Farrapos decacampeão gaúcho! O time de Bento Gonçalves ergueu taça neste sábado, triunfando no clássico serrano contra o Serra Gaúcha por 29 x 08 na grande decisão no Estádio da Montanha. Décimo título seguido invicto dos alviverdes.

Mas teve mais destaque grande pelo país. No Paulista Série A, caiu a invencibilidade da Poli. No jogo de times desfalcados pelos Tupis, o São José triunfou fora de casa sobre a Poli por 17 x 14, mantendo sua invencibilidade e subindo para a liderança do estadual. Enquanto isso, o terceiro lugar é do Pasteur, que foi ao Vale e bateu o Jacareí por 14 x 09, em outro duelo de titã – com os Galos vencendo onde poucos times são felizes.

Já no Z4, a luta contra o rebaixamento, os tradicionais SPAC e Band Saracens respiraram. Vitória, respectivamente, por 27 x 10 e 49 x 07 sobre Tornados e Templários. Com os resultados, o Templários está rebaixado à Série B de 2020.

Por falar na Série B, a Engenharia Mackenzie foi destaque vencendo um dos jogos mais aguardados da competição: 8 x 3 sobre o Rio Branco. Já o Urutu subiu vencendo o Tucanos fora de casa por 24 x 22, enquanto o ABC brilhou com 43 x 31 em um jogaço contra o Lechuza.

- Continua depois da publicidade -

Já no Paraná, Curitiba e Pé Vermelho reafirmaram superioridade vencendo Lobo Bravo e Cascavel, respectivamente, por 72 x 00 e 62 x 14, ao passo que em Minas Gerais o Nova Lima se despediu do torneio vencendo o classificado Inconfidência por 24 x 03, ao passo que o BH fez 55 x 05 no Alligators e o Ituiutaba venceu o Iturama no Triângulo por 43 x 20, tirando o zero da coluna de vitórias.

Em sua estreia no Pequi Nations, o GRUA, de Manaus, atropelou em Brasília o atual campeão Rugby Sem Fronteiras por 45 x 12, postulando-se como sério candidato a título.

Por fim, a UFF foi a grande campeã da etapa inaugural da LRU-RJ, a Liga Universitária de Sevens do Rio de Janeiro, vencendo os títulos tanto do masculino como do feminino.

Copa Brasil Centro “Pequi Nations” – Semana 4

Dia 18/05/2019 às 16h00 – Rugby Sem Fronteiras 12 x 45 GRUA

Local: ASFUB – Brasília, DF

Clube Cidade (Estado) P J V E D +4 7- PP PC SP Taça Pantanal Primavera Primavera do Leste (MT) 7 2 1 0 1 2 1 84 32 52 Cuiabá Cuiabá (MT) 4 1 1 0 0 0 0 25 24 1 Porto Velho Porto Velho (RO) 0 1 0 0 1 0 0 7 60 -53 Taça Cerrado GRUA Manaus (AM) 5 1 1 0 0 1 0 45 12 33 Goianos Goiânia (GO) 5 1 1 0 0 1 0 43 17 26 Rugby Sem Fronteiras Brasília (DF) 0 2 0 0 2 0 0 29 88 -59

- Campeões de cada grupo farão a final

Campeonato Paulista – Semana 8

Dia 18/05/2019 às 11h00 – Poli 14 X 17 São José – AO VIVO na TV NSports

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Vinícius Aleixo

4º árbitro: Ryanne Sousa

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 18/05/2019 às 11h00 – Tornados 10 X 27 SPAC

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Renata Martines

4º árbitro: Laís Alves

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Dia 18/05/2019 às 15h30 – Jacareí 09 X 14 Pasteur

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Raphael Gentile

4º árbitro: Beatriz Ijano

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 18/05/2019 às 15h30 – Band Saracens 49 X 07 Templários

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Murilo Bragotto e Genival de Souza Filho

4º árbitro: Juliana Simionato

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP São José São José dos Campos 28 6 6 0 0 4 0 367 65 302 Poli São Paulo 26 6 5 0 1 5 1 372 33 339 Pasteur São Paulo 21 6 4 0 2 4 1 280 91 189 Jacareí Jacareí 16 6 3 0 3 3 1 238 95 143 Band Saracens São Paulo 11 6 2 0 4 2 1 107 383 -276 SPAC São Paulo 10 6 2 0 4 2 0 87 262 -175 Tornados Indaiatuba 10 6 2 0 4 2 0 156 228 -72 Templários São Bernardo do Campo 0 6 0 0 6 0 0 30 477 -447

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Campeonato Paulista Série B – Semana 7

Dia 18/05/2019 às 10h00 – Engenharia Mackenzie 08 X 03 Rio Branco

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e Erika Weiss

4º árbitro: Isabela Bijotti

Local: Arena Paulista – Sâo Paulo, SP

Dia 18/05/2019 às 14h00 – ABC 43 X 31 Lechuza

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Genival Souza Filho e Juliana Simionato

