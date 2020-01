As areias do Rio de Janeiro captaram as atenções do rugby de clubes nacional com a organização do tradicional Beach Rugby de Copacabana. Os campeões foram o Niterói, no feminino, e o Galo, no masculino. No juvenil, o RENP Vaimaca foi o campeão nas duas categorias.

O sábado ainda foi de ação no rugby de campo, com o União Rugby Alphaville vencendo a Taça Desafio Oeste nas três categorias (XV adulto, 7s juvenil e 7s feminino) contra o Rio Branco, em evento abrindo o ano.

Rio Beach Rugby

Dias 25 e 26/01/2020

Campeão masculino: Galo

Campeão feminino: Niterói

Campeão juvenil masculino: RENP Vaimaca

Campeão juvenil feminino: RENP Vaimaca

Local: Praia de Copacabana – Rio de Janeiro, RJ

Taça Desafio Oeste

Dia 25/01/2020

URA 28 x 12 Rio Branco – XV masculino adulto

URA 26 x 05 Rio Branco – 7s feminino adulto

URA 32 x 10 Rio Branco – 7s feminino adulto

URA 39 x 07 Rio Branco – 7s masculino M18

URA 27 x 12 Rio Branco – 7s masculino M18

Local: Parque Ecológico de Alphaville