 – Primavera 26 x 17 Truvão – Masculino

17h40 – UNB/Parecis 05 x 38 Melina – Masculino

18h00 – Melina B 12 x 00 Cuiabá/Parecis – Masculino

Domingo, dia 13

09h00 – Semifinal – Sem Fronteiras 05 x 19 Cuiabá – Masculino

09h20 – Cuiabá/Parecis 12 x 05 Araguaia/UNB – Feminino

09h40 – Semifinal – Primavera 00 x 14 Xavantes – Masculino

10h00 – Melina A 00 x 32 Melina B – Feminino

10h20 – Decisão de 7º lugar – Anápolis 05 x 38 UNB/Parecis – Masculino

10h40 – Decisão de 5º lugar – Truvão 24 x 14 Melina – Masculino

11h20 – Decisão de 3º lugar – Sem Fronteiras 00 x 36 Primavera – Masculino

11h40 – FINAL – Cuiabá 07 x 35 Xavantes – Masculino