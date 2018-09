Jogaços a perder de vista neste sábado pelo Brasil! A Taça Tupi conheceu hoje seus finalistas: Serra Gaúcha e Tornados Indaiatuba, que venceram Rio Branco e Joaca, confirmando a vantagem do mando de jogo na 2ª divisão nacional. O Serra Gaúcha manteve campanha impressionante de 100% fazendo 43 x 07 para cima do Rio Branco. Já o Tornados teve oposição dura do Joaca mas venceu por 30 x 19. O resultado já assegurou o Tornados na elite nacional, independente do desfecho da final (já que apenas um entre Niterói e BH seguirá na elite, pois os dois times jogarão entre si repescagem). Rio Branco e Joaca terão ainda uma chance de promoção em Repescagem contra Templários e Charrua (a confirmar), respectivamente.

Enquanto isso, o Super 16 teve a largada de suas quartas de final, que acontecem em jogos de ida e volta. Em São Paulo, os mandantes falaram mais alto, com o Pasteur conseguindo uma maiúscula vantagem sobre o Jacareí, vencendo por 30 x 17, ao passo que o São José passou no sufoco de virada no finzinho pela Poli, 30 x 29. O Desterro também largou na frente em casa com uma vitória larga sobre o Curitiba, 42 x21, quebrando a invencibilidade dos Touros na competição. Com isso, a melhor campanha até o momento é do Farrapos, único visitante a vencer, defendendo sua invencibilidade na competição e em seu estado com triunfo sobre o Charrua por 34 x 13 no Clássico Gaudério.

Teve ainda decisões no M15, com o SPAC/Band indo à final do Campeonato Paulista da categoria aplicando 74 x 10 sobre o Pasteur. Já em Sorocaba, o tens M18 rolou com o Lechuza vencendo etapa da Liga Aberta.

Enquanto isso, teve muito rugby no Vale. Pelo Paulista C, o Iguanas fechou a primeira fase colocando 102 x 05 no Alto Tietê/Mogi, em São José dos Campos, enquanto o rugby feminino teve ação em Taubaté com a 2ª etapa da Copa SP, que terá seu encerramento no domingo.

Super 16 – Quartas de final – Jogos de Ida

Dia 22/09/2018 às 14h00 – Pasteur 30 x 17 Jacareí

Árbitro: Murilo Bragatto

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 22/09/2018 às 15h00 – São José 30 x 29 Poli

Árbitro: Henrique Platais

Local: CT Ange Guimera – Centro Poliesportivo Fernando Avelino Lopes – São José dos Campos, SP

Dia 22/09/2018 às 15h00 – Desterro 42 x 21 Curitiba

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 22/09/2018 às 15h00 – Charrua 13 x 34 Farrapos

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Taça Tupi – Semifinais – Jogos Únicos

Dia 22/09/2018 às 14h30 – Serra Gaúcha 43 x 07 Rio Branco

Árbitro: Marc Vial-Montpellier

Local: Campo Municipal Antônio Barroso Filho – Caxias do Sul, RS

Dia 22/09/2018 às 15h30 – Tornados 30 x 19 Joaca

Árbitro: Marcel Santos

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Campeonato Paulista C – Semana 20

Dia 22/09/2018 às 10h – Iguanas 102 X 05 ATR/Mogi

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Higor Venâncio e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Rafael Medeiros

Local: C.E João do Pulo – São José dos Campos, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Lechuza Votorantim/Itu/Sorocaba 35 8 7 0 1 7 0 281 190 91 FEA São Paulo 33 8 6 0 2 7 2 237 141 96 Jaguars Jaguariúna 29 8 5 0 3 7 2 351 204 147 Jequitibá Campinas/Paulínia 28 8 6 0 2 3 1 184 120 64 Iguanas São José dos Campos 25 8 5 0 3 4 1 243 166 77 União São Paulo 18 8 3 0 5 5 1 185 218 -33 União Rugby Alphaville Barueri 10 8 2 0 6 1 1 116 277 -161 Armada Praia Grande/Santos 9 8 1 0 7 4 1 170 236 -66 Alto Tietê/Mogi Nacanis Mogi das Cruzes 5 8 1 0 7 0 1 139 354 -215

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 12

Dia 22/09/2018 às 12h – Medicina 07 X 74 SPAC B

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Arena Paulista de Rugby – São paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 14h – Jacareí B X Ilhabela

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 23/09/2018 às 14h30 – Guarulhos X Leões de Paraisópolis

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Genival Souza

4º árbitro: Leonardo Yamada

Local: Estádio Arnaldo José Celeste – Guarulhos, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 11

Dia 23/09/2018 às 10h45 – PUC X UNIP

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e Mirko Weber

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 13h45 – Mauá X Direito Mack

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e João Freire

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 16h45 – UFABC X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Bruno Seminaro

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 7

Dia 23/09/2018 às 15h30 – Rinos X Iguanas

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M15 – Semifinal

Dia 22/09/2018 às 12h – SPAC/Band 74 X 10 Pasteur – Semifinal Ouro

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Fernando Zemann

4º árbitro: Angélica Gevaerd

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 15h30 – Jacareí X São José – Semifinal Ouro

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 23/09/2018 às 9h30 – Leões de Paraisópolis X Jacareí B – Semifinal Prata

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 12h30 – Guardiões X Felinos – Semifinal Prata

Árbitro: João Freire

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Copa SP Feminina – 2ª etapa

Dias 22 e 23/09/2018

Grupo A: Rio Branco/Piratas, ABC, SP Barbarians, Mogi Nacanis

Grupo B: Aciseg, Lenks, São José Desenvolvimento, Iguanas

Grupo C: Jacareí, Taubaté, Leprechauns, URA

M16: Jacareí, Iguanas, São José

Local: SESI Taubaté – Taubaté, SP

Sábado, 22 de setembro de 2018

10h00 – Rio Branco/Piratas 19 x 12 Nacanis

10h20 – ABC 14 x 24 SP Barbarians

10h40 – Aciseg 34 x 12 Iguanas

11h00 – Lenks 7 x 14 São José Desenvolvimento

11h20 – Jacareí 10 x 15 URA

11h40 – Taubaté 21 x 00 Leprechauns

12h00 – Rio Branco/Piratas 28 x 12 SP Barbarians

12h20 – ABC 14 x 05 Mogi Nacanis

12h40 – Aciseg 27 x 14 São José Desenvolvimento

13h00 – Lenks 24 x 07 Iguanas

13h20 – Jacareí 21 x 22 Leprechauns

13h40 – Taubaté 10 x 00 URA

14h00 – Rio Branco/Piratas 50 x 00 ABC

14h20 – Mogi Nacanis 25 x 14 SP Barbarians

14h40 – Aciseg 00 x 24 Lenks

15h00 – Iguanas 05 x 15 São José Desenvolvimento

15h20 – Jacareí 19 x 14 Taubaté

15h40 – Leprechauns 00 x 07 URA

Domingo, 23 de setembro de 2018

08h40 – RB/Piratas X Nacanis – QF Ouro

09h00 – Guarulhos X São José B – QF Ouro

09h20 – Lenks X Jacareí – QF Ouro

09h40 – Taubaté X URA – QF Ouro

10h00 – Jacareí A X São José – M16

10h20 – Jacareí B X Iguanas – M16

10h40 – SP Barbarians X Iguanas – SF Bronze

11h00 – Leprechauns X ABC – SF Bronze

11h20 – Semi PRATA

11h40 – Semi PRATA

12h00 – São José X Jacareí B – M16

12h20 – Jacareí A X Iguanas – M16

12h40 – Semi OURO

13h00 – Semi OURO

13h20 – Disputa 11º lugar

13h40 – Disputa 9º lugar – FINAL BRONZE

14h00 – São José X Iguanas

14h20 – Jacareí A X Jacareí B

14h40 – Disputa 7º lugar

15h00 – Disputa 5º lugar – FINAL PRATA

15h20 – Disputa 3º lugar

15h40 – FINAL OURO

Copa USP

Dia 23/09/2018 às 11h00 – Poli Desenvolvimento x San Fran

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 13h00 – Farma x Demônios

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Liga Aberta Paulista Juvenil – 3ª etapa – 10-a-side

Dia 22/09/2018 – participantes: Lechuza, Piratas e Piracicaba/São Roque

Local: Parque das Águas – Sorocaba, SP

Jogos

Lechuza 26 x 07 Piracicaba/São Roque

Lechuza 07 x 12 Piratas

Piratas 42 x 00 Piracicaba/São Roque

Lechuza 46 x 00 Piracicaba/São Roque

Lechuza 12 x 14 Piratas

Piratas 24 x 17 Piracicaba/São Roque

Classificação: 1- Piratas, 2- Lechuza, 3- Piracicaba/São Roque;

Classificação da Liga: 1- Piratas 17pts, 2- Tornados/Wallys 12pts, 3- Lechuza 6pts, 4- Halley 4pts, 5- Garça 3pts, 6- Piracicaba/São Roque 1pt;

Jogos Abertos do Paraná



Dias 22 e 23/09/2018 – Masculino – Grupo A: Londrina (Pé Vermelho), Guarapuava (Lobo Bravo) e Ponta Grossa / Grupo B: Apucarana, Cascavel e São José dos Pinhais / Grupo C: Maringá, Foz e Umuarama;

Feminino – Grupo Único: Londrina, Maringá, Foz e Toledo.

Local: Parque Igapó – Londrina, PR