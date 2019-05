Seleções em campo, mas clubes também. O rugby estadual pelo Brasil teve ação em São Paulo e em Minas Gerais neste sábado e com direito a clássico.

Em São José dos Campos, o Estádio Martins Pereira foi palco para o Clássico Caipira do Paulista Série A, que teve o São José defendendo com sucesso sua invencibilidade ao fazer 24 x 12 sobre o Jacareí. Enquanto isso, o Tornados espantava o risco do rebaixamento derrotando – e deixando em situação alarmante – o Band Saracens, por expressivos 44 x 28.

No Paulista B, ainda teve ação com São Carlos conseguindo importante triunfo fora de casa sobre o Piratas, 19 x 07, ao passo que o São Bento celebrou primeira vitória deixando o Jaguars na lanterna, 50 x 14. Já no Paulista C o Rio Preto conseguiu preciosa vitória sobre o Wallys, 19 x 09.

Em Minas Gerais, o sábado foi de festa para o Uberlândia, que manteve sua campanha 100% e já está nas semis do Mineiro ao fazer 47 x 12 sobre o Iturama, ao passo que o BH selou classificação também fazendo 63 x 19 sobre o Nova Lima. O resultado foi perfeito para o Inconfidência, que conquistou sua classificação fazendo avassaladores 75 x 07 sobre o Alligators em Sete Lagoas. Com isso, resta apenas conhecer o classificado do Grupo Sul, que embolou por conta da preciosa vitória do Varginha sobre o Tucanos por 33 x 22.

Por fim, na Taça Pantanal, o Primavera assumiu a liderança ao atropelar em casa o Porto Velho por 60 x 07.

Copa Brasil Central “Pequi Nations”

Dia 11/05/2019 às 16h30 – Primavera 60 x 07 Porto Velho

Local: Estádio Cerradão – Primavera do Leste, MT

Clube Cidade (Estado) P J V E D +4 7- PP PC SP Taça Pantanal Primavera Primavera do Leste (MT) 7 2 1 0 1 2 1 84 32 52 Cuiabá Cuiabá (MT) 4 1 1 0 0 0 0 25 24 1 Porto Velho Porto Velho (RO) 0 1 0 0 1 0 0 7 60 -53 Taça Cerrado Goianos Goiânia (GO) 5 1 1 0 0 1 0 43 17 26 GRUA Manaus (AM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rugby Sem Fronteiras Brasília (DF) 0 1 0 0 1 0 0 17 43 -26

Pequi Sevens – 2ª etapa

Dia 11 e 12/05/2019 às- Participantes: Melina, Melina B, Parecis e Universo/Goianos



Local: Centro de Treinamentos do Melina – Cuiabá, MT

11/05

01 13h00 Melina A x Melina B Feminino

02 13h20 UNB x Parecis Feminino

03 13h40 Melina A x Melina B Masculino Juvenil

04 14h00 Melina x UNB Masculino Adulto

05 14h30 Melina A x Parecis Feminino

06 14h50 Melina B x Goianos Feminino

07 15h10 Melina A x Melina B Masculino Juvenil

08 15h30 Melina x UNB Masculino Adulto

09 16h00 Melina A x Goianos Feminino

10 16h20 Melina B x UNB Feminino

12/05

11 9h00 Parecis x Goianos Feminino

12 9h20 Melina A x UNB Feminino

13 9h40 Melina A x Melina B Masculino Juvenil

14 10h00 Melina UNB Masculino Adulto

15 10h30 Goainos x UNB Feminino

16 10h50 Melina B x Parecis Feminino

17 11h10 Melina A x Melina B Masculino Juvenil

18 11h30 Melina UNB Masculino Adulto

10 12h10 3º e 4º Feminino

20 12h30 Final Feminino

Campeonato Paulista A – Semana 8

Dia 11/05/2019 às 15h – Tornados 44 X 28 Band Saracens

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha:João Pantano e João Freite

4º árbitro: Otávio Costa

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Dia 11/05/2019 às 17h – São José 24 X 12 Jacareí – AO VIVO PELA TV NSPORTS!

