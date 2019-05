Rodada recheada de jogos pelas divisões, incluíndo o Campeonato Paulista C, que abre sua sexta semana com 3 jogos que podem alterar o topo da tabela, com Ribeirão ameaçando a liderança do Wallys que tropeçou na rodada passada diante do Rio Preto e a FEA e Iguanas tentando embalar uma sequência positiva mais consistente entre os jogos.

Em Vinhedo, o Cougars receberá os canhões da FEA para um jogo em que ambas as equipes vem com uma derrota e uma vitória no campeonato, com vantagem para a FEA por conquistar ponto bônus nos seus dois jogos. A FEA possui o artilheiro da competição até o momento, o oitavo Maurício Zotarelli (4 tries) e fará o possível para continuar sendo uma das referências do time em busca da vitória. O Cougars, por outro lado, vem de vitória contra o Mogi fora de casa por 32×19 e pretende manter o embalo dentro de casa e não repetir o único jogo que teve em Vinhedo em que foi derrotado pelo Ribeirão Preto na rodada de estreia das duas equipes.

O Ribeirão Preto pode alcançar a liderança do Paulista C se obter uma vitória com ponto bônus contra o União neste sábado, jogando em seus domínios e após uma vitória sufocante contra o até o momento desafortunado Jequitibá por 26×24, também jogando no campo de Moura Lacerda, em Ribeirão Preto. O União foi a última equipe a estrear no Paulista C e logo de cara enfrentaram a pedreira Wallys, sendo derrotados por expressivos 55×14 e com o resultado devem ter ligado a chave para entender o nível que a competição se encontra esse ano e deve dar trabalho para os aspirantes à liderança.

No último jogo, a ser realizado no domingo, o Iguanas repete a programação de seu último jogo em casa ao realizá-lo às 11h00, na vitória contra a FEA por 43×22 e receberá os Nacanis do Mogi, que ainda almeja a sua primeira vitória no Paulista C. O Mogi vem de derrota para o Cougars, mas mostrou que seu ataque evoluiu desde o primeiro jogo, além de possuir um leque de jogadas extraordinárias, como o try do ponta Jefferson da Silva ao receber chutes dentro das 22m no jogo contra a FEA. O Iguanas aproveitou bem o primeiro jogo em casa e emplacou um dos artilheiros da competição, o ponta Lucas Alcino, com um hat trick no último jogo e mostrando que de fato sabe os atalhos do campo do CT João do Pulo.

Campeonato Paulista Série C – Semana 6

Dia 18/05/2019 às 14h – Cougars X FEA

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Dia 18/05/2019 às 15h – Ribeirão Preto X União

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Guilherme Wadt e Marcela Coffacci

4º árbitro:

Local: Centro Universitário Moura Lacerda – Ribeirão Preto, SP

Dia 19/05/2019 às 11h – Iguanas X Mogi

Árbitro: Marcos Saccomanno

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Raíssa Alexia

4º árbitro: Cíntia Saccomanno

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Wallys Jundiaí/Louveira 10 3 2 0 1 2 0 119 40 79 Rio Preto Rio Preto 9 2 2 0 0 1 0 53 26 27 Ribeirão Preto Ribeirão Preto 9 2 2 0 0 1 0 57 41 16 FEA São Paulo 6 2 1 0 1 2 0 46 48 -2 Iguanas São José dos Campos 5 2 1 0 1 1 0 60 56 4 Cougars Vinhedo 5 2 1 0 1 1 0 49 50 -1 Jequitibá Campinas/Paulínia 1 2 0 0 2 0 1 31 81 -50 Mogi Mogi das Cruzes 0 2 0 0 2 0 0 24 56 -32 União São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 14 55 -41

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista D

10º colocado = Rebaixamento direto