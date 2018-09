A Taça Tupi teve neste feriadão o encerramento de sua fase de grupos com o Joaca garantindo sua classificação às semifinais ao cumprir sua missão derrotando na sexta-feira fora de casa o Lobo Bravo por 40 x 19. Com o resultado, o Joaca avançou em segundo lugar no Grupo B e terá pela frente na semifinal o Tornados, primeiro do Grupo A, que acabou derrotado no sábado no último compromisso pelo Rio Branco por 28 x 15. Os Pelicanos já estavam garantidos e pegarão na semi o Serra Gaúcha, melhor time de toda a fase de grupos após vencer o Chapecó por 58 x 24.

No Nordeste, o Maranhão foi palco da primeira etapa do Circuito Interestadual de Sevens, em Tuntum, reunindo clubes do Maranhão, Piauí e Pará. O Delta, de Teresina, ergueu a taça entre os homens, enquanto entre as mulheres o título foi da AMARU, as Amarulas, de São Luís. A próxima etapa será no dia 1e de outubro el Teresina.

Taça Tupi – 6ª rodada

- Continua depois da publicidade -

Dia 07/09/2018 às 15h00 – Lobo Bravo 19 x 40 Joaca

Árbitro: Richard Yuiti

Local: Ginásio Municipal – Guarapuava, PR

Dia 08/09/2018 às 15h00 – Serra Gaúcha 58 x 24 Chapecó

Árbitro: Lucas Santos

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, SC

Dia 08/09/2018 às 15h00 – Tornados 15 x 28 Rio Branco

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 08/09/2018 às 15h00 – Inconfidentes 08 x 22 Uberlândia

Árbitro: Benjamin Neves

Local: Campo da Barra – Ouro Preto, MG

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Tornados Indaiatuba (SP) 25 6 5 0 1 5 0 350 66 284 Rio Branco São Paulo (SP) 25 6 5 0 1 5 0 200 99 101 Uberlândia Uberlândia (MG) 8 6 2 0 4 0 0 84 205 -121 Inconfidentes Ouro Preto (MG) 0 6 0 0 6 0 0 51 315 -264 Grupo B Serra Gaúcha Caxias do Sul (RS) 30 6 6 0 0 6 0 295 140 155 Joaca Florianópolis (SC) 19 6 4 0 2 3 0 188 123 65 Chapecó Chapecó (SC) 12 6 2 0 4 4 0 119 194 -75 Lobo Bravo Guarapuava (PR) 1 6 0 0 6 0 1 93 242 -149

Liga Independente – Desafio de Ten-a-side

Dia 09/09/2018 às 11h00 – Natal x Campina Grande/Talleres (melhor de 3 jogos)

Local: Estádio Municipal – Currais Novos, RN

Copa Rio Feminina – 2ª etapa

Dia 09/09/2018 – Grupo A: UFF/Niterói, Rio Rugby e Itaguaí / Grupo B: Volta Redonda, Grêmio Naútico Maricá e Ita/Cachoeiras

Local: Grêmio São Luiz – Volta Redonda, RJ

09h44 – Itaguaí x Rio Rugby

10h50 – Maricá x Ita/Cachoeiras

11h34 – UFF/Niterói x Rio Rugby

12h18 – Volta Redonda x Ita/Cachoeiras

13h02 – Itaguaí x UFF/Niterói

13h46 – Maricá x Volta Redonda

14h30 – 5º lugar

15h14 – 3º lugar

15h58 – FINAL

Circuito Fluminense de Desenvolvimento – 7ª etapa

Dia 09/09/2018

Local: Grêmio São Luiz – Volta Redonda, RJ

09h00 – Quartas de final – Itaipuaçu x Maxambomba

09h22 – Quartas de final – Grêmio Náutico Maricá x Niterói Desenvolvimento

10h06 – Rio Rugby Desenvolvimento x Ita

10h28 – Cachoeiras x Volta Redonda

11h12 – Semifinal pelo 5º lugar

11h56 – Semifinal pelo 5º lugar

12h40 – Semifinal pelo 1º lugar

13h24 – Semifinal pelo 1º lugar

14h08 – Decisão de 7º lugar

14h52 – Decisão de 5º lugar

15h36 – Decisão de 3º lugar

16h20 – FINAL

Mato Grosso Sevens – 3ª etapa

Dia 08/09/2018 a partir das 9h00 – Participantes: Araguaia, Cuiabá, Primavera, Parecis, Rondonópolis, Melina e Nova Mutum

Local: Barra do Garças, MT

Circuito Interestadual de Sevens – 1ª etapa – Tuntum Sevens

Dia 08/09/2018 – Masculino: Acemira (Belém), Cabanos (Belém), Cocais (Tuntum), Delta (Teresina), Delta M18, St.Patrick’s/Moto Clube (São Luis) / Feminino: Amarulas (São Luis), St.Patrick’s/Moto Clube, Delta e Acemira

Local: Tuntum, MA

Acemira 07 x 17 Delta – Feminino

Acemira 07 x 28 Cabanos – Masculino

Delta 29 x 07 Cocais – Masculino

Acemira 00 x 34 Amarulas – Feminino

Acemira 12 x 24 Delta M18 – Masculino

Delta 27 x 14 Cabanos – Masculino

Amarulas 07 x 34 Delta – Feminino

Delta M18 19 x 21 Cocais – Masculino

Acemira 07 x 38 Delta – Masculino

Acemira 05 x 17 Delta – Feminino

Cabanos 33 x 07 Cocais – Masculino

Delta 24 x 10 Delta M18 – Masculino

Acemira 00 x 29 Amarulas – Feminino

Acemira 19 x 12 Cocais – Masculino

Delta 00 x 24 (WO) Cabanos – Masculino

Delta 05 x 21 Amarulas – Feminino

Masculino: 1 Delta (PI), 2 Cabanos (PA), 3 Delta M18 (PI), 4 Cocais (MA), 5 Acemira (PA);

Feminino: 1 Amarulas (MA), 2 Delta (PI), 3 Acemira (PA);

GRUA Sevens

Dia 08/09/2018

Local: Campo do Oswaldo Frota – Cidade Nova – Manaus, AM

Amistoso

Dia 08/09/2018 às 14h00 – Vitória x Rural

Local: Parque Pedra da Cebola – Vitória, ES