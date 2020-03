O fim de semana que antecede a largada das competições oficiais foi agitado em São Paulo por amistosos e pela Copa Asa Alumínio, que reúne clubes do interior paulista. Tornados e Piratas levaram a melhor sobre Cougars e Lechuza e, com isso, Tornados e Piratas decidirão o título no confronto direto, após somarem duas vitórias. A decisão do título será no próximo dia 14.

Copa Asa Alumínio – 2ª rodada

Dia 07/03/2020 às 13h30 – Cougars 03 x 21 Piratas

Local: Vinhedo, SP

Dia 07/03/2020 às 15h30 – Tornados 51 x 21 Lechuza

Local: Vinhedo, SP

Amistosos

Dia 07/03/2020 às 12h00 – Quadrangular 7s feminino – SPAC, Band Saracens, Leoas e Pasteur

Local: SPAC- São Paulo, SP

Dia 07/03/2020 às 15h00 – SPAC 05 x 53 Jacareí

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 07/03/2020 às 15h00 – Brummers x Centauros

Local: Complexo Esportivo Norberto Emílio Rübenich – Dois Irmãos, RS

Dia 07/03/2020 a partir das 15h00 – triangular – Pinda, Engenharia e São José

Local: Centro Esportivo José Ely Miranda – Pindamonhangaba, SP

Dia 08/03/2020 às 10h00 – Iguanas x Mogi

Local: Residencial União- São José dos Campos, SP