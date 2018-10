Farrapos e Poli farão uma final inédita do Super 16, com o Campeonato Brasileiro de Rugby tendo também um campeão inédito em 2018. Neste sábado, as semifinais do Super 16 foram de tirar o fôlego, com dois jogaços simultâneos. Em Curitiba, os Touros foram superados em casa pela Poli, bicampeã paulista que tenta agora seu primeiro título brasileiro. 25 x 15 no Paraná.

Já em Bento Gonçalves o Farrapos, também em busca da sua primeira conquista, deu o troco sobre o Jacareí na reedição da final da edição passada, eliminando os campeões brasileiros de 2017 em um jogo de arrepiar encerrado em 18 x 17 para os gaúchos – com sequência de penais perdidos pelos Jacarés no fim. Com isso, Farrapos e Poli jogarão a final em Bento Gonçalves no dia 13 deste mês.

Em outra decisão nacional, mas com clima de Gaúcho, o Serra Gaúcha derrotou o San Diego na Repescagem e garantiu vaga no próximo Super 16. Vitória dramática na prorrogação por 31 x 26 para o time de Caxias do Sul.

Em São Paulo também teve decisão. Jaguars de Jaguariúna e Lechuza de Sorocaba/Itu venceram as semifinais do Paulista C e decidirão o título da 3ª divisão em final do interior. O Jaguars fez 22 x 18 sobre a FEA na Capital, enquanto o Lechuza passou pelo Jequitibá por duros 32 x 29.

- Continua depois da publicidade -

No Paulista D, Rio Preto e Ribeirão Preto cumpriram suas missões vencendo Taubaté e Piracicaba, por 42 x 09 e 24 x 10. Com isso, o Rio Preto encerrou sua participação e está em primeiro lugar, ao passo que o Ribeirão Preto tem um jogo ainda para fazer e se vencer a partida derradeira será campeão (mas se perder o título será do Rio Preto).

No Paulista de Desenvolvimento, o Leões de Paraisópolis perdeu a chance de já erguer a taça perdendo por 16 x 14 para o Ilhabela, ao passo que o SPAC B é o vice líder agora, com uma rodada para o final, ao vencer o Jacareí B por 29 x 14.

Super 16 – Semifinais

Dia 06/10/2018 às 15h00 – Farrapos 18 x 17 Jacareí

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 06/10/2018 às 15h00 – Curitiba 15 x 25 Poli

Árbitro: Xavier Vouga

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Repescagem Super 16/Taça Tupi

Dia 06/10/2018 às 14h30 – Serra Gaúcha 31 x 26 San Diego

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Estádio Municipal – Caxias do Sul, RS

Campeonato Paulista C – Semifinal

Dia 06/10/2018 à 13h – FEA 18 X 22 Jaguars

Árbitro:Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Erika Weiss

4º árbitro: Mariana Rodrigues

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 06/10/2018 às 15h – Lechuza 32 X 29 Jequitibá

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Luciano Sampaio

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local:Parque das Águas – Sorocaba, SP

Campeonato Paulista D – Semana 10

Dia 06/10/2018 às 15h – Taubaté 09 X 42 Rio Preto

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: Camila Marianno

Local: SESI – Taubaté, SP

Dia 06/10/2018 às 15h – Piracicaba 10 X 24 Ribeirão Preto

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Gabriel Perri

4º árbitro: Marcela Coffacci

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Rio Preto São José do Rio Preto 30 8 6 0 2 5 1 292 133 159 0 Ribeirão Preto Ribeirão Preto 26 7 5 0 2 4 2 214 115 99 0 Piracicaba Piracicaba 18 7 4 0 3 2 0 182 150 32 0 Pinda Pindamonhangaba 14 7 3 0 4 1 1 117 203 -86 0 Taubaté Taubaté 1 7 0 0 7 0 1 67 271 -204 0

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 13

Dia 06/10/2018 às 15h – SPAC B 29 X 14 Jacareí B

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Carlos Aleixo

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 06/10/2018 às 16h – Ilhabela 16 X 14 Leões de Paraisópolis

Árbitro: Guillaume Riberá

Auxiliares de linha: Guilherme de Queiroz e Renata Martinez

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Leões de Paraisópolis São Paulo 35 9 7 0 2 6 1 257 186 71 SPAC Desenvolvimento São Paulo 32 9 6 0 3 7 1 347 176 171 Jacareí Desenvolvimento Jacareí 30 9 6 0 3 6 0 468 258 210 Ilhabela Ilhabela 27 9 5 0 4 6 1 375 254 121 Guarulhos Guarulhos 11 8 2 0 6 2 1 138 433 -295 Medicina São Paulo 2 8 0 0 8 2 0 97 375 -278

Campeonato Paulista M19 – Semana 7

Dia 07/10/2018 às 14h – Jacareí X São José

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 07/10/2018 às 16h – Iguanas X Pasteur

Árbitro: Lucas Saccomanno

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista M17 – FINAIS

Dia 06/10/2018 às 13h – SPAC/RB/Tatuapé 46 X 00 Barbarians XIX – Disputa de 5º lugar

Árbitro: Regis Dantas

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 07/10/2018 às 15h30 – Jacareí X São José – FINAL

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Cauã Ricardo

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Circuito Fluminense Juvenil de 7s – M18 e M16

Dia 06/10/2018

Local: Colônia Juliano Moreira – Jacarepaguá – Rio de Janeiro, RJ

Liga Fluminense Universitária de 7s



Dia 06/10/2018 – Masculino – Grupo A: UFRJ, Rural e UmRio; Grupo B: UFF, Uerj e Unifoa / Feminino: UERJ, UFRJ, UFF e Unifoa

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

08h30 – UFRJ x Rural – Masculino

08h54 – UFF x Uerj – Masculino

09h16 – Uerj x Unifoa – Feminino

09h38 – UFF x UFRJ – Feminino

10h00 – UFRJ x UmRio – Masculino

10h22 – UFF x Unifoa – Masculino

10h44 – UFRJ x Uerj – Feminino

11h06 – Unifoa x UFF – Feminino

11h28 – Rural x UmRio – Masculino

11h50 – Unifoa x Uerj – Masculino

12h12 – Uerj x UFF – Feminino

12h34 – UFRJ x Unifoa – Feminino

13h00 – Disputa de 5º ida – Masculino

13h22 – Semi Ouro – Masculino

13h44 – Semi Ouro – Masculino

14h06 – Disputa de 5º volta – Masculino

14h28 – Disputa de 3º – Feminino

14h50 – Disputa de 3º – Masculino

15h12 – Final Ouro – Feminino

15h34 – Final Ouro – Masculino