Árbitro:Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Lucas Saccomanno

4º árbitro: Marcos Saccomanno

Local: Estádio Martins Pereira – São José dos Campos, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 25 5 5 0 0 5 0 358 16 342 São José São José dos Campos 24 5 5 0 0 4 0 350 51 299 Pasteur São Paulo 17 5 3 0 2 4 1 266 82 184 Jacareí Jacareí 15 5 3 0 2 3 0 229 81 148 Tornados Indaiatuba 10 5 2 0 3 2 0 146 201 -55 Band Saracens São Paulo 6 5 1 0 4 1 1 58 376 -318 SPAC São Paulo 5 5 1 0 4 1 0 60 252 -192 Templários São Bernardo do Campo 0 5 0 0 5 0 0 23 428 -405

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Campeonato Paulista B – Semana 6

Dia 11/05/2019 às 13h – São Bento 50 X 14 Jaguars

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Rafael Medeiros

4º árbitro: Maria Calderon

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 11/05/2019 às 15h30 – Piratas 07 X 19 São Carlos

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Aline Oliveira

4º árbitro: Isabela Ferraz

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie São Paulo 15 3 3 0 0 3 0 143 50 93 Rio Branco São Paulo 14 3 3 0 0 2 0 101 58 43 São Carlos São Carlos 13 3 3 0 0 1 0 73 19 54 ABC Santo André 10 3 2 0 1 2 0 87 94 -7 Lechuza Sorocaba/Votorantim 5 2 1 0 1 1 0 53 60 -7 Piratas Americana 5 3 1 0 2 1 0 55 72 -17 São Bento São Paulo 5 2 1 0 1 1 0 57 78 -21 Tucanos São João da Boa Vista 3 3 0 0 3 1 2 57 89 -32 Urutu São Paulo 2 3 0 0 3 1 1 66 91 -25 Jaguars Jaguariúna 2 3 0 0 3 1 1 55 136 -81

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista C

10º colocado = Rebaixamento direto

Campeonato Paulista C – Semana 3



Dia 11/05/2019 às 15h00 – Rio Preto 19 x 09 Wallys

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Guilherme Wadt

4º árbitro: Elza Cardoso

Local: Campo do Maquininha – São José do Rio Preto, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Wallys Jundiaí/Louveira 10 3 2 0 1 2 0 119 40 79 Rio Preto Rio Preto 9 2 2 0 0 1 0 53 26 27 Ribeirão Preto Ribeirão Preto 9 2 2 0 0 1 0 57 41 16 FEA São Paulo 6 2 1 0 1 2 0 46 48 -2 Iguanas São José dos Campos 5 2 1 0 1 1 0 60 56 4 Cougars Vinhedo 5 2 1 0 1 1 0 49 50 -1 Jequitibá Campinas/Paulínia 1 2 0 0 2 0 1 31 81 -50 Mogi Mogi das Cruzes 0 2 0 0 2 0 0 24 56 -32 União São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 14 55 -41

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista D

10º colocado = Rebaixamento direto

Campeonato Mineiro – Semana 6

Dia 11/05/2019 às 14h00 – Alligators Sete Lagoas 07 x 75 Inconfidência

Local: Campo da Lagoa Boa Vista – Sete Lagoas, MG

Dia 11/05/2019 às 15h00 – BH 63 x 19 Nova Lima

Local: Uni BH Estoril – Belo Horizonte, MG

Dia 11/05/2019 às 15h30 – Varginha 33 x 22 Tucanos

Local: Estádio Sete de Setembro – Varginha, MG

Dia 11/05/2019 às 16h00 – Uberlândia 47 x 12 Iturama

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Metropolitano BH Rugby

Belo Horizonte 25 5 5 0 0 5 0 302 78 224 Inconfidência

Belo Horizonte 15 5 3 0 2 3 0 156 135 21 Nova Lima

Nova Lima 9 5 2 0 3 1 0 121 190 -69 Alligators

Sete Lagoas 2 5 0 0 5 0 2 88 264 -176 Grupo Sul Varginha Varginha 10 3 2 0 1 2 0 107 83 24 Tucanos São João da Boa Vista (SP) 9 3 2 0 1 1 0 112 47 65 Alfenas Alfenas 0 2 0 0 2 0 0 14 103 -89 Grupo Triângulo Uberlândia

Uberlândia 20 4 4 0 0 4 0 274 46 228 Iturama Iturama 5 3 1 0 2 1 0 54 164 -110 Ituiutaba Ituiutaba 0 3 0 0 3 0 0 49 167 -118

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º e 2º colocados do Grupo Metropolitano + 1º colocado do Grupo Sul + 1º colocado do Grupo Triângulo = Classificação às Semifinais;

Itaipuaçu Sevens

Dia 11/05/2019 – Grupo A: Ita, UFF e Itaipuaçu B / Grupo B: UERJ, Itaipuaçu e Audácia / Grupo C: Vila Real, UmRio e Cachoeiras

Local: Campo do Bento – Maricá, RJ