A rivalidade entre Curitiba e Desterro é das boas e teve novo capítulo neste sábado com o evento de volta da Taça da Amizade em Curitiba, que teve os dois times celebrando em categorias distintas.

No adulto masculino, o Curitiba conquistou a vitória no jogo de volta por 41 x 27, mas no placar agregado faltou um try para os Touros, com o Desterro ficando com a taça. O Desterro também celebrou no M18 de XV, atropelando por 52 x 12. Mas no feminino a festa foi do Curitiba, tanto no sevens adulto como no M18, com duas vitórias para dar a série às paranaenses.

Destaque ainda para o Piratas de Americana, que assumiu a vice liderança do Paulista B ao fazer 45 x 16 sobre o ABC.

E no ten-a-side da Copa Norte catarinense deu Buchaville e Costão Norte para cima de BC e SJB.

Taça da Amizade

Dia 10/08/2019

11h00 – Feminino 7s M18 – Curitiba 26 x 05 Desterro

11h30 – Feminino 7s Adulto – Curitiba 17 x 00 Desterro

12h00 – Masculino XV M18 – Curitiba 12 x 52 Desterro

14h00 – Feminino 7s M18 – Curitiba 14 x 12 Desterro

14h30 – Feminino 7s Adulto – Curitiba 21 x 07 Desterro

15h00 – Masculino XV Adulto – Curitiba 41 x 27 Desterro

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Campeonato Paulista Série B

Dia 10/08/2019 às 15h00 – Piratas 45 x 16 ABC

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie São Paulo 34 7 7 0 0 6 0 298 106 192 São Carlos São Carlos 31 7 7 0 0 3 0 196 63 133 Piratas Americana 22 7 4 0 3 5 1 254 163 91 Rio Branco São Paulo 21 7 4 0 3 3 2 177 142 35 Tucanos São João da Boa Vista 17 7 3 0 4 2 3 156 151 5 Urutu São Paulo 16 7 3 0 4 3 1 181 204 -23 ABC Santo André 15 7 3 0 4 3 0 171 237 -66 Lechuza Sorocaba/Votorantim 11 6 2 0 4 3 0 166 201 -35 São Bento São Paulo 7 6 1 0 5 3 0 147 269 -122 Jaguars Jaguariúna 4 7 0 0 7 2 2 135 342 -207

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista C

10º colocado = Rebaixamento direto

Campeonato Paulista de Desenvolvimento



Dia 10/08/2019 às 10h00 – Jacareí B 59 x 12 SPAC B

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Jacareí Desenvolvimento Jacareí 16 4 3 0 1 3 1 172 54 118 Taubaté Taubaté 5 2 1 0 1 1 0 90 70 20 SPAC Desenvolvimento São Paulo 5 2 1 0 1 1 0 38 83 -45 Poli XV São Paulo 0 2 0 0 2 0 0 8 101 -93

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto

Campeonato Paulista de M18



Dia 10/08/2019 às 12h00 – Barbarians XIX 40 x 31 Iguanas

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP Barbarians XIX 019 5 1 1 0 0 1 0 40 31 9 Iguanas São José dos Campos 1 1 0 0 1 1 0 31 40 -9 SESI/Jacareí Jacareí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPAC São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pasteur São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 São José São José dos Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campeonato Paulista de M16



Dia 10/08/2019 às 13h00 – SESI/Jacareí Vermelho 35 x 05 São José

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP SESI/Jacareí Vermelho Jacareí 5 1 1 0 0 1 0 35 5 30 Cougars Vinhedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ilhabela/ Taubaté Ilhabela/ Taubaté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SESI/Jacareí Preto Jacareí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPAC São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pasteur São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 São José São José dos Campos 5 1 0 0 1 0 5 5 35 -30

Campeonato Paulista de M14



Dia 10/08/2019 às 13h15 – Barbarians XIX x Ilhabela

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Copa Norte/SC – 10s – 3ª rodada

Dia 10/08/2019 às 14h00 – BC 25 x 33 Buchaville

Local: Estádio Municipal – Balneário Camboriú, SC

Dia 10/08/2019 às 16h00 – SJB 10 x 37 Costão Norte

Local: Estádio Municipal – Balneário Camboriú, SC

Amistosos

Dia 10/08/2019 – Charrua x Farrapos

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 10/08/2019 – SPAC x Vitória – M18

Local: SPAC – São Paulo, SP