4º árbitro: Otávio Costa

Local: Arena Paulista – Sâo Paulo, SP

Dia 18/05/2019 às 15h00 – Tucanos 22 X 24 Urutu

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Herbert Ferreira

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie São Paulo 19 4 4 0 0 3 0 151 53 98 Rio Branco São Paulo 15 4 3 0 1 2 1 104 66 38 ABC Santo André 15 4 3 0 1 3 0 130 125 5 São Carlos São Carlos 13 3 3 0 0 1 0 73 19 54 Lechuza Sorocaba/Votorantim 6 3 1 0 2 2 0 84 103 -19 Urutu São Paulo 6 4 1 0 3 1 1 90 113 -23 Piratas Americana 5 3 1 0 2 1 0 55 72 -17 São Bento São Paulo 5 2 1 0 1 1 0 57 78 -21 Tucanos São João da Boa Vista 4 4 0 0 4 1 3 79 113 -34 Jaguars Jaguariúna 2 3 0 0 3 1 1 55 136 -81

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista C

10º colocado = Rebaixamento direto

Campeonato Paulista Série C – Semana 6



Dia 18/05/2019 às 14h – Cougars 26 X 17 FEA

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Dia 18/05/2019 às 15h – Ribeirão Preto 21 X 10 União

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Guilherme Wadt e Marcela Coffacci

4º árbitro:

Local: Centro Universitário Moura Lacerda – Ribeirão Preto, SP

Dia 19/05/2019 às 11h – Iguanas X Mogi

Árbitro: Marcos Saccomanno

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Raíssa Alexia

4º árbitro: Cíntia Saccomanno

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Campeonato Mineiro – Rodada 6



Dia 18/05/2019 às 15h00 – Nova Lima 24 x 03 Inconfidência

Local: Campo do Morro Velho – Nova Lima, MG

Dia 18/05/2019 às 16h00 – Alligators 05 x 55 BH

Local: Estádio Novo Mandelão – Sete Lagoas, MG

Dia 18/05/2019 às 16h00 – Iturama 20 x 43 Ituiutaba

Local: Campo do São Miguel – Iturama, MG

Dia 19/05/2019 às 10h00 – Alfenas x Varginha

Local: Complexo Esportivo Vila Formosa – Alfenas, MG

Campeonato Gaúcho Série A – Finais

Dia 18/05/2019 às 15h00 – Farrapos 29 x 08 Serra Gaúcha – Final – Taça Ouro

Local: Estádio da Montanha, Av. Osvaldo Aranha, s/n – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/05/2019 às 15h00 – Universitário x Brummers – Final – Taça Prata

Local: Av. Roraima, 1000 Centro de Eventos da UFSM – Santa Maria, RS

Campeonato Paranaense – Rodada 5



Dia 18/05/2019 às 15h00 – Curitiba 72 x 00 Lobo Bravo

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 18/05/2019 às 15h00 – Cascavel 14 x 62 Pé Vermelho

Local: Ciro Nardi – Cascavel, PR

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Curitiba

Curitiba 25 5 5 0 0 5 0 299 24 275 Pé Vermelho

Londrina 15 5 3 0 2 3 0 167 83 84 Cascavel Cascavel 6 5 1 0 4 1 1 71 228 -157 Lobo Bravo

Guarapuava 4 5 1 0 4 0 0 44 252 -208

Campeonato Paranaense M18 – Rodada 5



Dia 18/05/2019 às 13h15 – Curitiba x Lobo Bravo

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Campeonato Catarinense Feminino de Sevens

Dia 18/05/2019 às 13h00

Local: Estádio Municipal Josué Annoni – Xanxerê, SC

Jogo 1: 14:00 – Velho Oeste x Itajaí – Feminino

Jogo 2: 14:30 – Velho Oeste x Itajaí – Amistoso Masculino Ten-a-side

Jogo 3: 15:00 – Itajaí x Joinville – Feminino

Jogo 4: 15:30 – Itajaí x Velho Oeste – Amistoso Masculino Ten-a-side

Jogo 5: 16:00 – Joinville x Velho Oeste – Feminino

Torneio de Rugby Universitário da LRU-RJ – 1ª etapa

Dia 18/05/2019 – Masculino: Rural, UFF, UERJ e UFRJ / Feminino: UFF, UFRJ e UERJ

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

09h30 – UFRJ 39 X 00 UERJ – F

09h55 – Rural 00 X 26 UFF – M

10h20 – UERJ 12 X 12 UFRJ – M

11h00 – UFRJ 00 X 24 UFF – F

11h25 – UFF 27 X 12 UFRJ – M

11h50 – UERJ 10 X 17 Rural – M

13h00 – UFF 29 X 05 UERJ – F

13h25 – UFRJ 05 X 24 Rural – M

13h50 – UFF 39 X 00 UERJ – M

14h35 – Final Feminina – UFF 29 x 05 UFRJ

15h00 – 3º lugar masculino – UERJ 12 x 07 UFRJ

15h25 – Final Masculino – UFF 22 x 05 Rural

Campeonato Cearense de Rugby Sevens – 1ª etapa

Dia 18/05/2019 – Asa Branca, Sertões, Monólitos, Tubarões e Araripe

Local: Quixadá, CE

Amistosos

Dia 18/05/2019 às 12h00 – Leprechauns/UFABC x Tamanduás – XV Misto

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP