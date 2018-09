O Super 16 teve neste sábado o encerramento de sua fase de grupos com a definição dos confrontos do mata-mata! Os vencedores foram os esperados. No Grupo A, Jacareí fez outro placar centenário, 125 x 10 sobre o Guanabara, enquanto o São José colocou 66 x 00 sobre o BH Rugby. Enquanto isso, no Grupo B, a Poli ficou em primeiro ao vencer o Niterói por 55 x 05, o passou que o Pasteur atropelou o Band Saracens em um dos maiores placares da história do Dérbi da Vila Mariana, 85 x 10.

Os jogos que mais valiam foram pelos Grupos C e D. No Grupo C, o Curitiba se impôs sobre o valente Pé Vermelho no Superclássico Paranaense vencendo por 60 x 11, enquanto o SPAC sofreu para derrotar por 30 x 24 o Templários, que lutava para escapar da Repescagem de Rebaixamento. O resultado em São Paulo garantiu a permanência do Pé Vermelho no Super 16 e jogou o Templários para o jogo pela vida contra algum time oriundo da Taça Tupi (a definir).

Já no Grupo D o Desterro carimbou sua classificação às quartas de final com sólida vitória em Porto Alegre sobre o San Diego: 62 x 12. O resultado já tirava as chances de classificação direta do Charrua, que depois acabou derrotado por 37 x 05 pelo Farrapos no Clássico Gaudério. Com isso, o Charrua visitará o SPAC na Repescagem pelas Quartas de Final.

As Quartas de Final serão: Jacareí x Pasteur, Poli x São José, Curitiba x Desterro e Farrapos x SPAC ou Charrua.

Enquanto isso, o Paulista B conheceu seus finalistas: Engenharia Mackenzie e Tornados. Nas semifinais, o Tornados fez 42 x 27 sobre o Tucanos, ao passo que o Mackenzie colocou 61 x 05 sobre o São Carlos, dando a lógica.

Já em Florianópolis foi dada a largada para o Super Sevens, com São José, Niterói e Curitiba provando favoritismo e fechando o primeiro dia invictos.

Super 16 – 6ª rodada

Dia 01/09/2018 às 13h00 – San Diego 12 x 62 Desterro

Árbitro: Ricardo Sant’Anna

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 01/09/2018 às 14h00 – BH Rugby 00 x 66 São José

Árbitro: Benjamin Neves

Local: UniBH Estoril – Belo Horizonte, MG

Dia 01/09/2018 às 14h00 – Band Saracens 10 x 85 Pasteur

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 01/09/2018 às 14h00 – Niterói 05 x 55 Poli

Árbitro: Marc Vial

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 01/09/2018 às 15h00 – Pé Vermelho 11 x 60 Curitiba

Árbitro: Régis Dantas

Local: Parque Aterro Igapó – Londrina, PR

Dia 01/09/2018 às 15h00 – Templários 24 x 30 SPAC

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 01/09/2018 às 15h00 – Charrua 05 x 37 Farrapos

Árbitro: Amanda Macedônio

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 01/09/2018 às 16h00 – Guanabara 10 x 125 Jacareí

Árbitro: Henrique Platais

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Jacareí Jacareí (SP) 25 6 5 0 1 4 1 456 60 396 São José São José dos Campos (SP) 24 6 5 0 1 4 0 292 59 233 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 9 6 2 0 4 1 0 58 343 -285 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 0 6 0 0 6 0 0 35 379 -344 Grupo B Poli São Paulo (SP) 25 6 5 0 1 5 0 271 81 190 Pasteur São Paulo (SP) 25 6 5 0 1 5 0 267 128 139 Band Saracens São Paulo (SP) 10 6 2 0 4 2 0 113 277 -164 Niterói Niterói (RJ) 1 6 0 0 6 0 1 92 257 -165 Grupo C Curitiba Curitiba (PR) 30 6 6 0 0 6 0 386 36 350 SPAC São Paulo (SP) 19 6 4 0 2 3 0 151 134 17 Pé Vermelho Londrina (PR) 6 6 1 0 5 1 1 139 206 -67 Templários São Bernardo do Campo (SP) 6 6 1 0 5 1 1 54 354 -300 Grupo D Farrapos Bento Gonçalves (RS) 30 6 6 0 0 6 0 285 102 183 Desterro Florianópolis (SC) 18 6 3 1 2 4 0 179 132 47 Charrua Porto Alegre (RS) 12 6 2 1 3 2 0 126 173 -47 San Diego Porto Alegre (RS) 1 6 0 0 6 0 1 97 280 -183

Super Sevens – 1ª etapa

Dias 01 e 02/09/2018

Grupo A: 1 Niterói, 2 Desterro, 3 Delta, Pasteur

Grupo B: 1 São José, 2 SPAC, Melina, USP

Grupo C: 1 Curitiba, 2 Charrua, Leoas, Band Saracens, Charrua

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Sábado, 01 de setembro de 2018

09h00 – Niterói 20 x 00 Pasteur

09h20 – Delta 05 x 12 Desterro

09h40 – São José 37 x 00 USP

10h00 – SPAC 15 x 00 Melina

10h20 – Curitiba 10 x 00 Charrua

10h40 – Leoas 12 x 17 Band Saracens

11h00 – São José x Desterro – Juvenil

11h20 – Niterói 10 x 07 Desterro

12h00 – Delta 46 x 00 Pasteur

12h20 – São José 10 x 00 Melina

12h40 – SPAC 27 x 00 USP

13h00 – Curitiba 12 x 00 Band Saracens

13h20 – Leoas 12 x 19 Charrua

13h40 – São José x Curitiba – Juvenil

14h00 – Niterói 22 x 07 Delta

14h20 – Desterro 36 x 00 Pasteur

14h40 – São José 17 x 00 SPAC

15h00 – Melina 30 x 00 USP

15h20 – Curitiba 12 x 00 Leoas

15h40 – Band Saracens 00 x 10 Charrua

16h00 – Curitiba x Desterro – Juvenil

Domingo, 02 de setembro de 2018

09h00 – Desterro x São José – Juvenil

09h20 – Quartas Ouro – 1º x 8º – São José x Melina

09h40 – Quartas Ouro – 4º x 5º – Desterro x SPAC

10h00 – Quartas Ouro – 2º x 7º – Niterói x Delta

10h20 – Quartas Ouro – 3º x 6º – Curitiba x Charrua

10h40 – Semifinal Bronze – 9º x 12º – Band Saracens x Pasteur

11h00 – Semifinal Bronze – 10º x 11º – Leoas x USP

11h20 – Curitiba x São José – Juvenil

11h50 – Semifinal Prata

12h10 – Semifinal Prata

12h30 – Semifinal Ouro

12h50 – Semifinal Ouro

13h10 – Curitiba x Desterro – Juvenil

13h30 – Disputa de 11º

13h50 – Taça Bronze

14h10 – Disputa de 7º

14h30 – Taça Prata

14h50 – Disputa de 3º

15h10 – Taça OURO

Campeonato Paulista B – Semifinais

Dia 01/09/2018 às 15h – Tornados 42 X 27 Tucanos

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Luciano Sampaio

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 01/09/2018 às 15h30 – Engenharia Mackenzie 61 X 05 São Carlos

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Guillaume Riberá e Roger Santesso

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista C – Semana 18

Dia 02/09/2018 às 15h – Alto Tietê/Mogi X União

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Rafael Medeiros

4º árbitro: Carlos Aleixo

Local: Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 11

Dia 01/09/2018 às 13h – SPAC B X Ilhabela

Árbitro: Lucas Sacomanno

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Rafael Medeiros

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 02/09/2018 às 13h – Leões de Paraisópolis X Medicina

Árbitro: Jefferson Santana

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 02/09/2018 às 14h30 – Guarulhos X Jacareí B

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e João Mont’Alverne

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local:Estádio Arnaldo José Celeste – Guarulhos, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 5

Dia 02/09/2018 às 10h30 – Iguanas X Guardiões

Árbitro: Frank Carvalho

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 02/09/2018 às 11h – SPAC/Tatuapé/Rio Branco X Pasteur

Árbitro: Guillaume Riberá

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 02/09/2018 às 14h – Ilhabela X Jacareí

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Campeonato Paulista M15 – Semana 5

Dia 02/09/2018 às 9h – SPAC/Band X SESI/Jacareí

Árbitro: Renato Scalércio

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 02/09/2018 às 15h – Leões de Paraisópolis X SEI/Jacareí B

Árbitro: Roger Santesso

Local: Medicina – São Paulo, SP

Super USP – Circuito Feminino da USP

Dia 01/09/2018

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Placares:

FFLCH 10 x 22 Poli

Fea odonto 5 x 20 San Fran

FFLCH 05 x 32 fea odonto

Poli 15 x 5 San fran

Classificação: 1 Poli, 2 San Fran (Direito), 3 FEA-Odonto, 4 FFLCH